Bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho cựu Bộ trưởng Y tế cùng 9 bị cáo

Hội đồng xét xử phiên phúc thẩm. (Ảnh: HN)

Cựu Bộ trưởng Y tế hoàn thành nghĩa vụ bồi thường hơn 108 tỷ đồng

Theo bản án sơ thẩm, cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến có sai phạm trong việc phê duyệt lựa chọn nhà thầu nước ngoài lập dự án, phương án thiết kế kiến trúc và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 2 dự án; các quyết định này là cơ sở để Ban Y tế trọng điểm triển khai, dẫn đến các sai phạm tiếp theo, làm 2 dự án đình trệ, kéo dài, gây thất thoát, lãng phí hơn 803 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến đã bị Tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt 6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và buộc bồi thường hơn 108 tỷ đồng.

Tại phiên phúc thẩm, Hội đồng xét xử cho biết, cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã nộp khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án.

Hội đồng xét xử cũng nhận được đơn đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Tiến từ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Bộ Y tế; Hội Y học dự phòng Việt Nam, các cán bộ, công nhân viên, người lao động hiện đang công tác và đã nghỉ hưu tại các đơn vị thuộc hệ y tế dự phòng; Hội Quân dân y Việt Nam…

Đáng chú ý, Hội đồng xét xử cũng nhận được văn bản đề nghị của Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức với nội dung cơ bản khẳng định tính cần thiết và ý nghĩa của việc triển khai dự án cơ sở 2, qua đó góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân; giảm tải lượng người bệnh đến khám.

Các hạng mục, cơ sở vật chất đã đầu tư đang được khai thác, sử dụng và phát huy giá trị thực tế, đồng thời còn khả năng tiếp tục phục vụ việc mở rộng quy mô hoạt động. Hai bệnh viện đề nghị Hội đồng xét xử xem xét toàn diện tình hình khai thác, sử dụng và giá trị thực tế của công trình, từ đó xem xét giảm nhẹ hình phạt đối với các bị cáo theo quy định của pháp luật.

Các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: MH)

Tính đến phiên phúc thẩm hôm nay, đa số các bị cáo đều hoàn thành nghĩa vụ bồi thường, khắc phục hậu quả vụ án. Riêng bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, trước phiên phúc thẩm, gia đình mới nộp thay hơn 250 triệu đồng tiền hưởng lợi bất chính, án phí trong khi số tiền bị cáo này cần hoàn thành là hơn 24 tỷ đồng.

Thừa nhận không oan sai, chỉ đề nghị xem xét giảm một phần hình phạt

Người được xét hỏi đầu tiên là bị cáo Nguyễn Chiến Thắng - người nhận mức án cao nhất là 30 năm tù với các tội danh "Nhận hối lộ" và "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Tại phiên phúc thẩm, khi được hỏi về nội dung kháng cáo, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng cho biết mức hình phạt về hình sự và nghĩa vụ dân sự đối với mình là nghiêm khắc, từ đó đề nghị xem xét khoan hồng, giảm một phần hình phạt.

Đáng chú ý, khi chủ tọa hỏi bản án sơ thẩm quy kết hành vi của bị cáo có oan sai hay không, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng trả lời: "Không oan sai".

Lý giải về những sai phạm xảy ra trong quá trình thực hiện dự án, bị cáo cho rằng Ban Quản lý dự án chịu áp lực phải hoàn thành hai dự án lớn trong thời gian khoảng 3 năm theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Y tế.

Theo bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, do quá trình thực hiện bị thúc giục, "vội vàng và không lường hết được", nên đã dẫn đến những sai phạm như bản án sơ thẩm quy kết. Bị cáo bày tỏ mong muốn Hội đồng xét xử xem xét, lượng thứ.

Sau phần xét hỏi, chủ tọa xác định bị cáo Nguyễn Chiến Thắng không kháng cáo về nội dung bản án theo hướng kêu oan, mà tập trung đề nghị được giảm nhẹ hình phạt.

