Xác minh khoản thu 2 triệu đồng/học sinh tại Trường Marie Curie

Ngày 28/9, Đảng ủy, UBND phường Móng Cái 2 chỉ đạo Phòng Văn hóa - Xã hội chủ trì, phối hợp với các phòng, ban chuyên môn và Công an phường thành lập tổ công tác liên ngành, trực tiếp làm việc với Ban Giám hiệu nhà trường, giáo viên chủ nhiệm và đại diện Ban đại diện cha mẹ học sinh để xác minh quy trình thu, chi kinh phí và việc vận động xã hội hóa phục vụ năm học mới.

Theo Chủ tịch UBND phường Móng Cái 2 Phạm Văn Hoan, kết quả xác minh bước đầu cho thấy, khoản tiền 2 triệu đồng/học sinh/năm được sử dụng để thuê lao công vệ sinh riêng cho lớp và sửa chữa cơ sở vật chất của lớp. Khoản tiền này đã được thảo luận, thống nhất tại cuộc họp phụ huynh đầu năm. Do phụ huynh (người đăng tải thông tin) không tham dự cuộc họp nên chưa nắm rõ nội dung. Khi phụ huynh nhắn tin hỏi trong nhóm lớp, giáo viên chủ nhiệm còn trẻ, thiếu kinh nghiệm nên có cách trao đổi chưa chuẩn mực dẫn đến gây bức xúc trong phụ huynh.

UBND phường Móng Cái 2 đã chỉ đạo Phòng Văn hóa - Xã hội và Công an phường tiếp tục rà soát toàn bộ quy trình thu, chi kinh phí, việc vận động xã hội hóa phục vụ năm học mới tại trường; yêu cầu nhà trường dừng thu các khoản không đúng quy định, hoàn trả tiền cho phụ huynh học sinh và báo cáo giải trình cụ thể về vụ việc.

Quan điểm chỉ đạo của chính quyền địa phương và ngành Giáo dục là xem xét vụ việc một cách cẩn trọng, khách quan và công tâm. Trường hợp phát hiện có dấu hiệu lạm thu, vi phạm quy định tài chính hay lợi dụng danh nghĩa phụ huynh để thu tiền sai quy định, cơ quan chức năng sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các tập thể và cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật, không bao che.