Bí thư Đà Nẵng yêu cầu làm rõ vụ loạt cán bộ nhận tiền bỏ qua sai phạm

Ngày 25/9, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP Đà Nẵng (Ban chỉ đạo), đánh giá kết quả công tác 9 tháng đầu năm và cho ý kiến về tiến độ xử lý một số vụ án, vụ việc trên địa bàn.

Theo Ban chỉ đạo, trong 9 tháng qua, các cơ quan đã hoàn thành 120/146 nhiệm vụ được giao, cơ bản bảo đảm tiến độ. Tuy nhiên, công tác phòng ngừa, kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực tại một số nơi vẫn chưa đạt hiệu quả như yêu cầu.

Ông Lê Ngọc Quang phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: A.Đ

Đề cập vụ án xảy ra tại phường Hòa Khánh, liên quan 8 cán bộ bị khởi tố về các hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ; làm giả và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu phân tích kỹ, làm rõ trách nhiệm và rút ra bài học trong công tác quản lý, phòng ngừa, kiểm tra, giám sát.

Bên cạnh đó, ông Lê Ngọc Quang yêu cầu các địa phương, đơn vị thực hiện tốt phương châm phòng ngừa từ sớm, từ xa, kiểm soát quyền lực thực chất; không thể để xảy ra sai phạm rồi mới phát hiện, xử lý.

Đẩy nhanh xử lý tài sản, dự án tồn đọng

Theo Ban chỉ đạo, từ nay đến cuối năm xác định còn 26 nhiệm vụ cần tiếp tục hoàn thành. Trọng tâm là xử lý các dự án, tài sản công tồn đọng; thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế và thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm toán.

Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP Đà Nẵng họp đánh giá kết quả công tác 9 tháng đầu năm. Ảnh: A.Đ

Ban chỉ đạo yêu cầu đẩy nhanh việc bán đấu giá, thu hồi tài sản tại Dự án Khu phức hợp thương mại dịch vụ cao tầng Sân vận động Chi Lăng; xử lý khu đất 209 Trường Chinh và các vụ án thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy chỉ đạo.

Đối với khu đất 29ha thuộc Khu đô thị mới Quốc tế Đa Phước, thành phố sẽ tổ chức đối thoại với các bên bị ảnh hưởng, sau đó làm việc với cơ quan Trung ương để tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm thực hiện đúng bản án đã có hiệu lực pháp luật.

Ban chỉ đạo yêu cầu các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ khẩn trương cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung kết luận; tăng cường theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

Như VietNamNet đã đưa tin, ngày 24/9, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 17 bị can liên quan đến các hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ để cấp điện, nước trái quy định; vòi vĩnh, nhận tiền của người dân trong hoạt động xây dựng, sửa chữa nhà trái phép. Trong đó, 8 cán bộ Tổ trật tự đô thị phường Hòa Khánh bị khởi tố về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, nhiều lần nhận hối lộ với tổng số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Nhóm cán bộ này bị cáo buộc đã nhận tiền để bỏ qua sai phạm tại nhiều công trình xây dựng, sửa chữa trái phép trên địa bàn. 5 người khác bị khởi tố vì có hành vi làm giả hồ sơ, đưa và môi giới hối lộ cán bộ nhà nước để được xây dựng nhà trái phép, cấp điện, cấp nước không đúng quy định. 4 lãnh đạo, nhân viên Điện lực Liên Chiểu và Xí nghiệp Cấp nước khu vực 4 Đà Nẵng bị khởi tố về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhận hối lộ nhằm ưu tiên giải quyết thủ tục cấp điện, nước cho hàng trăm trường hợp không đủ điều kiện. Liên quan đến vụ việc, phường Hòa Khánh cho biết, đã chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy tiến hành thủ tục khai trừ Đảng đối với 7 đảng viên trong số 8 người bị khởi tố, bắt tạm giam. Người còn lại không phải là đảng viên. Đồng thời, phường tạm đình chỉ công tác đối với cả 8 trường hợp theo quy định.