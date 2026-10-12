'Ruộng bậc thang' triệu năm tuổi trong lòng hang động

Hang Đại Ả - hang Over - hang Pygmy thuộc hệ thống hang Vòm, nằm trong lòng của Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng (Quảng Trị). Đây là các hang động được hình thành sau hàng triệu năm tự nhiên kiến tạo. Để khám phá những hang động này, du khách sẽ đi bộ khoảng 20km dưới tán rừng nguyên sinh. Trong thời gian đó, du khách sẽ lội suối, vượt dốc cao, ngủ qua đêm trong hang động... Cùng với đó, chiêm ngưỡng hệ thống hang động tráng lệ, hùng vĩ và hệ sinh thái động thực vật đa dạng, phong phú. Ảnh: Jungle Boss.

Hang Over là hang động dài nhất, nằm ở giữa trong chuỗi ba hang động nối tiếp nhau. Hang động này có chiều dài 3.244m, độ sâu 104m, cửa hang rộng khoảng 30m, cao khoảng 25m, điểm rộng nhất là 125m. Ảnh: Jungle Boss.

Hang Over có quần thể địa chất lạ mắt được hình thành qua hàng triệu năm với những cột nhũ đá, giếng đá vôi, hồ canxi... Ảnh: Jungle Boss.

Sâu trong hang Over có hệ thống các hồ canxi nằm nối tiếp nhau, phân thành từng tầng được các nhà thám hiểm ví như ruộng bậc thang trong lòng hang. Ảnh: Jungle Boss.

Những cấu trúc này được hình thành khi nước mang khoáng chất chảy qua đá vôi, cùng với sự kiến tạo chung của hang động, sau thời gian dài, chúng kết tủa và bồi đắp từng lớp tạo nên địa hình phân tầng. Ảnh: Jungle Boss.

Những đường viền bao quanh hồ là kết quả của quá trình khoáng chất tích tụ, kết tủa, phân chia nền hang thành nhiều hố và bậc khác nhau. Địa hình phân tầng góp phần tạo nên diện mạo riêng của hang Over. Ảnh: Jungle Boss.

Sau các đợt mưa, nước thấm qua những tầng đá, len theo khe nứt rồi chảy xuống nền hang, lấp đầy các hố và thềm canxi. Khi mặt nước phủ lên những bậc đá, các hồ nhỏ liên tiếp hiện ra, tạo nên cảnh quan xanh ngọc hiếm gặp. Ảnh: Jungle Boss.

Những khối thạch nhũ, măng đá kỳ vĩ hình thành qua hàng triệu năm trong hang Over. Ảnh: Jungle Boss.

Khám phá hang Over là hành trình đầy thử thách nhưng mang đến những trải nghiệm thú vị cho du khách giữa thiên nhiên hoang sơ của Di sản thiên nhiên thế giới. Ảnh: Jungle Boss.