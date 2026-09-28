Thứ trưởng Lê Quân yêu cầu Đà Nẵng rà soát, nâng chất giáo dục nghề nghiệp

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân phát biểu tại buổi làm việc với Sở GD&ĐT Đà Nẵng và các đơn vị giáo dục nghề nghiệp.

Quy mô giáo dục nghề nghiệp chưa tương xứng tiềm năng

Theo Thứ trưởng Lê Quân, Đà Nẵng là đô thị động lực của khu vực miền Trung nhưng quy mô và khả năng đáp ứng nhân lực chất lượng cao của hệ thống giáo dục nghề nghiệp (GDNN) chưa tương xứng với vị thế và nhu cầu phát triển của thành phố.

Thứ trưởng đề nghị ngành GD&ĐT Đà Nẵng rà soát toàn diện hệ thống GDNN, từ quy mô đào tạo, ngành nghề, đội ngũ đến cơ chế chính sách. Đây là cơ sở để thành phố xác định rõ những lĩnh vực cần ưu tiên, đồng thời có giải pháp nâng cao chất lượng và sức hấp dẫn của đào tạo nghề.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân đề nghị Đà Nẵng sớm có cơ chế hỗ trợ chính sách cho giáo dục nghề nghiệp.

"Cơ chế hỗ trợ chính sách cho giáo dục nghề nghiệp là một trong những vấn đề cần được Đà Nẵng quan tâm. Một số địa phương đã ban hành chính sách hỗ trợ đào tạo ở các ngành nghề trọng điểm, quan tâm đến nhà giáo và người học GDNN. Ngành giáo dục Đà Nẵng cần chủ động tham mưu cho Thành ủy, HĐND thành phố để có chính sách phù hợp, tạo điều kiện cho hệ thống phát triển", Thứ trưởng Lê Quân lưu ý.

Ngoài ra, sự tham gia của khu vực tư nhân trong GDNN tại Đà Nẵng còn hạn chế. Vì vậy, bên cạnh việc củng cố mạng lưới cơ sở công lập, thành phố cần nghiên cứu cơ chế để thu hút thêm nguồn lực xã hội, mở rộng cơ hội đào tạo gắn với nhu cầu nhân lực.

Thực tế tại Trường Cao đẳng Đà Nẵng cho thấy, quy mô GDNN của thành phố đang được mở rộng sau quá trình sắp xếp. Trường được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Cao đẳng Đà Nẵng (cũ) và Trường Cao đẳng Quảng Nam trước đây. Năm học 2026-2027, trường tuyển 2.765 học sinh, sinh viên, nâng tổng quy mô lên khoảng 7.000 học sinh, sinh viên tại 11 địa điểm đào tạo.

Trường hiện có khoảng 120 mã ngành ở các trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp; định hướng phát triển các lĩnh vực như kỹ thuật và công nghệ cao, vi mạch bán dẫn, vi điện tử, du lịch, dịch vụ và logistics. Đến năm 2030, trường phấn đấu đạt quy mô khoảng 10.000 học sinh, sinh viên, trở thành trường cao đẳng chất lượng cao và trung tâm đào tạo thực hành vùng chất lượng cao.

Ông Mai Tấn Linh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Đà Nẵng thông tin về vận hành các trường học sau sắp xếp.

Theo ông Mai Tấn Linh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng, hiện thành phố có 2 cơ sở GDNN thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của UBND thành phố là Trường Cao đẳng Y tế và Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng. Bộ Công Thương đang đặt vấn đề chuyển giao Trường Cao đẳng Thương mại về thành phố quản lý.

Thành phố Đà Nẵng đã thống nhất và ủng hộ chủ trương tiếp nhận cơ sở này nhằm mở rộng quy mô cũng như nâng cao hiệu quả đào tạo nghề trên địa bàn.

Việc tiếp nhận thêm cơ sở GDNN, cùng với quá trình sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới, đặt ra yêu cầu thành phố không chỉ quan tâm đến quy mô mà cần tính toán hiệu quả hoạt động, cơ cấu ngành nghề và khả năng đáp ứng nhu cầu nhân lực trong từng giai đoạn phát triển.

Rà soát hệ thống, hoàn thiện dữ liệu

Cùng với GDNN, Thứ trưởng Lê Quân yêu cầu Đà Nẵng rà soát tổng thể hệ thống giáo dục, đối chiếu số liệu thực tế với số liệu đã báo cáo Trung ương, nhất là về đội ngũ và mạng lưới cơ sở giáo dục.

Liên quan sách giáo khoa, Thứ trưởng lưu ý dù nguồn cung cơ bản được bảo đảm nhưng vẫn còn tình trạng thiếu cục bộ. “Ở đâu còn thiếu phải bố trí bổ sung ngay”, Thứ trưởng yêu cầu.

Ngoài ra, Đà Nẵng cần lưu ý sự khác biệt về điều kiện giáo dục giữa khu vực đô thị với miền núi, biên giới. Thành phố cần tiếp tục quan tâm đầu tư cho các địa bàn khó khăn, bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh.

Về vận hành các trường học sau sắp xếp trường lớp, ông Mai Tấn Linh cho biết: “Sau khi thực hiện rà soát và sắp xếp tổ chức bộ máy, các trường học cũng như các đơn vị thuộc xã/phường đã bám sát chỉ đạo, hướng dẫn để triển khai công việc một cách nhịp nhàng. Nhờ đó, công tác vận hành tại các cơ sở giáo dục đã nhanh chóng đi vào ổn định”.

Quang cảnh buổi làm việc.

Đặc biệt, Thứ trưởng Lê Quân yêu cầu Đà Nẵng khẩn trương hoàn thiện cơ sở dữ liệu ngành. Qua rà soát, tỷ lệ cập nhật dữ liệu giáo dục của Đà Nẵng còn thấp ở một số khối, nhất là GDNN và đại học.

Vì vậy, Đà Nẵng cần hoàn thành 100% cơ sở dữ liệu sớm, chậm nhất là giữa tháng 10/2026. Hiệu trưởng các trường cao đẳng phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu. “Nếu chưa xong thì phải làm ngày làm đêm”, Thứ trưởng Lê Quân nhấn mạnh.

Dữ liệu phải được cập nhật đầy đủ, chính xác để phục vụ công tác quản lý, điều hành. Đây không chỉ là yêu cầu về tiến độ hoàn thành nhiệm vụ mà còn là cơ sở để ngành giáo dục có được bức tranh sát thực về đội ngũ, người học, cơ sở vật chất và mạng lưới cơ sở giáo dục.

"Việc hoàn thiện dữ liệu được đặt trong yêu cầu nâng cao hiệu quả quản lý GDNN nói riêng và toàn ngành giáo dục nói chung. Số liệu chính xác về người học, đội ngũ, ngành nghề, cơ sở vật chất và mạng lưới là cơ sở để Đà Nẵng tiếp tục sắp xếp hệ thống, xây dựng chính sách và định hướng đào tạo sát hơn với nhu cầu phát triển", Thứ trưởng Lê Quân chia sẻ.