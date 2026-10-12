‘Chắp cánh tuổi thơ’ nuôi dưỡng ước mơ qua những sắc màu nghệ thuật

Chương trình nghệ thuật “Chắp cánh tuổi thơ” đã diễn ra vào chiều 10/10, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội. Được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2026), chương trình nghệ thuật “Chắp cánh tuổi thơ” hướng đến việc xây dựng một không gian văn hóa, nghệ thuật dành riêng cho thiếu nhi và gia đình.

Nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Chương trình do Báo Nhân Dân tổ chức với sự đồng hành của Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS); Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI; Thương hiệu NuVi thuộc công ty Nutifood; Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk).

Trước giờ diễn, các em nhỏ được tham gia chuỗi hoạt động trải nghiệm “Hành trình tuổi thơ” với các trò chơi, đố vui, thử thách thắt khăn quàng tại “Trạm Báo Nhân Dân”; chụp ảnh trong không gian thiên nhiên, cổ tích ở “Vườn rừng diệu kỳ”; viết điều ước, gấp máy bay giấy tại “Ga Chắp cánh ước mơ”. Các em còn được tham gia cuộc diễu hành “Cổ tích và hoạt hình” với màn trống lân, những nhân vật cổ tích, hoạt hình và dàn mascot ngộ nghĩnh.

Phát biểu khai mạc chương trình, nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, với trách nhiệm phục vụ nhân dân, Báo Nhân Dân luôn mong muốn đáp ứng nhu cầu thụ hưởng văn hóa, nghệ thuật của công chúng ở mọi lứa tuổi.

Tiết mục kết chương trình.

Việc tổ chức chương trình “Chắp cánh tuổi thơ” tiếp tục khẳng định nỗ lực của Báo Nhân Dân trong xây dựng những không gian văn hóa giàu ý nghĩa, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của thiếu nhi.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân cũng bày tỏ mong muốn các chương trình nghệ thuật quy mô lớn dành cho trẻ em sẽ được tổ chức tại nhiều địa phương trên cả nước, để ngày càng có nhiều em nhỏ được tiếp cận những giá trị nghệ thuật đặc sắc.

Chương trình có sự tham gia của ê-kíp sáng tạo gồm Giám đốc sáng tạo Vũ Liêm, đạo diễn nghệ thuật Thùy Trang, đạo diễn sân khấu Ninh Quang Trường, Giám đốc âm nhạc Nguyễn Hữu Vượng và Tổng biên đạo Hải Trường, cùng nhiều nghệ sĩ, diễn viên chuyên nghiệp và nghệ sĩ nhí.

Dẫn dắt hành trình là hai nhân vật Sao Đỏ do nghệ sĩ Mạc Văn Khoa thể hiện và Sao Băng do nghệ sĩ Hoàng Kim Ngọc đảm nhận. Thông qua những cuộc trò chuyện dí dỏm, trò chơi và màn tương tác trực tiếp, hai nhân vật đưa khán giả nhỏ tuổi bước vào thế giới nghệ thuật giàu trí tưởng tượng.

Chương 1, “Miền ký ức”, gợi lại tuổi thơ của nhiều thế hệ trẻ em Việt Nam qua tình yêu thương và lời dạy của Bác Hồ, mái trường, chiếc khăn quàng đỏ, hạt gạo và cánh đồng quê hương.

Sự xuất hiện của Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc và Nghệ sĩ Nhân dân Tự Long mang đến không khí sôi nổi với những màn giao lưu hài hước, gần gũi.

Các tiết mục như “Thư gửi các cháu thiếu nhi”, “Nhớ giọng hát Bác Hồ”, “Khăn quàng thắp sáng bình minh”, “Năm điều Bác Hồ dạy” cùng những ca khúc “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng”, “Ước mơ hồng – Gặp nhau giữa trời thu Hà Nội” đưa các em đến gần hơn với những giá trị thân thuộc của gia đình, nhà trường và quê hương, đất nước.

Sự xuất hiện của Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc và Nghệ sĩ Nhân dân Tự Long mang đến không khí sôi nổi với những màn giao lưu hài hước, gần gũi. Liên khúc “Cùng nhau ta đi lên – Tiến lên đoàn viên – Thanh niên làm theo lời Bác” tiếp tục khắc họa hành trình trưởng thành của các em, từ chiếc khăn quàng đỏ đến huy hiệu Đoàn.

Chương 2, “Vườn rừng diệu kỳ”, mở ra thế giới thiên nhiên đầy sắc màu qua các tiết mục “Em yêu rừng xanh”, “Mơ khách đường xa”, liên khúc “Kìa con bướm vàng – Chị ong nâu và bé – Con cào cào” và “Bống bống bang bang – Những ước mơ”.

Các em nhỏ chụp ảnh kỷ niệm cùng các đại biểu, nghệ sĩ và ê-kíp thực hiện chương trình.

Âm nhạc được kết hợp với xiếc, múa rối, vũ đạo, mascot và công nghệ trình diễn, tạo nên không gian sinh động để các em cùng vận động, vui chơi và khám phá. Những màn tương tác trên sân khấu giúp khán giả nhỏ tuổi không chỉ thưởng thức mà còn trực tiếp hòa mình vào chương trình.

Bên cạnh đó, phần trình diễn tâng bóng nghệ thuật và giao lưu của Nguyễn Ngọc Phát, còn được biết đến với tên gọi Phát Freestyle, mang đến điểm nhấn sôi động. Các hoạt động giao lưu cùng nghệ sĩ và những giai điệu quen thuộc góp phần kết nối các thế hệ khán giả.

Chương 3, “Bầu trời ước mơ”, đưa các em từ hành trình khám phá thế giới đến suy nghĩ về những điều mình mong muốn thực hiện trong tương lai. Các tiết mục “Bay lên ước mơ”, “Ếch cốm đại vương”, “I See the Light” và “Be a Star” truyền tải thông điệp về niềm tin vào bản thân, tinh thần học tập, rèn luyện và sự kiên trì trên hành trình biến ước mơ thành hiện thực.

Không gian sân khấu được đầu tư công phu với màn hình LED nhiều lớp, hệ thống ánh sáng và công nghệ mapping. Hình ảnh lớp học, đồng lúa, khu rừng kỳ diệu, bầu trời mây hồng và thế giới cổ tích liên tục biến đổi, tạo chiều sâu thị giác và đưa các em bước vào những không gian tưởng tượng đầy màu sắc.

Chương trình còn có sự tham gia của các nghệ sĩ Hoàng Bách, LyLy, Izara Thiên Nga, Phương Thảo cùng dàn nghệ sĩ nhí như Ali Thục Phương, Cao Phú Quý, Hạo Khang, Thiên Kim, Kim Cương, Moon Tân Anh, Lucy Trà My và nhiều gương mặt khác. Các đơn vị biểu diễn như Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam, Cung Thiếu nhi Hà Nội, Câu lạc bộ Sao Tuổi Thơ, Đoàn nghệ thuật HT và nhóm múa lân Hùng Anh cũng góp phần tạo nên bức tranh nghệ thuật đa dạng.

Khép lại chương trình, hàng nghìn khán giả nhỏ tuổi cùng phóng những chiếc máy bay giấy mang theo điều ước của mình trên nền tiết mục “Về miền cổ tích – Những điều thần tiên”. Khoảnh khắc ấy tạo nên hình ảnh giàu cảm xúc, gửi gắm thông điệp về niềm tin, khát vọng và những ước mơ tuổi thơ.

Không chỉ tạo ra một không gian nghệ thuật đặc biệt cho trẻ em, chương trình “Chắp cánh tuổi thơ” còn thể hiện sự quan tâm của Báo Nhân Dân đối với đời sống tinh thần của trẻ em, góp phần tạo dựng môi trường văn hóa lành mạnh để các em vui chơi, khám phá và phát triển năng lực sáng tạo.

Thông qua những câu chuyện gần gũi, giai điệu quen thuộc và hình thức trình diễn hiện đại, chương trình giúp thiếu nhi tiếp cận các giá trị văn hóa, nghệ thuật theo cách sinh động, phù hợp với từng lứa tuổi. Từ đó, các em được khuyến khích nuôi dưỡng ước mơ, tự tin khám phá khả năng và kiên trì theo đuổi mục tiêu của mình.