Cảnh báo lũ trên sông Đồng Nai vượt mức báo động 2 ngày 04/10/2026, nguy cơ ngập lụt trũng thấp

Lũ trên sông Đồng Nai đang có diễn biến phức tạp khi mực nước tại trạm Tà Lài tiếp tục dao động ở mức cao trên báo động 2, đe dọa trực tiếp đến đời sống dân cư và sản xuất tại các khu vực ven sông.

Hiện trạng mực nước lũ trên sông Đồng Nai

Hiện nay, mực nước lũ trên sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài đang dao động ở trên mức báo động 2 (BĐ2). Số liệu quan trắc cho thấy:

Thời điểm quan trắc: Lúc 13h ngày 04/10/2026.

Mực nước tại trạm Tà Lài: Đạt 112,57m, cao hơn mức BĐ2 là 0,07m.

Dự báo diễn biến lũ trong 24 giờ tới

Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Đồng Nai được dự báo tiếp tục dao động ở trên mức báo động 2. Tình trạng mực nước dâng cao duy trì cảnh báo nguy cơ ngập úng và sạt lở tại địa phương.

Vùng trũng thấp ven sông: Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt trên diện rộng ven lưu vực sông Đồng Nai thuộc địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Bờ sông, suối: Nguy cơ xảy ra sạt lở đất nghiêm trọng tại các bờ sông, bờ suối thuộc lưu vực sông Đồng Nai.

Cấp độ rủi ro thiên tai và cảnh báo tác động

Cơ quan khí tượng thủy văn đưa ra cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ ở Cấp 2.

Lũ dâng cao trên sông có khả năng gây ngập úng sâu các vùng trũng thấp ven sông, làm đình trệ và ảnh hưởng tiêu cực tới:

Hoạt động giao thông đường thủy.

Hoạt động nuôi trồng thủy sản và sản xuất nông nghiệp ven sông.

Đời sống dân sinh cùng các hoạt động kinh tế - xã hội trên lưu vực sông Đồng Nai thuộc tỉnh Đồng Nai.

Khuyến cáo bảo đảm an toàn

Để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai lũ lụt gây ra, người dân và các đơn vị trên địa bàn chịu ảnh hưởng cần chủ động các biện pháp ứng phó:

Chủ động di dời tài sản, gia súc, hoa màu tại các vùng trũng thấp ven sông đến vị trí cao ráo, an toàn.

Theo dõi sát tình trạng sạt lở bờ sông, suối; tuyệt đối không lại gần các vị trí có dấu hiệu sụt lún nguy hiểm.

Hạn chế di chuyển phương tiện thủy trong thời điểm lũ đang dao động trên mức báo động 2.

Bản tin phát lúc 15h30 ngày 04/10/2026. Thời gian ban hành bản tin tiếp theo: 21h00 ngày 04/10/2026.