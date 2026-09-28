Bắc Ninh: Nâng cao chất lượng dân số và nguồn nhân lực trẻ

Chương trình tập trung bảo đảm nguồn lực tài chính bền vững, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế thân thiện và đẩy mạnh giáo dục giới tính nhằm nâng cao chất lượng dân số cũng như nguồn nhân lực trẻ tại địa phương.

Học sinh Trường Trung học cơ sở Từ Sơn 1 cổ vũ các bạn tham gia cuộc thi Rung chuông vàng tìm hiểu về sức khỏe sinh sản năm 2026.

Theo kế hoạch, thành phố phấn đấu đến năm 2030 giảm tỷ lệ phá thai ở vị thành niên xuống dưới 1% trên tổng số ca phá thai, đồng thời hạ tỷ suất sinh ở nhóm tuổi 15-19 xuống dưới 18 trẻ/1.000 phụ nữ.

Để đạt được các mục tiêu này, Bắc Ninh đặt mục tiêu 85% thanh thiếu niên từ 15-24 tuổi có hiểu biết đúng về phòng tránh mang thai ngoài ý muốn và các bệnh lây qua đường tình dục; 100% các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp đưa giáo dục giới tính vào chương trình giảng dạy chính khóa và ngoại khóa; 100% trạm y tế cơ sở triển khai hoạt động truyền thông hằng năm.

Bên cạnh công tác giáo dục, thành phố sẽ mở rộng hệ thống dịch vụ y tế thân thiện với chỉ tiêu 50% cơ sở y tế công lập (cấp cơ bản trở lên) triển khai dịch vụ đạt chuẩn thân thiện và 60% doanh nghiệp có trên 2.000 lao động tại các khu công nghiệp tổ chức tư vấn sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho công nhân trẻ; đáp ứng 80% nhu cầu về các biện pháp tránh thai hiện đại cho phụ nữ trong độ tuổi 15-24…

Thành phố áp dụng đồng bộ các nhóm giải pháp từ việc đưa các chỉ tiêu vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đến việc xây dựng cơ chế tài chính linh hoạt. Chú trọng đổi mới truyền thông thông qua mạng xã hội, góc tư vấn riêng tư và áp dụng công nghệ số như chatbot, tổng đài tư vấn ẩn danh giúp giới trẻ vượt qua rào cản tâm lý e ngại...