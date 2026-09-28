Vụ thu hoạch cà phê nhiều triển vọng

Vườn cà phê chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch tại phường Hàng Gòn.

Vài năm trở lại đây, giá cà phê thường ở mức cao, nông dân trồng cà phê đạt lợi nhuận tốt nên chọn tái canh cây trồng này. Ngoài ra, nông dân cũng ngày càng quan tâm thực hành quy trình sản xuất an toàn nhằm tạo giá trị gia tăng và phát triển sản xuất cà phê bền vững.

Cà phê được mùa

Theo nông dân trồng cà phê tại nhiều địa phương, hiện các vườn cà phê bắt đầu có trái chín và khoảng 1 tháng nữa bắt đầu rộ vụ thu hoạch. Do thời tiết năm nay thuận lợi, nhất là lượng mưa dồi dào nên cây cà phê đạt cả về năng suất và chất lượng. Hiện giá cà phê nông dân bán tại vườn đạt mức hơn 90 ngàn đồng/kg. Với mức giá này, nông dân trồng cà phê sẽ có lợi nhuận tốt.

Ông Trần Tuấn Kiệt (ở phường Hàng Gòn) cho biết: Trước đây, vùng đất này trồng cà phê nhiều, sau thời gian cây trồng này rớt giá sâu, nông dân bỏ cà phê chuyển sang cây trồng khác. Ngay thời điểm cây cà phê rớt giá sâu, tôi chọn tái canh cây cà phê vì đây là cây trồng chủ lực có thế mạnh xuất khẩu với kỳ vọng giá mặt hàng này sẽ hồi phục lại mức cao. Hiện gia đình tôi có gần 3ha cà phê đang cho thu hoạch. Toàn bộ diện tích này tôi đều trồng giống mới cho năng suất, chất lượng cao. Vụ thu hoạch năm nay, nhờ thời tiết thuận lợi nên cà phê đạt năng suất cao hơn so với vụ thu hoạch năm ngoái. Không chỉ đạt năng suất, chất lượng hạt cà phê năm nay cũng tốt hơn.

Ðồng Nai là một trong những trung tâm chế biến và xuất khẩu cà phê lớn của cả nước nhờ tập trung nhiều nhà máy chế biến, xuất khẩu cà phê với quy mô lớn, hiện đại. Ðịnh hướng của thành phố tiếp tục xây dựng, phát triển vùng nguyên liệu cà phê gắn với chế biến sâu để nâng cao giá trị, phát triển bền vững cây trồng này.

Cùng quan điểm, bà Thị Khưi, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp điều hữu cơ Trảng Cỏ Bù Lạch (xã Thọ Sơn) chia sẻ: Khoảng 2 ngàn hécta trồng điều tại địa phương chủ yếu được trồng xen canh với cây cà phê. Mô hình trồng cà phê xen canh với cây điều cho hiệu quả kinh tế cao tại địa phương. Niên vụ năm nay, lượng mưa nhiều hơn nên cây cà phê phát triển tốt, dự kiến sẽ bội thu nhờ năng suất, chất lượng cao. Vài năm trở lại đây, giá cà phê thường ở mức cao, nông dân có lợi nhuận nhiều. Theo đó, diện tích cây trồng này tăng hơn so với trước. Đầu mùa thu hoạch năm nay, giá cà phê ở mức nông dân có lợi nhuận khá nên các nhà vườn trồng cà phê kỳ vọng đón một vụ thu hoạch được mùa, trúng giá.

Phát triển bền vững

Năm 2025, thị trường chứng kiến những đợt giá cà phê tăng từ 130-150 ngàn đồng/kg tùy loại cà phê. Đây là mức tăng kỷ lục trong vòng 50 năm với ngành hàng này. Theo đó, kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam năm 2025 đạt mức kỷ lục là 8,92 tỷ USD, tăng gần 59% so với năm 2024.

Năm 2026, giá cà phê thế giới “hạ nhiệt” sau giai đoạn tăng nóng nhưng xuất khẩu cà phê của Việt Nam vẫn đạt tăng trưởng tốt. Theo thông tin từ Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam, trong 8 tháng của năm 2026, Việt Nam xuất khẩu gần 1,7 triệu tấn cà phê, đạt hơn 6 tỷ USD, tăng hơn 10% về sản lượng so với năm 2025. Dự báo, năm 2026, cà phê của Việt Nam vẫn duy trì thị phần và lợi thế cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Với tổng diện tích hơn 20 ngàn hécta, Đồng Nai là một trong những địa phương có diện tích cà phê lớn của cả nước. Nhiều địa phương vẫn định hướng phát triển cây trồng chủ lực có lợi thế xuất khẩu này. Nhằm phát triển cây cà phê theo hướng bền vững, nông dân trồng cà phê trên địa bàn thành phố chú trọng đầu tư giống mới, canh tác theo hướng an toàn để tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm bằng chất lượng.

Ông Trương Xuân Hoàn (ở xã Sông Ray) cho biết: Hiện nhiều nông dân chọn tái canh cây cà phê vì chi phí đầu tư ban đầu thấp hơn so với đầu tư trồng các loại cây ăn trái khác. Cây trồng này có lợi thế xuất khẩu, sau khi thu hoạch, nông dân có thể chủ động cất trữ chờ giá tốt nên ít rủi ro về đầu ra hơn so với các mặt hàng trái cây tươi. Bản thân tôi chọn tái canh cây cà phê vì tôi có kinh nghiệm lâu năm canh tác cây trồng này. Trên thị trường có nhiều giống cà phê mới sớm cho thu hoạch với năng suất, chất lượng cao hơn nhiều so với các giống truyền thống. Tôi đang chuyển đổi canh tác cà phê theo hướng hữu cơ để làm ra cà phê chất lượng cao, đáp ứng tốt yêu cầu của thị trường xuất khẩu.

Bà Thị Khưi, Giám đốc HTX Nông nghiệp điều hữu cơ Trảng Cỏ Bù Lạch cho biết thêm: Nhiều năm nay, HTX đã chuyển đổi canh tác theo hướng hữu cơ. Theo đó, sản phẩm hạt điều hữu cơ của HTX đã có doanh nghiệp bao tiêu với giá tốt. Tuy nhiên, sản phẩm cà phê của HTX do chưa có chứng nhận sản phẩm hữu cơ, an toàn nên vẫn bán ra thị trường với giá hàng thường. Hiện nay, một số doanh nghiệp đã đặt vấn đề hợp tác với HTX phát triển nguồn cung cà phê sạch đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu vào những thị trường khó tính. HTX mong có chương trình, chính sách hỗ trợ cho HTX làm chứng nhận sản phẩm cà phê hữu cơ nhằm tạo thêm giá trị gia tăng cho loại nông sản chủ lực của địa phương.