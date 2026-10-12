Xây dựng hệ sinh thái điện ảnh

Vườn ươm dự án tại DANAFF IV. Ảnh: Ban tổ chức DANAFF

Điểm đến điện ảnh

Trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 31 tại Hàn Quốc, từ ngày 9 đến 13/10, UBND thành phố Đà Nẵng phối hợp Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam tổ chức gian hàng quảng bá, giới thiệu Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF) tại Hội chợ Nội dung và Phim châu Á (Asian Contents & Film Market - ACFM).

Hoạt động này nhằm giới thiệu tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển điện ảnh của Đà Nẵng đến các đối tác quốc tế, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác, thu hút các đoàn làm phim đến khảo sát, lựa chọn bối cảnh và đầu tư sản xuất phim tại thành phố.

Tại Hội chợ Nội dung và Phim châu Á (ACFM), trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Busan, hoạt động quảng bá của Đà Nẵng gắn với giới thiệu DANAFF, tiềm năng bối cảnh quay và khả năng hợp tác sản xuất điện ảnh. Đây là hướng đi đáng chú ý trong bối cảnh các địa phương không chỉ cạnh tranh thu hút khách du lịch mà còn tìm cách tham gia chuỗi giá trị công nghiệp sáng tạo toàn cầu.

Thông qua sự kiện, thành phố tăng cường kết nối với các nhà sản xuất, đạo diễn, hãng phim, nhà phát hành, nhà đầu tư và các tổ chức điện ảnh trong nước, quốc tế. Đồng thời, tìm hiểu kinh nghiệm xây dựng cơ chế hỗ trợ sản xuất phim, cải thiện thủ tục quay phim, đào tạo nguồn nhân lực và phát triển hệ thống dịch vụ phục vụ công nghiệp điện ảnh. Đáng chú ý, hoạt động quảng bá còn góp phần giới thiệu Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ V năm 2027 (DANAFF V), từng bước nâng cao vị thế của sự kiện trên bản đồ điện ảnh khu vực.

Việc tham gia ACFM thể hiện định hướng gắn phát triển điện ảnh với quảng bá văn hóa, du lịch và hình ảnh địa phương; qua đó mở rộng cơ hội tham gia chuỗi giá trị sản xuất, phát hành phim quốc tế, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa của thành phố.

Với Đà Nẵng, điện ảnh có nhiều điều kiện để trở thành lĩnh vực tạo động lực phát triển công nghiệp văn hóa. Từ không gian đô thị hiện đại, bờ biển dài, cảnh quan núi rừng, hệ thống di sản và những làng nghề truyền thống chính là nguồn chất liệu đa dạng cho sáng tác điện ảnh.

Các tọa đàm được tổ chức trong khuôn khổ DANAFF. Ảnh: Ban tổ chức DANAFF

Phát triển công nghiệp điện ảnh

Ngày 8/10, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 521/KH-UBND về tổ chức Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ V năm 2027 (DANAFF V), mục tiêu tạo bước phát triển mới cho DANAFF từ một sự kiện liên hoan phim sang nền tảng kết nối và thúc đẩy công nghiệp điện ảnh.

Thông qua DANAFF lần thứ V tăng cường phát triển dự án, đào tạo tài năng, kết nối sản xuất - phát hành - đầu tư, xúc tiến bối cảnh quay và thu hút các đoàn làm phim đến Đà Nẵng; từng bước hình thành hệ sinh thái điện ảnh gắn với phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch và dịch vụ của thành phố.

Trước đó, tại Hội nghị Xúc tiến phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Đà Nẵng ngày 2/10, thành phố xác định sáu lĩnh vực trọng điểm gồm: nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, mỹ thuật - triển lãm, du lịch văn hóa, nội dung số và thủ công mỹ nghệ. Trong đó, điện ảnh được kỳ vọng tạo sức lan tỏa, kết nối nhiều lĩnh vực sáng tạo và dịch vụ.

Từ góc nhìn của tổ chức nghề nghiệp, TS. Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA), Giám đốc DANAFF cho rằng, Đà Nẵng hoàn toàn có cơ hội phát triển công nghiệp điện ảnh từ thành công của các kỳ liên hoan phim đã tổ chức. Tuy nhiên, bà cũng chỉ ra rằng sức hút của một liên hoan phim chưa đồng nghĩa với sự hình thành ngành công nghiệp điện ảnh hoàn chỉnh. Muốn phát triển bền vững, điện ảnh phải gắn với thị trường, doanh thu và hoạt động sản xuất thực chất.

Lớp học chuyên sâu (Masterclass) về sản xuất điện ảnh được tổ chức trong khuôn khổ DANAFF IV. Ảnh: BTC DANAFF IV

DANAFF V dự kiến tổ chức chính thức từ ngày 27/6 đến 3/7/2027, mở rộng một số hoạt động từ ngày 24/6/2027. Bên cạnh các chương trình chiếu phim và trao giải, liên hoan phim sẽ có chương trình kết nối công nghiệp điện ảnh (DANAFF Industry Days), chợ dự án phim, xưởng kịch bản, lớp học nghề với chuyên gia quốc tế và hoạt động đào tạo tài năng trẻ.

Trong Năm APEC 2027, DANAFF V còn dự kiến tổ chức Tâm điểm Điện ảnh APEC và Diễn đàn Điện ảnh APEC, mở rộng khả năng kết nối điện ảnh Đà Nẵng với khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Đây là cơ hội để thành phố không chỉ đón những tên tuổi điện ảnh quốc tế mà còn tiếp cận kinh nghiệm tổ chức thị trường, huy động vốn và phát triển nhân lực sáng tạo.

UBND thành phố và VFDA đã ký kết hợp tác phát triển điện ảnh, hướng tới đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến của các dự án sản xuất phim trong nước và quốc tế. Sự tham gia của các doanh nghiệp như BHD, Galaxy Studio, CJ CGV Việt Nam cùng những đối tác công nghệ, du lịch và giải trí cho thấy khả năng huy động nguồn lực ngoài ngân sách để phát triển lĩnh vực này.