Giải độc đắc Vietlott có thể vượt 200 tỷ đồng tối nay

Tối nay (4/10), Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) sẽ tổ chức quay số mở thưởng sản phẩm xổ số tự chọn Mega 6/45 kỳ quay thứ 1.571.

Trước đó, tại kỳ quay số tối 2/10, giải Jackpot Mega 6/45 vẫn không tìm được người may mắn dù giá trị giải đã đạt gần 179 tỷ đồng. Theo Vietlott, đây là mức tiền thưởng Jackpot cao nhất của sản phẩm Mega 6/45 trong kể từ thời điểm phát hành.

Giải thưởng này bắt đầu được tích lũy từ kỳ quay ngày 5/8 với giá trị khởi điểm 12 tỷ đồng. Sau 26 kỳ quay liên tiếp không có người trúng Jackpot, số tiền thưởng đã tăng lên gần 179 tỷ đồng vào ngày 2/10.

Đáng chú ý, khi giá trị giải Jackpot vượt mốc 100 tỷ đồng, tốc độ tích lũy giải thưởng tăng nhanh, có những kỳ quay ghi nhận mức tích lũy khoảng 20 tỷ đồng. Nếu tiếp tục không tìm được người trúng thưởng trong kỳ quay tối nay, giá trị Jackpot có thể vượt mốc 200 tỷ đồng.

Vé số Mega 6/45 có thể vượt 200 tỷ đồng nếu không có người trúng tối nay. Ảnh: Vietlott.

Mega 6/45 là sản phẩm xổ số tự chọn được Vietlott chính thức phát hành từ ngày 18/7/2016, với kỳ quay số đầu tiên diễn ra ngày 20/7 cùng năm.

Theo thống kê, sau 10 năm, mức Jackpot cao nhất từng được ghi nhận của sản phẩm này là hơn 159,2 tỷ đồng, tại kỳ quay thứ 69 ngày 25/12/2016. Đáng chú ý, giải thưởng này được chia đôi cho 2 người may mắn.

Trong trường hợp chỉ có một người trúng thưởng, kỷ lục Jackpot 6/45 cao nhất trước đây thuộc về ông N.V.N. tại TP.HCM, với số tiền hơn 152 tỷ đồng tại kỳ quay thứ 1.310 ngày 2/2/2025.

Bên cạnh sản phẩm Mega 6/45, một sản phẩm xổ số tự chọn khác của Vietlott là Power 6/55 cũng đang ghi nhận giải thưởng lớn. Cụ thể, Jackpot 1 của sản phẩm này đã vượt 112 tỷ đồng, cao hơn 3,7 lần so với mức khởi điểm 30 tỷ đồng.