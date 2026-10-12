TP.HCM tổng duyệt lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ

Sáng 12/10, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP.HCM phối hợp các cơ quan, đơn vị tổ chức tổng duyệt lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng. Tham dự có ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 thành phố, cùng lãnh đạo Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TP.HCM và các lực lượng liên quan.

Các lực lượng kiểm tra trình tự tổ chức, đội hình, vị trí tập kết và phương án di chuyển trong khu vực diễn ra buổi lễ, như nghi thức như dâng hương, chào cờ, thực hiện điều lệnh và tưởng niệm... Việc phối hợp giữa các đơn vị cũng được rà soát để hạn chế sai sót khi triển khai chính thức.

Khu vực tổ chức lễ được dựng rạp, bố trí nơi đặt hài cốt và các vị trí phục vụ nghi thức tưởng niệm. Khoảng 700 bàn được sắp xếp để đặt các tiểu quách hài cốt trong lồng kính, cùng lư hương, bình hoa và đĩa trái cây.

Theo phương án tổ chức, sau lễ truy điệu, từng hài cốt liệt sĩ được đặt trong tiểu quách, bảo vệ bằng lồng kính và phủ Quốc kỳ, được che ô đen trước khi đưa lên xe vận chuyển về Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM.

Từng công đoạn được kiểm tra kỹ nhằm bảo đảm an toàn và sự tôn nghiêm trong quá trình di chuyển.

Để phục vụ lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ, Bộ Tư lệnh TP.HCM huy động khoảng 300 cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Công an TP.HCM đảm nhận các nghi thức tiêu binh, đội danh dự và công tác khiêng quách hài cốt liệt sĩ. Công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và chăm sóc sức khỏe đại biểu cũng được chuẩn bị.

Đoàn xe phục vụ lễ an táng gồm xe dẫn đường, xe chỉ huy, xe quân kỳ, xe danh dự, xe chở hoa, 8 xe chở hài cốt liệt sĩ, xe chở đại biểu và xe kiểm soát quân sự.

Công tác điều tiết giao thông trên toàn tuyến cũng được tính toán nhằm hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Đoàn xe dự kiến xuất phát từ Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng sáng 14/10. Trong ảnh, lực lượng CSGT Công an TP.HCM tham gia dẫn đoàn và điều tiết giao thông tại chương trình.

Theo kế hoạch, khoảng 1.000 đại biểu, cán bộ, chiến sĩ và đại diện các cơ quan, ban, ngành dự kiến tham dự buổi lễ. Thành phần gồm đại diện các đơn vị, nhân chứng, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ và Australia tại TP.HCM, đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang, chức sắc tôn giáo và đồng bào các dân tộc. Ban tổ chức đồng thời bố trí khu vực đỗ ô tô, nơi giữ xe máy miễn phí cũng như bố trí tổ y tế lưu động để kịp thời hỗ trợ khi cần.

Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng là dịp để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau đợt an táng, thành phố tiếp tục tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng và các địa điểm khác. Theo kế hoạch, lúc 7h30 ngày 14/10, lễ dâng hoa, dâng hương sẽ được tổ chức tại Tượng đài Cố Tổng Bí thư Trần Phú, Nhà Bia Liệt sĩ và các địa điểm trong Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng. Đến 8h, lễ viếng và truy điệu bắt đầu; khoảng 8h45, đoàn xe đầu tiên dự kiến xuất phát về Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM. Lộ trình dài khoảng 26km, qua các tuyến Trường Sơn, Cách Mạng Tháng Tám, Điện Biên Phủ, cầu Sài Gòn, Võ Nguyên Giáp và Xa lộ Hà Nội. Trước đó, tối 13/10, thành phố dự kiến tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt "Đêm tri ân" tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng.