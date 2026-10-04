VNeID sắp tích hợp thêm loạt giấy tờ xe

Bộ Xây dựng dự kiến tích hợp 22 loại giấy tờ, dữ liệu lên VNeID trong năm 2026. Ảnh: Phúc Hậu.

Bộ Xây dựng vừa báo cáo Thủ tướng, Tổ công tác triển khai Đề án 6 và Bộ Công an về danh mục giấy tờ, dữ liệu thuộc phạm vi quản lý dự kiến tích hợp lên ứng dụng VNeID trong năm 2026.

Sau rà soát, Bộ xác định 22 loại giấy tờ, dữ liệu đã đủ điều kiện để đưa vào lộ trình tích hợp. Trong lĩnh vực đường bộ, danh mục đáng chú ý có thông tin nguồn gốc xe, giấy phép kinh doanh vận tải, giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, trừ môtô và xe gắn máy.

Theo lộ trình, thông tin giấy phép kinh doanh vận tải được đặt mục tiêu hoàn thành trong tháng 8, thông tin nguồn gốc xe trong tháng 10. Riêng giấy chứng nhận và tem kiểm định xe cơ giới có thời hạn hoàn thành trong tháng 7.

Với xe máy chuyên dùng, giấy chứng nhận và tem kiểm định dự kiến được tích hợp trong tháng 11. Tuy nhiên, Bộ Xây dựng lưu ý dữ liệu đăng ký xe máy chuyên dùng cần được tích hợp trước khi triển khai nhóm thông tin này.

Không chỉ giấy tờ xe, danh mục 22 loại còn trải rộng sang hàng hải, đường thủy, hàng không, xây dựng, bất động sản và đường sắt.

Trong số này có giấy chứng nhận đăng ký tàu biển, đăng ký phương tiện thủy nội địa, chứng chỉ chuyên môn thủy nội địa, thông tin quyền sở hữu tàu bay, giấy phép và năng định của người lái tàu bay, giấy phép xây dựng cùng giấy phép lái tàu đường sắt còn hiệu lực.

Song song với nhóm đủ điều kiện, Bộ Xây dựng cũng đề nghị đưa 14 loại giấy tờ, dữ liệu ra khỏi danh mục tích hợp. Trong đó, 8 loại chưa đủ điều kiện pháp lý và 3 loại chưa có hệ thống cơ sở dữ liệu, còn lại là những trường hợp Bộ đã đề nghị loại bỏ trước đó.

Một số giấy tờ trong lĩnh vực đường bộ chưa thể tích hợp do thiếu thông tin định danh cần thiết trong cơ sở dữ liệu.

Bộ Xây dựng cũng đề nghị đưa 14 loại giấy tờ, dữ liệu ra khỏi danh mục tích hợp. Ảnh minh họa: Phúc Hậu.

Với giấy phép đào tạo lái xe ôtô, quy định hiện hành không yêu cầu tổ chức cung cấp mã số thuế, mã số doanh nghiệp hoặc mã định danh. Vì vậy, phần mềm hiện không có các trường dữ liệu tương ứng để phục vụ việc kết nối.

Tương tự, giấy phép xe tập lái cũng được đề xuất loại khỏi danh mục do thiếu số khung/VIN hoặc mã phương tiện trong cấu trúc dữ liệu hiện có.

Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Trung Quốc đối với phương tiện Việt Nam cũng nằm trong nhóm được đề nghị loại bỏ. Theo Bộ Xây dựng, loại giấy phép này chủ yếu phục vụ phương tiện qua cửa khẩu và hoạt động tại Trung Quốc, đồng thời đã có quy trình kiểm tra riêng tại các trạm quản lý vận tải cửa khẩu.

3 loại giấy tờ khác chưa thể tích hợp do chưa có hệ thống cơ sở dữ liệu gồm giấy chứng nhận thợ hàn, giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới và giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe.

Việc rà soát cho thấy đưa giấy tờ lên VNeID không chỉ là chuyển tài liệu giấy sang dạng số. Dữ liệu còn phải có cấu trúc phù hợp, đủ căn cứ pháp lý và có khả năng kết nối, đối soát với các hệ thống hiện có.

Với nhóm phương tiện, việc bổ sung thông tin nguồn gốc xe và dữ liệu kiểm định sẽ giúp VNeID mở rộng thêm vai trò như một nơi tập trung thông tin phục vụ tra cứu và thực hiện thủ tục liên quan đến phương tiện.