Đánh giá trách nhiệm phải đặt trong toàn bộ quá trình thực hiện dự án

Là người thứ hai được thẩm vấn, bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn cũng không phủ nhận các hành vi bị quy kết chỉ đề nghị xem xét lại mức hình phạt, nghĩa vụ bồi thường, khắc phục hậu quả và một số tình tiết liên quan trách nhiệm của mình.

Khi chủ tọa yêu cầu xác nhận những hành vi được mô tả trong bản án sơ thẩm có đúng hay không, bị cáo trả lời "không oan sai". Tuy nhiên, bị cáo Tuấn cho rằng việc phân hóa vai trò của mình trong vụ án chưa được đánh giá phù hợp.

Theo bị cáo, trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, bị cáo giữ vai trò Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án và là Tổ trưởng tổ thẩm định đối với một số gói thầu tư vấn. Sau đó, ở giai đoạn triển khai các gói thầu xây lắp, bị cáo giữ vai trò Tổ phó tổ thẩm định đấu thầu liên quan phần xây dựng chính của hai bệnh viện.

Bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn cho rằng ở một số giai đoạn, vai trò của mình tương đồng với một số bị cáo khác nhưng mức hình phạt và trách nhiệm dân sự mà bản án sơ thẩm xác định là quá cao. Bị cáo cũng cho rằng cần xem xét quá trình thực hiện dự án, trong đó có những yếu tố liên quan tiến độ và các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai.

Tuy nhiên, chủ tọa nhấn mạnh việc phân hóa trách nhiệm phải được xem xét trên tổng thể vụ án và căn cứ vào vị trí, quyền hạn, nhiệm vụ cụ thể của từng bị cáo.

Theo phân tích của chủ tọa tại phiên tòa, Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm được giao quản lý hai dự án và nguồn tiền để thực hiện. Nguyễn Hữu Tuấn là Phó Giám đốc từ thời điểm đầu của dự án, sau đó tiếp nhận vị trí Giám đốc khi Nguyễn Chiến Thắng nghỉ. Do đó, Hội đồng xét xử đặt vấn đề về trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó trong quá trình quản lý, sử dụng nguồn vốn dự án.

Tại phần xét hỏi của đại diện Viện Kiểm sát, bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn tiếp tục được yêu cầu làm rõ vai trò của mình ở từng thời điểm. Bị cáo xác nhận trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, bị cáo từng là Tổ trưởng tổ thẩm định kết quả đấu thầu đối với các gói thầu tư vấn. Đây là giai đoạn liên quan khoản tiền được xác định là thất thoát. Sau đó, bị cáo giữ vai trò Tổ phó tổ thẩm định kết quả đấu thầu một số gói thầu liên quan phần xây dựng chính của hai dự án.

Đại diện Viện Kiểm sát đặt câu hỏi về việc nếu không có giai đoạn chuẩn bị đầu tư thì có các giai đoạn tiếp theo của dự án hay không. Bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn thừa nhận không thể có các giai đoạn sau nếu không có giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Từ đó, Viện Kiểm sát tiếp tục yêu cầu bị cáo nhìn nhận việc phân hóa vai trò giữa mình với bị cáo Nguyễn Chiến Thắng và các bị cáo khác.

Bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn cho rằng trách nhiệm của mình trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư được xác định là có cơ sở, nhưng đề nghị xem xét lại vị trí, vai trò cụ thể cũng như mức độ trách nhiệm trong giai đoạn sau.

Kết thúc phần xét hỏi, bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn vẫn tiếp tục đề nghị xem xét các tình tiết liên quan vai trò, trách nhiệm của bị cáo và giảm nhẹ hình phạt.

Trong khi đó, Hội đồng xét xử nhấn mạnh việc đánh giá trách nhiệm phải đặt trong toàn bộ quá trình thực hiện hai dự án. Theo chủ tọa, các khoản tiền được xác định trong vụ án gồm phần thất thoát và phần lãng phí, nhưng hai khoản này diễn ra trong tổng thể quá trình thực hiện dự án, không thể tách thành hai giai đoạn độc lập để phân định trách nhiệm.