Sắc thu Hà Nội của giới trẻ: Giao hòa giữa nét rộn ràng và nốt trầm an yên

Dù các sạp, xe hoa tự phát đã được chấn chỉnh, đường Phan Đình Phùng vẫn thu hút lượng lớn người trẻ tới lưu lại khoảnh khắc thu Hà Nội. (Ảnh: Thanh Nga/Vietnam+)

Tháng Mười Hà Nội bước vào những ngày thu đẹp nhất với nắng hanh vàng, gió heo may se lạnh và bầu không khí trong trẻo. Với người trẻ Thủ đô, Mùa Thu không chỉ là những khung hình kỷ niệm rực rỡ nơi phố phường, mà còn là khoảng lặng để sống chậm lại, thưởng thức phong vị ẩm thực truyền thống và tìm lại sự cân bằng trong tâm hồn.

Nhộn nhịp phố phường, gom trọn sắc thu

Dạo một vòng qua các tuyến phố trung tâm từ sớm, không khó để bắt gặp từng nhóm bạn trẻ rủ nhau xuống phố đón thu. Khác với vẻ vội vã thường nhật, nhịp bước chân của người trẻ dường như thong dong hơn khi cùng nhau lưu lại những khoảnh khắc đẹp dưới vòm lá xà cừ cổ thụ.

Tại tuyến phố Phan Đình Phùng, sau đợt ra quân chấn chỉnh trật tự đô thị, xử lý dứt điểm tình trạng các sạp và xe hoa tự phát dừng đỗ tràn lan chiếm dụng vỉa hè, lòng đường và vỉa hè nơi đây đã lấy lại vẻ phong quang, thanh lịch vốn có.

Không còn cảnh chen chúc hay ùn tắc giao thông, người dân và du khách thong thả tản bộ dưới vòm cây rợp bóng mát để đón ngọn gió heo may đầu mùa. Dù vắng bóng các xe hoa bán rong, nhiều bạn trẻ vẫn chủ động chuẩn bị những bó hoa tươi tắn mang theo để ghi lại khoảnh khắc đón thu trên con đường rợp bóng cây này.

Rời Phan Đình Phùng, không gian quanh khu vực Nhà Thờ Lớn cũng tấp nập không kém. Ngay từ sáng sớm, các bạn trẻ đã ngồi kín những dãy ghế nhựa vỉa hè, tay cầm ly trà chanh mát lạnh, vừa rôm rả trò chuyện, vừa bắt trọn những góc ảnh đẹp bên cạnh công trình kiến trúc cổ kính.

Không gian trước Nhà Thờ Lớn đông nghịt người đổ về, nhiều bạn trẻ kiên nhẫn chen chân tìm cho mình góc máy đẹp để lưu lại kỷ niệm bên nhà thờ cổ đẹp nhất Thủ đô. (Ảnh: Thanh Nga/Vietnam+)

Không khí đón thu càng thêm sôi nổi khi hồ Gươm năm nay khoác lên mình diện mạo mới với không gian nghệ thuật mang tên “Dải lụa ký ức”. Bố trí dọc tuyến đường dạo ven bờ phía Tây (phố Lê Thái Tổ), công trình gây ấn tượng bởi cây cầu cạn uốn lượn len lỏi giữa tán cây ven hồ, kết hợp hệ thống chiếu sáng và khung gương phản chiếu độc đáo.

Hòa cùng đường cong của "dải lụa" là những thảm cỏ xanh mướt và khóm hoa tươi rực rỡ sắc màu được chăm sóc tỉ mỉ dịp kỷ niệm ngày Giải phóng Thủ đô, tạo nên phông nền lý tưởng thu hút hàng dài bạn trẻ check-in.

Bờ Hồ Gươm đông đúc người tới check-in ngay từ sớm (Ảnh: Thanh Nga/Vietnam+).

Lần đầu đặt chân tới đây vào đúng dịp đặc biệt, bạn Nguyễn Thu Huyền Diệu (23 tuổi, sinh viên Học viện Y dược học cổ truyền) không giấu nổi sự xúc động: "Dù kỷ niệm ngày Giải phóng Thủ đô đã qua nhưng không khí quanh hồ vẫn rất rộn ràng. Mình cảm thấy vui và biết ơn khi được chiêm ngưỡng mùa thu Hà Nội rực rỡ đến vậy."

Đồng quan điểm, bạn Lê Tuấn Long (18 tuổi, lao động tự do) cho biết: "Mình rất thích dạo quanh hồ Gươm vào mùa thu, bởi bầu không khí nơi đây luôn mang lại nguồn năng lượng tích cực sau một tuần làm việc căng thẳng."

