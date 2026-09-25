Chủ tịch công ty hầu tòa vì đổ hơn 462 tấn chất thải

Theo hồ sơ vụ án, Công ty TNHH Phước Loan được thành lập năm 2005, có trụ sở tại 224 Hùng Vương, phường An Cựu, TP Huế. Ông Hồ Khánh Phước là Chủ tịch Hội đồng thành viên, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của công ty, sở hữu 75% vốn góp.

Chủ tịch Công ty TNHH Phước Loan hầu tòa vì đổ hơn 462 tấn chất thải ra môi trường.

Năm 2022, Công ty Phước Loan thành lập Xưởng đúc gạch Terrazzo tại khu vực nay là Kiệt 301 Trưng Nữ Vương, phường Thanh Thủy, TP Huế và giao Hồ Khánh Phước trực tiếp quản lý, chỉ đạo.

Trong quá trình sản xuất gạch, xưởng phát sinh nhiều loại chất thải như gạch Terrazzo vụn, bao bì xi măng, bìa carton... Tuy nhiên, Hồ Khánh Phước không tổ chức bàn bạc với Ban giám đốc để thu gom, chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý theo quy định.

Cụ thể, nhận thấy thửa đất số 178, tờ bản đồ số 34 nằm cạnh xưởng sản xuất, có nền đất thấp và chưa có người ở, Hồ Khánh Phước nảy sinh ý định đưa chất thải phát sinh trong quá trình sản xuất sang đổ tại đây nhằm không phải trả chi phí xử lý.

Thực hiện chỉ đạo của Hồ Khánh Phước, quản đốc Phạm Văn Lộc truyền đạt lại cho hai công nhân Nguyễn Khiết và Trần Lanh sử dụng xe thô sơ vận chuyển chất thải từ xưởng đến đổ tại thửa đất trên.

HĐXX tuyên án vụ Công ty TNHH Phước Loan đổ hơn 462 tấn chất thải ra môi trường.

Việc đổ thải diễn ra hằng ngày, kéo dài từ năm 2022 đến ngày 14/5/2026. Khi Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Huế kiểm tra, khu vực bị đổ chất thải có diện tích 175,1m², với tổng khối lượng được xác định là 462.040kg chất thải rắn thông thường.

Quá trình điều tra, Hồ Khánh Phước khai nhận toàn bộ hành vi và lời khai phù hợp với các tài liệu, chứng cứ thu thập được. Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự và được hưởng tình tiết giảm nhẹ do thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.

Cơ quan tố tụng xác định các thành viên khác của Công ty Phước Loan không biết việc đổ thải. Xưởng gạch được giao cho Hồ Khánh Phước trực tiếp quản lý, chỉ đạo nên những người này không đồng phạm với bị cáo.

Đối với chủ thửa đất số 178 là bà Hồ Thị Kim Anh, cơ quan điều tra xác định bà không biết việc chất thải bị đổ lên đất của mình, không thỏa thuận hay có mối quan hệ với Hồ Khánh Phước về việc này nên không đồng phạm.

Tại phiên tòa, sau khi xem xét hồ sơ, chứng cứ và lời khai của bị cáo, HĐXX tuyên phạt Hồ Khánh Phước 600 triệu đồng về tội “Gây ô nhiễm môi trường”.