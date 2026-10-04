Cà Mau cảnh báo mưa to cục bộ, nguy cơ ngập úng diện rộng

Ngày 4/10, thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Cà Mau, từ ngày 4 đến 9/10, tỉnh Cà Mau có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, tập trung chủ yếu vào trưa và chiều tối.

Đợt mưa này có khả năng tiếp diễn đến khoảng ngày 10 - 13/10, với tổng lượng mưa phổ biến 80 - 130mm, có nơi trên 150mm.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo đây là giai đoạn thời tiết có nhiều diễn biến bất thường. Mưa dông có thể xuất hiện bất chợt, thay đổi nhanh về thời gian và cường độ, thậm chí có nơi mưa rất lớn trong thời gian ngắn.

Mưa lớn gây ngập úng khoảng 21.138 ha lúa, trong đó có khoảng 218 ha bị thiệt hại.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Cà Mau, mưa lớn, đặc biệt mưa với cường độ mạnh trong thời gian ngắn, có thể gây ngập úng cục bộ tại các khu vực trũng thấp, vùng đô thị, ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân.

Ngoài ra, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm trong cơn dông như lốc xoáy, sét đánh, gió giật mạnh, có thể gây đổ cây cối, hư hỏng nhà cửa, công trình, cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng đến tài sản và sức khỏe cộng đồng.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Cà Mau, tính đến ngày 29/9, tổng diện tích lúa bị ngập do mưa lớn, ngập úng trên địa bàn khoảng 21.138 ha; trong đó, diện tích lúa thiệt hại khoảng 218 ha, diện tích lúa bị ngã đổ khoảng 120 ha.

Số liệu bị ngập chủ yếu tập trung tại các địa phương có diện tích lúa Hè Thu, lúa - tôm mới gieo sạ và một số vùng sản xuất bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, tiêu thoát nước chậm. Hiện các địa phương đang tiếp tục rà soát số liệu thiệt hại.