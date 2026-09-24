Xăng, dầu tiếp đà tăng giá

Giá xăng, dầu tiếp tục tăng trong kỳ điều chỉnh giá chiều 24-9. Ảnh: Hải Quân

Theo đó từ 15 giờ ngày 24-9, giá xăng E5 RON 92 tăng 1.258 đồng/lít, có giá không cao hơn 26.397 đồng/lít; xăng E10 RON 95-III tăng 1.451 đồng/lít, lên mức 27.087 đồng/lít. Như vậy, giá xăng có lần tăng thứ 4 liên tiếp từ cuối tháng 8 đến nay. Tương tự, dầu diesel tăng 552 đồng/lít, lên mức 30.497 đồng/lít; dầu mazut tăng 276 đồng/kg, có giá bán lẻ tối đa 19.472 đồng/kg.

Từ cuối tháng 2-2026 đến nay, giá xăng, dầu trong nước đã trải qua 41 kỳ điều chỉnh. Trong đó, xăng E5 RON 92 tăng 20 lần, giảm 19 lần và giữ nguyên 2 lần; dầu diesel tăng 18 lần, giảm 20 lần và 3 lần giữ nguyên giá.