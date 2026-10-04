[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

Cầu Bình Khánh là một trong những hạng mục quan trọng của tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành.﻿ Công trình vượt sông Soài Rạp, tạo sự liên thông giữa xã Nhà Bè với xã Cần Giờ, đồng thời kết nối trực tiếp với tuyến cao tốc đi qua Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai.

Sau khi tuyến cao tốc được thông xe toàn tuyến vào 0 giờ 00 phút ngày 1/10﻿, phương tiện không còn phải sử dụng các tuyến đường đô thị để thực hiện hành trình kết nối giữa khu vực phía tây và phía đông nam Thành phố Hồ Chí Minh.

Việc rút ngắn thời gian di chuyển được kỳ vọng góp phần giảm áp lực cho hệ thống giao thông hiện hữu.

Với kết cấu cầu dây văng, hai trụ tháp cao 135m, cầu Bình Khánh tạo nên điểm nhấn nổi bật trên sông Soài Rạp. Cầu có tĩnh không thông thuyền 55m, bảo đảm yêu cầu khai thác tuyến đường thủy trên sông.

Từ trên cầu, có thể quan sát rõ không gian sông nước và hệ thống cảng, khu công nghiệp đang phát triển ở khu vực phía nam Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong những ngày đầu khai thác, các phương tiện lưu thông qua cầu Bình Khánh và toàn tuyến Bến Lức-Long Thành tương đối thuận lợi.

Việc đưa toàn tuyến vào khai thác được đánh giá có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới đường bộ cao tốc khu vực phía nam, tăng khả năng kết nối với các tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương, Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây và hệ thống giao thông khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Không chỉ có ý nghĩa về giao thông, tuyến Bến Lức-Long Thành còn mở thêm không gian phát triển cho các địa phương mà tuyến đi qua. Khả năng kết nối thuận lợi hơn với các trung tâm logistics, cảng biển, khu công nghiệp và sân bay Long Thành tạo điều kiện thúc đẩy lưu thông hàng hóa, giảm chi phí vận tải và tăng cường liên kết vùng.

Sau hơn một thập niên triển khai, tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành hoàn thành và đưa vào khai thác đánh dấu thêm một bước trong quá trình hoàn thiện mạng lưới giao thông chiến lược phía nam.