Thông tin mới nhất về sức khỏe cô giáo bị xe tải cán khi lao ra cứu học sinh

Thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội), cô giáo Hiền đã ra viện vào cuối tuần này, sau hơn 1 tháng điều trị khi sức khỏe đã ổn định. Nữ bệnh nhân có lịch hẹn tái khám sau 2 tuần nữa.

Hiện cô Hiền đã chuyển về Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông (Nghệ An) điều trị, phục hồi chức năng. Lãnh đạo bệnh viện này cho biết sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị và lưu trú cho bệnh nhân cùng người nhà.

Như VietNamNet thông tin, chiều 28/8, một bé trai 2 tuổi lần đầu được chị gái đưa đến điểm trường Tân Lâm, thuộc Trường Mầm non Phú Sơn (xã Nghĩa Hành, Nghệ An). Thấy chị gái đi khỏi, bé bất ngờ chạy theo ra đường.

Nhìn thấy tình huống trên, cô Hiền lập tức lao ra cản cháu bé. Đúng lúc đó, một chiếc xe tải đi tới, cán qua hai chân cô. Dù bị thương nặng, cô vẫn cố ôm lấy bé trai rồi bò vào lề đường.

Người dân nhanh chóng đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Tân Kỳ cấp cứu. Sau khi được sơ cứu, cô tiếp tục được chuyển tới Bệnh viện 115 Nghệ An. Tại đây, các bác sĩ xác định hai chân của cô Hiền bị tổn thương rất nặng. Sau đó, gia đình làm thủ tục đưa cô ra Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội).

PGS.TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện, đã lập tức chỉ đạo các y bác sĩ khẩn trương hội chẩn, huy động nguồn lực và triển khai phương án điều trị phù hợp, nỗ lực bảo tồn tối đa phần chi thể còn khả năng.

Tuy nhiên, sau 10 ngày, tình trạng tổn thương của người bệnh tiếp tục tiến triển, đe dọa tính mạng, buộc phải phẫu thuật cắt cụt cẳng chân phải đến đầu gối.

Trong ca phẫu thuật, phần mỏm cụt được tạo hình, hướng tới khả năng giúp cô Hiền thuận lợi sử dụng chân giả sau này. Đại diện một đơn vị cung cấp chân giả đã đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thăm hỏi, tìm hiểu tình trạng và nhu cầu phục hồi của cô, cam kết hỗ trợ toàn bộ chi phí lắp chân giả.

Tổng số tiền Báo VietNamNet đã trao tới gia đình cô Hiền là hơn 967 triệu đồng. Ảnh: Thạch Thảo - Thiện Lương

Ngày 7/9, ông Nguyễn Văn Bá, Tổng Biên tập Báo VietNamNet, đã trao hơn 650 triệu đồng do các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ cô giáo Hiền.

Mới đây, Báo VietNamNet phối hợp với UBND xã Nghĩa Hành (tỉnh Nghệ An) trao đợt 2 hơn 315 triệu đồng tới gia đình cô Hiền. Như vậy, tổng số tiền Báo VietNamNet đã trao tới gia đình cô Hiền là hơn 967 triệu đồng.

Trong quá trình điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cô Hiền nhận được nhiều sự quan tâm, động viên, hỗ trợ từ các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký quyết định tặng thưởng Huân chương Dũng cảm cho cô giáo Hoàng Thị Hiền; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn quyết định tặng Bằng khen, ghi nhận hành động dũng cảm, tinh thần trách nhiệm và sự hy sinh vì học sinh của cô Hiền.