Bên cạnh những điểm hẹn quen thuộc ở khu vực trung tâm, mùa thu năm nay ghi nhận xu hướng người trẻ tìm đến các không gian công cộng thoáng đãng ở phía Tây thành phố, tiêu biểu là công viên An Hòa. Sau khi được hoàn thiện chỉnh trang, công viên rộng gần 28ha với mặt hồ điều hòa mênh mông, thảm cỏ trải dài cùng các lối dạo bộ ngập tràn sắc hoa ngũ sắc, violet đã nhanh chóng trở thành tọa độ dã ngoại mới.

Các bạn trẻ tới từ rất sớm để check-in bên hồ An Hòa cùng những khóm hoa ngũ sắc, violet. (Ảnh: Thanh Nga/Vietnam+)

Bạn Thu Kiều (24 tuổi, nhân viên văn phòng) chia sẻ lý do chọn điểm đến này: "Mình ở gần khu vực này nên ra công viên An Hòa rất tiện. Phố cổ hay bờ Hồ đợt này khá đông đúc, còn ở đây không gian rộng thoáng, lại mới có dàn hoa violet rất đẹp nên đi dạo, chụp ảnh đều thấy dễ chịu hơn hẳn."

Gói trọn phong vị cốm mùa thu

Cùng với những chuyến dạo chơi chụp ảnh, hành trình khám phá ẩm thực theo mùa là nét chấm phá không thể thiếu của người trẻ. Giữa vô vàn món ăn đường phố hiện đại, cốm non – thức quà mộc mạc đặc trưng của mảnh đất kinh kỳ – vẫn giữ nguyên vẹn sức hấp dẫn đối với thế hệ trẻ.

Trên nhiều góc phố, những gánh hàng cốm xanh bọc khéo léo trong hai lớp lá ráy và lá sen thơm, buộc lạt rơm nếp vàng óng xuất hiện đều đặn. Không chỉ tìm mua cốm mộc tươi nguyên hạt, giới trẻ còn ưa chuộng những biến tấu ẩm thực đa dạng như xôi cốm hạt sen, chè cốm, bánh cốm hay món cà phê trứng kết hợp cốm non đang thịnh hành.

Cốm mộc và các thức quà từ cốm - phong vị không thể thiếu mỗi độ thu về. (Ảnh: Thanh Nga/Vietnam+)

Lần đầu trải nghiệm món xôi cốm, bạn Nguyễn Anh Quân (20 tuổi, sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp) hào hứng: "Hạt xôi dẻo thơm quyện cùng vị bùi béo của đậu xanh và hạt sen tạo nên hương vị rất tinh tế, đúng chất thu Hà Nội."

Khoảng lặng nơi góc quán quen

Khi ánh nắng hanh vàng xiên qua từng ô cửa kính và gió se thổi nhẹ qua tán lá vào buổi chiều tà, nhịp điệu của người trẻ lại đổi hướng về những góc quán quen tĩnh mịch. Thay vì chọn các chuỗi cà phê thương mại náo nhiệt mặt phố, nhiều người tìm đến những quán nhỏ nép mình trong ngõ sâu hay trên tầng cao của các khu tập thể cũ như Giảng Võ, Trung Tự, Kim Liên.

Nét mộc mạc, hoài niệm và sự yên tĩnh là lý do níu chân các bạn trẻ. Bên khung cửa sổ nhìn xuống con ngõ nhỏ vắng tiếng còi xe, họ thong thả mở máy tính làm việc, đọc sách hoặc trò chuyện nhỏ nhẹ bên tách trà, ly cà phê ấm nóng. Tiết trời dịu mát của mùa thu như một chiếc phanh tự nhiên, thôi thúc người trẻ sống chậm lại một nhịp, tạm gác lại áp lực để tái tạo năng lượng cho bản thân.

Hoàng Hà chọn một góc quán quen yên tĩnh để đọc sách và thư giãn ngày cuối tuần. (Ảnh: Thanh Nga/Vietnam+)

Bạn Đinh Thị Hoàng Hà (20 tuổi, sinh viên Trường Đại học FPT) tâm sự: "Vào ngày nghỉ, thay vì đến chốn đông đúc, mình thích tìm một góc quán yên tĩnh để cảm nhận trọn vẹn sự tĩnh lặng của tiết trời thu và nghiền ngẫm cuốn sách yêu thích."

Giữa nhịp sống Thủ đô ngày càng hối hả, mùa Thu với những ngày tháng Mười mát dịu trở thành món quà đặc biệt để người trẻ học cách cân bằng lại chính mình. Không cần những chuyến đi xa hay kế hoạch cầu kỳ, chỉ một buổi sáng thong dong dạo bộ công viên, một gói cốm nếp đượm hương sen thơm thảo hay vài tiếng thảnh thơi nơi góc quán quen cũng đủ để sắc thu đọng lại trọn vẹn, sâu lắng trong lòng mỗi người./.