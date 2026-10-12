Hà Nội tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam từ ngày 21/11

Chương trình hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, góp phần tôn vinh, quảng bá các giá trị văn hóa dân tộc, di sản Thăng Long - Hà Nội và tạo không gian giao lưu, trải nghiệm văn hóa cho người dân, du khách.

Điểm nhấn là chương trình diễu hành di sản kết hợp biểu diễn nghệ thuật, tái hiện hành trình phát triển của Thăng Long – Hà Nội qua các thời kỳ. Đồng thời có các hoạt động biểu diễn nghệ thuật truyền thống và đương đại; triển lãm “Văn hóa Hà Nội - Tinh hoa hội tụ”, trưng bày “Hà Nội - Thành phố Vì hòa bình và Sáng tạo”; giới thiệu làng nghề, thủ công mỹ nghệ, ẩm thực và sản phẩm OCOP.

Bên cạnh đó, người dân và du khách có thể trải nghiệm các loại hình nghệ thuật dân gian, tìm hiểu di sản thông qua công nghệ số, thực tế ảo và thực tế tăng cường. Bên cạnh đó, theo kế hoạch trong hai ngày 23 và 24/11, các xã, phường trên địa bàn thành phố cũng tổ chức thêm nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao quần chúng, giới thiệu di sản, sản phẩm làng nghề và trò chơi dân gian.