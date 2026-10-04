Gia Lai yêu cầu tập trung thi công, đảm bảo tiến độ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Theo đó, đối với dự án thành phần 3, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn giao Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan chỉ đạo nhà thầu thi công phối hợp bố trí nhân lực, thiết bị đầy đủ, tổ chức thi công hợp lý để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án.

Gói thầu XL-01, các nhà thầu khẩn trương kiểm tra, rà soát lập kế hoạch tiến độ thi công điều chỉnh, để bù lại khoảng thời gian chậm tiến độ vừa qua do ảnh hưởng thời tiết. Các nhà thầu tổ chức thi công khoa học, hợp lý để đẩy nhanh tiến độ dự án.

Các nhà thầu căn cứ thời tiết để có kế hoạch thi công cao tốc Quy Nhơn - Pleiku phù hợp, đảm bảo yêu cầu.

Đối với gói thầu XL-02, mặc dù đánh giá đạt yêu cầu tiến độ, tuy nhiên cần phải tập trung, phấn đấu vượt tiến độ để đảm bảo yêu cầu về thời gian thông tuyến và đảm bảo kế hoạch giải ngân vốn bố trí cho dự án.

Dự án thành phần 1 cơ bản đã được bàn giao toàn bộ mặt bằng, do đó Ban QLDA chỉ đạo nhà thầu thi công tập trung triển khai thi công, tăng cường ba ca bốn kíp, bố trí nhiều mũi thi công, tổ chức thi công hợp lý để dự trù bù lại khoảng thời gian mùa mưa sắp đến gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công xây dựng.

Đối với dự án thành phần 2, tại gói thầu XL-01 (đoạn Km22+000 – Km39+740) do liên danh Tổng công ty Xây dựng công trình Giao thông 8 - CTCP, Công ty CP Tổng công ty Xây dựng Cầu 75, Công ty CP đầu tư xây dựng hạ tầng Khang Nguyên và Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập thi công.

Hiện nay đã bàn giao mặt bằng thi công hơn 6/17km, các nhà thầu đang khảo sát đường công vụ, bãi thải và tiếp cận các vị trí thi công, việc triển khai thi công quá chậm.

"Yêu cầu Ban QLDA khẩn trương làm việc với nhà thầu để có giải pháp tổ chức thi công hiệu quả nhằm đảm bảo tiến độ dự án; triển khai thi công xây dựng đồng loạt trên hiện trường đối với phần diện tích mặt bằng đã bàn giao", lãnh đạo tỉnh Gia Lai yêu cầu.

Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đi qua nhiều vùng địa bàn phức tạp, trong đó có các hầm xuyên núi.

Đối với gói thầu XL-02 của dự án thành phần 2, đoạn Km39+740 – Km60+000 đã bàn giao hơn 14km/20km, hiện nay các nhà thầu đang xây dựng lán trại, khảo sát đường công vụ, bãi thải và tiếp cận thi công tại khu vực cửa Tây hầm An Khê, cầu Cửa Tây 1 và cầu Groi 1.

Nhà thầu phải có giải pháp tổ chức thi công hiệu quả nhằm đảm bảo tiến độ dự án. Chậm nhất đến ngày 15/10 phải triển khai thi công các hầm, triển khai thi công xây dựng đồng loạt trên tuyến và các công trình cầu đã được bàn giao mặt bằng.

Gói thầu XL-04, đoạn Km77+510 - Km90+000 đã bàn giao gần 6km/9km, hiện nay, các nhà thầu đang huy động nhân lực, thiết bị và triển khai mặt bằng lán trại, đường công vụ phục vụ thi công hầm Mang Yang và các công trình trên tuyến.

Chậm nhất đến ngày 15/10 phải triển khai thi công các hầm, triển khai thi công xây dựng đồng loạt trên tuyến và các công trình cầu đã được bàn giao mặt bằng.

Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư có tổng chiều dài 125km. Toàn tuyến được đầu tư hoàn chỉnh với quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường và cầu 24,75m, tốc độ thiết kế 100km/h, mặt đường bằng bê tông nhựa. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 43.734 tỷ đồng, gồm 42.484 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương và 1.250 tỷ đồng ngân sách địa phương. Dự án thực hiện trong giai đoạn 2025 - 2029. Dự án được chia thành ba dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 dài 22km, tổng mức đầu tư khoảng 6.989 tỷ đồng; Dự án thành phần 2 dài 68km, tổng mức đầu tư khoảng 27.576 tỷ đồng; Dự án thành phần 3 dài 35km, tổng mức đầu tư khoảng 9.169 tỷ đồng.