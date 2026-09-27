"Xây" ước mơ nơi biên cương Kỳ 1: Từ trăn trở nơi vùng cao

Các trường phổ thông nội trú liên cấp được xây dựng nơi biên giới Lào Cai mang theo kỳ vọng lớn hơn một công trình giáo dục. Từ chủ trương của Đảng đến sự đồng thuận của người dân, cuộc "chạy đua" xây dựng trường mới là câu chuyện về chăm lo con người, chuẩn bị nguồn nhân lực và bồi đắp nền tảng vững chắc cho vùng biên.

"Xây" ước mơ nơi biên cương Kỳ 2: Thần tốc xây dựng trường học

Giữa núi cao biên giới Lào Cai, 4 công trường trường phổ thông nội trú liên cấp tại Y Tý, Pha Long, Mường Khương và A Mú Sung đã chạy đua với địa hình, thời tiết và mốc thời gian phải hoàn thành công trình.

"Xây" ước mơ nơi biên cương Kỳ cuối: "Gieo" chữ để bồi đắp tương lai vùng biên

Ngày học sinh bước vào lớp học mới, câu chuyện về các trường phổ thông nội trú liên cấp nơi biên giới chuyển sang chặng đường dài hơn.