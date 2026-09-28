Gần 41 nghìn lượt thi “Tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ” tuần thứ ba

Cán bộ Sở Tư pháp dự thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ” tỉnh Lạng Sơn năm 2026

Cụ thể, trong tuần thi thứ ba diễn ra từ ngày 21/9/2026 đến hết ngày 27/9/2026, ban tổ chức Cuộc thi ghi nhận tổng số 40.924 lượt dự thi. Trong đó, 65 xã, phường có 32.790 lượt dự thi, chiếm 80,12% tổng số lượt dự thi toàn tỉnh; khối sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh có 6.743 lượt, chiếm 16,48%; nhóm “Các cơ quan, đơn vị khác” có 1.391 lượt, chiếm 3,40%. So với tuần thứ hai, khối xã, phường giảm 4.421 lượt; khối cấp tỉnh tăng 467 lượt; nhóm đơn vị khác giảm 218 lượt thi.

Qua tổng hợp tuần ba, có 6.772 lượt đạt 100 điểm, chiếm 16,55% tổng số lượt dự thi; tăng 1.239 lượt (22,39%) so với tuần thứ hai và tăng 1.906 lượt (39,17%) so với tuần thứ nhất.

Tại khối xã, phường, các đơn vị có số lượt dự thi cao gồm: phường Kỳ Lừa, xã Đồng Đăng, xã Chi Lăng, xã Quốc Việt, xã Vũ Lăng, xã Đoàn Kết, xã Thụy Hùng, xã Kháng Chiến, xã Hữu Lũng, xã Thất Khê.

Khối cơ quan, đơn vị cấp tỉnh có số lượt dự thi cao gồm: Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn, Công an tỉnh Lạng Sơn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, Kho bạc Nhà nước khu vực VI, Chi cục Hải quan Khu vực VI, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn …

Từ kết quả số lượng người dự thi, Ban Tổ chức Cuộc thi đã thông qua kết quả Cuộc thi tuần thứ hai và công nhận danh sách 18 cá nhân đạt giải, gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 5 giải Ba và 10 giải Khuyến khích.

Tuần thi cuối cùng sẽ bắt đầu từ ngày 28/9/2026 đến hết ngày 4/10/2026, tại địa https://thitructuyenantoangiaothong.langson.gov.vn.