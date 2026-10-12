Tp.HCM mời người dân cầm hoa trắng tiễn đưa hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng

Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Tp.HCM tổ chức tổng duyệt lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng. Đây là bước chuẩn bị cho buổi lễ chính thức, nhằm rà soát trình tự các nghi thức, sự phối hợp giữa các lực lượng, bảo đảm lễ viếng và tiễn đưa các liệt sĩ diễn ra trang nghiêm, chu đáo.

Lực lượng chức năng có mặt tại công viên Lê Thị Riêng.

Tại buổi tổng duyệt, các lực lượng thực hiện nghi thức dâng hoa, dâng hương, lễ viếng, lễ truy điệu; tổ chức đội hình di chuyển quách hài cốt liệt sĩ lên xe, đưa về Nghĩa trang Liệt sĩ Tp.HCM. Các nghi thức đón hài cốt, di chuyển đến vị trí an táng, hạ huyệt và dâng hương tưởng niệm cũng được rà soát kỹ lưỡng.

Công tác chuẩn bị cho buổi lễ này vô cùng trang nghiêm.

Bên cạnh các nghi thức, công tác bố trí nhân sự, phương tiện, bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn trên toàn tuyến đường di chuyển được các lực lượng phối hợp triển khai.

Điều đặc biệt trong lễ tiễn đưa lần này là mong muốn của thành phố về sự hiện diện của người dân dọc các tuyến đường đoàn xe đi qua. Không chỉ là một nghi lễ tưởng niệm, đây còn là dịp để cộng đồng cùng bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đội nghi lễ thực hiện nghi thức di chuyển hài cốt liệt sĩ ra xe.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND Tp.HCM, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Tp.HCM, bày tỏ mong muốn người dân sinh sống, làm việc dọc các tuyến đường đoàn xe đi qua cầm trên tay những nhành hoa trắng để tiễn đưa các liệt sĩ.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND Tp.HCM, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Tp.HCM có mặt tại buổi tổng duyệt, trực tiếp chỉ đạo thực hiện các nội dung.

Theo ông Cường, thành phố mong muốn lễ tiễn đưa các anh, các chú diễn ra trang trọng, ấm áp, đậm nghĩa tình của người dân Tp.HCM, tựa như cách mỗi gia đình tiễn biệt người thân kính yêu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Do không gian tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng và Nghĩa trang Liệt sĩ Tp.HCM có hạn, không thể đón tất cả người dân đến thắp hương, thành phố mong bà con dành thời gian, hướng về đoàn xe trong hành trình đưa hài cốt các liệt sĩ đến nơi an nghỉ.

Từng hài cốt liệt sĩ được đặt trang trọng trong các quách phủ Quốc kỳ.

Một nhành hoa trắng trên tay, một phút dừng chân bên đường hay cái cúi đầu tiễn biệt cũng là cách người dân hôm nay thể hiện lòng tri ân đối với những người đã hy sinh. Đó không chỉ là sự tưởng nhớ dành cho những người đã khuất, mà còn là lời nhắc nhở về giá trị của hòa bình, được đánh đổi bằng biết bao mất mát, hy sinh của các thế hệ đi trước.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ mới đạt kết quả của giai đoạn 1.

Sau lễ truy điệu và an táng, Tp.HCM sẽ tiếp tục công tác tìm kiếm, quy tập tại khu vực Công viên văn hóa Lê Thị Riêng và những địa điểm khác trên địa bàn.

Hành trình ấy vẫn còn tiếp tục, với mong muốn đưa những người đã hy sinh trở về với đất mẹ, để các anh được yên nghỉ và thân nhân có thêm cơ hội tìm lại người thân sau nhiều năm mong ngóng.

Các hài cốt liệt sĩ được đưa lên xe.

Đoàn xe chở hài cốt liệt sĩ từ công viên Lê Thị Riêng đến Nghĩa trang Tp.HCM.

Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ diễn ra ngày 14/10 Theo lịch dự kiến, vào tối 13/10, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Đêm Tri ân” sẽ diễn ra lúc 19h tại Công viên Lê Thị Riêng. Sáng 14/10, lúc 7h30, lễ dâng hoa, dâng hương sẽ được tổ chức tại Tượng đài Tổng Bí thư Trần Phú, Nhà bia Liệt sĩ và các địa điểm trong Công viên Lê Thị Riêng. Đến 8h, lễ viếng và truy điệu hài cốt liệt sĩ diễn ra tại công viên. Dự kiến lúc 8h45, đợt xe đầu tiên xuất phát, đưa hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ Tp.HCM. Lễ an táng dự kiến tổ chức lúc 10h cùng ngày tại nghĩa trang trên đường Song Hành Xa lộ Hà Nội, khu phố 7, phường Long Bình. Lộ trình đoàn xe dự kiến đi từ Công viên Lê Thị Riêng qua đường Trường Sơn, Cách Mạng Tháng Tám, vòng xoay Dân Chủ, Điện Biên Phủ, cầu Sài Gòn, Võ Nguyên Giáp, Xa lộ Hà Nội và đến Nghĩa trang Liệt sĩ Tp.HCM. Thành phố mong người dân dọc tuyến đường chủ động dành thời gian tham gia tiễn đưa, cùng tạo nên một hành trình trang nghiêm, nghĩa tình, để những người đã hy sinh vì Tổ quốc được đón về nơi an nghỉ bằng sự trân trọng và lòng biết ơn của đồng bào hôm nay.