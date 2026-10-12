Tuyên Quang có 1 doanh nhân được trao tặng danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu

Doanh nhân Lại Quốc Tĩnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch H’Mong Village, tỉnh Tuyên Quang là 1 trong 100 doanh nhân trong cả nước được vinh danh, trao tặng danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” năm 2026.

Lễ tôn vinh được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10). Năm 2026, Hội đồng bình xét đã lựa chọn 100 doanh nhân tiêu biểu để vinh danh, ghi nhận những thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, điều hành doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2025. Các tiêu chí bình xét tập trung vào hiệu quả sản xuất, kinh doanh, năng lực quản trị, đổi mới sáng tạo, đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội. Đây là kỳ bình xét lần thứ 10 kể từ khi danh hiệu được khởi xướng năm 2006.

Ông Lại Quốc Tĩnh là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch H’Mong Village, đơn vị đầu tư phát triển Khu nghỉ dưỡng H’Mong Village tại xã Lùng Tám, tỉnh Tuyên Quang. Khu nghỉ dưỡng được xây dựng theo hướng gắn phát triển du lịch với gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mông, nổi bật với những công trình kiến trúc lấy cảm hứng từ chiếc quẩy tấu truyền thống. Việc ông Lại Quốc Tĩnh được trao danh hiệu là sự ghi nhận những nỗ lực trong hoạt động đầu tư, kinh doanh, góp phần phát triển du lịch và quảng bá hình ảnh địa phương.

Danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” năm 2026 là sự ghi nhận đối với những đóng góp của doanh nhân Lại Quốc Tĩnh, đồng thời góp phần khẳng định vai trò của cộng đồng doanh nghiệp Tuyên Quang trong phát triển kinh tế, đặc biệt là lĩnh vực du lịch gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống.