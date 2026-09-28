Đồn Biên phòng Tiên Hải (An Giang): Lan tỏa tình yêu biển đảo

Tại sân Trường Tiểu học và THCS Tiên Hải, không khí buổi sinh hoạt đầu tuần trở nên sôi nổi hơn thường lệ với chương trình tuyên truyền do Đồn Biên phòng Tiên Hải thực hiện. Hoạt động nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang trong việc đẩy mạnh giáo dục truyền thống và củng cố thế trận biên phòng toàn dân từ sớm, từ xa.

Cán bộ Đồn Biên phòng Tiên Hải phát tờ rơi về truyền thống Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang.

Tại buổi sinh hoạt, báo cáo viên Đồn Biên phòng Tiên Hải đã phổ biến ngắn gọn, sinh động các kiến thức cốt lõi về vị trí, ý nghĩa chiến lược của biên giới, biển đảo quốc gia đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, các em học sinh cũng được tìm hiểu chặng đường 51 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành vẻ vang của Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang gắn liền với hình ảnh người lính kiên trung, dũng cảm, luôn đoàn kết và gắn bó máu thịt với nhân dân.

Cán bộ tuyên truyền giao lưu hỏi - đáp với các em học sinh các câu hỏi về chủ quyền biển đảo và truyền thống Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang.

Thu hút sự quan tâm của các em học sinh là phần giao lưu hỏi - đáp. Bằng những câu hỏi gần gũi, phù hợp với lứa tuổi, phần thi không chỉ giúp các em củng cố kiến thức mà còn tạo cơ hội để nhận các phần quà lưu niệm ý nghĩa từ những người lính mang quân hàm xanh. Qua đó, buổi tuyên truyền đã bồi dưỡng lòng tự hào dân tộc, giúp các em hiểu rõ hơn nghĩa vụ, trách nhiệm của một người công dân nhỏ tuổi trong việc giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ quê hương.

Ban tổ chức trao quà tặng các em học sinh giao lưu trả lời các câu hỏi về chủ đề biển, đảo Việt Nam.

Chương trình là cầu nối thắt chặt tình đoàn kết quân - dân, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa đơn vị biên phòng và nhà trường trên địa bàn. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục đa dạng hóa các mô hình, cách làm linh hoạt nhằm bồi đắp lòng yêu nước và ý thức bảo vệ chủ quyền biên giới cho các em học sinh trên xã đảo Tiên Hải.