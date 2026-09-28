Thanh Hóa công khai đường dây nóng phản ánh lạm thu, dạy thêm

Sở GD&ĐT Thanh Hóa vừa thông báo công khai số điện thoại tiếp nhận thông tin phản ánh liên quan đến tình trạng lạm thu và tổ chức dạy thêm, học thêm không đúng quy định.

Theo đó, tổ chức, cá nhân và người dân khi phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến các hành vi trên có thể phản ánh qua số điện thoại 081.369.5858.

Động thái này được thực hiện theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT và UBND tỉnh Thanh Hóa về tăng cường kiểm tra, tiếp nhận phản ánh, xử lý các trường hợp lạm thu, tổ chức dạy thêm, học thêm không đúng quy định.

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Việc công khai số điện thoại tiếp nhận phản ánh nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực trong hoạt động giáo dục; đồng thời tăng cường công khai, minh bạch trong việc tổ chức dạy thêm, học thêm và thu, chi tại các cơ sở giáo dục.

Trước đó, Sở GD&ĐT Thanh Hóa đã ban hành Công văn số 5396/SGDĐT-GDPT hướng dẫn thực hiện quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh.

Theo hướng dẫn này, hoạt động học thêm phải xuất phát từ nhu cầu, sự tự nguyện của học sinh và sự đồng ý của cha mẹ học sinh; nghiêm cấm mọi hình thức ép buộc học thêm.

Ở cấp tiểu học, các trường không tổ chức dạy thêm, ngoại trừ hoạt động bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao và rèn luyện kỹ năng sống.

Giáo viên không được tổ chức dạy thêm ngoài nhà trường có thu tiền đối với học sinh mình đang được phân công giảng dạy theo kế hoạch giáo dục của nhà trường. Giáo viên các trường công lập cũng không được tham gia quản lý, điều hành cơ sở dạy thêm ngoài nhà trường.

Đối với dạy thêm trong nhà trường, hoạt động này không thu tiền học sinh và chỉ được tổ chức cho 3 nhóm: học sinh có kết quả học tập môn học cuối học kỳ liền kề ở mức chưa đạt; học sinh được lựa chọn để bồi dưỡng học sinh giỏi; học sinh lớp cuối cấp tự nguyện đăng ký ôn thi tuyển sinh, ôn thi tốt nghiệp theo kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Mỗi lớp dạy thêm trong nhà trường không quá 45 học sinh, học sinh được sắp xếp theo môn học và khối lớp. Nhà trường không bố trí giờ dạy thêm xen kẽ với thời khóa biểu chính khóa, đồng thời không tổ chức dạy trước chương trình.

Mỗi môn học được tổ chức dạy thêm không quá 2 tiết/tuần. Trường hợp có nhu cầu vượt số tiết này phải được Giám đốc Sở GD&ĐT chấp thuận trước khi thực hiện.

Với hoạt động dạy thêm ngoài nhà trường có thu tiền, tổ chức, cá nhân phải thực hiện đăng ký kinh doanh và công khai các thông tin gồm môn học, thời lượng, địa điểm, thời khóa biểu, danh sách người dạy, học sinh và mức thu.

Giáo viên tham gia dạy thêm ngoài nhà trường phải báo cáo hiệu trưởng trước khi bắt đầu, trong đó nêu rõ môn học, thời gian, hình thức, địa điểm dạy thêm và mối quan hệ với chủ thể đứng tên đăng ký kinh doanh. Khi có thay đổi, giáo viên phải cập nhật thông tin với hiệu trưởng.

Sở GD&ĐT Thanh Hóa yêu cầu người đứng đầu các cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các trường hợp tổ chức dạy thêm dưới hình thức trá hình hoặc bằng cách thức khác nhằm né tránh quy định.