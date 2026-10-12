Diễn ra trong hai ngày 10 và 11/10 tại khu vực hồ Hoàn Kiếm và Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội), Lễ phát động Phong trào toàn dân tập luyện thể thao năm 2026 thu hút sự tham gia của đông đảo đại biểu, vận động viên, đoàn viên, thanh niên và người dân. Tại buổi lễ sáng 10/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cùng Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đại biểu tham gia các hoạt động hưởng ứng phong trào, lan tỏa lời kêu gọi xây dựng thói quen vận động thường xuyên trong cộng đồng.

Một điểm nhấn đáng chú ý là hình ảnh các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu xuất hiện trong trang phục mang sắc đỏ của Đội tuyển Việt Nam do Động Lực – Jogarbola cung cấp. Màu áo quen thuộc gắn với các đội tuyển thể thao quốc gia góp phần tạo nên hình ảnh đồng bộ, đồng thời gợi nhắc tinh thần đoàn kết, niềm tự hào và ý thức cùng hướng tới những mục tiêu chung.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu trong buổi lễ (Ảnh: Bùi Lượng)

Sự hiện diện của trang phục Đội tuyển Việt Nam trong một sự kiện thể thao cộng đồng mang ý nghĩa kết nối giữa thể thao thành tích cao và phong trào rèn luyện thể chất trong nhân dân. Từ hình ảnh các tuyển thủ đại diện cho thể thao nước nhà đến các lãnh đạo, đại biểu cùng tham gia hoạt động hưởng ứng, tinh thần thể thao được lan tỏa gần gũi, góp phần khuyến khích người dân chủ động vận động mỗi ngày.

Trong không gian của ngày hội, các hoạt động chạy bộ, đi bộ đồng hành, giao lưu và trải nghiệm nhiều môn thể thao đã tạo nên không khí sôi nổi tại trung tâm Thủ đô. Người dân có cơ hội tiếp cận các hình thức vận động đa dạng, giao lưu với vận động viên và tìm hiểu cách lựa chọn môn thể thao phù hợp với sở thích, độ tuổi và thể trạng.

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh vai trò của sức khỏe và thể lực đối với sức mạnh, tầm vóc của dân tộc, đồng thời kêu gọi mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên. Đây cũng là thông điệp xuyên suốt của chương trình: đưa vận động trở thành thói quen tự giác, hiện diện trong từng gia đình và cộng đồng.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chạy hưởng ứng trong buổi lễ phát động (Ảnh: Bùi Lượng)

Từ đi bộ, chạy bộ đến lựa chọn một môn thể thao yêu thích, mỗi hành động đều có thể góp phần hình thành lối sống tích cực. Khi việc tập luyện được duy trì đều đặn, thể thao không còn giới hạn trong những sân đấu hay các giải đấu thành tích cao, mà trở thành một phần thiết thực của đời sống, góp phần nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống.

Với thông điệp “Một quốc gia vận động – Vì một Việt Nam khỏe mạnh, hùng cường”, phong trào hướng tới mục tiêu khuyến khích mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên. Đây cũng là lời kêu gọi sự chung tay của các cấp, ngành, tổ chức và cộng đồng trong việc xây dựng môi trường thuận lợi để người dân duy trì thói quen vận động.

Với Động Lực – Jogarbola, đồng hành cùng thể thao Việt Nam không dừng lại ở việc cung cấp trang phục cho các đội tuyển, mà còn gắn với mong muốn góp phần thúc đẩy tinh thần rèn luyện thể chất trong cộng đồng. Hình ảnh trang phục Đội tuyển Việt Nam được các lãnh đạo, đại biểu lựa chọn tại sự kiện là một điểm kết nối giữa niềm tự hào thể thao quốc gia và lời kêu gọi toàn dân tích cực tập luyện.

Lễ phát động năm 2026 khép lại, nhưng thông điệp của chương trình vẫn tiếp tục được lan tỏa: xây dựng một quốc gia vận động cần sự tham gia bền bỉ của toàn xã hội, bắt đầu từ những lựa chọn thiết thực của mỗi cá nhân. Từ màu áo Đội tuyển Việt Nam đến những bước chạy trên đường phố, tinh thần thể thao đang đến gần hơn với đời sống, cùng hướng tới mục tiêu xây dựng một Việt Nam khỏe mạnh, năng động và hùng cường.