Giá vàng giảm tiền triệu

Sáng 28/9, giá vàng miếng SJC giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong vòng một tháng qua.

Cụ thể, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm giá vàng miếng 1 triệu đồng mỗi lượng, mua vào còn 140,4 triệu đồng, bán ra 143,4 triệu đồng. ACB giảm 500.000 đồng mỗi lượng vàng miếng, mua vào 141,5 triệu đồng, bán ra 144 triệu đồng. Công ty Phú Quý giảm 1 triệu đồng mỗi lượng, mua vào 140,4 triệu đồng, bán ra 143,4 triệu đồng…

Giá vàng nhẫn cũng giảm tương ứng từ vài trăm đến triệu đồng mỗi lượng. Công ty SJC mua vào vàng nhẫn 4 số 9 với giá 139,9 triệu đồng, bán ra 142,9 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vào 140,4 triệu đồng, bán ra 143,4 triệu đồng...

Giá vàng giảm khi chịu sức ép từ lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng.

Mức giá này, so với mức đỉnh thiết lập hồi cuối tháng 1, giá vàng miếng SJC giảm 24,5%, khiến nhiều người mua từ vùng đỉnh tới giờ tạm lỗ tới 50 triệu đồng/lượng nếu bán ra.

Giá vàng thế giới trượt giảm không phanh trong phiên giao dịch đầu tuần, mất 68 USD mỗi ounce (tương đương 1,6%), xuống còn 4.218 USD. Giá vàng đã giảm hơn 2% trong tuần trước và giảm mạnh so với mức cao gần đây.

Giá vàng giảm khi chịu sức ép từ lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Fed và những lo ngại liên quan đến lạm phát, giá năng lượng, căng thẳng địa chính trị.

Đà giảm của vàng đã bắt đầu từ tuần trước, với những phiên giao dịch tương đối khó khăn và liên tục giảm, trái với dự báo của hầu hết chuyên gia trước đó. Vì thế, khảo sát hàng tuần của Kitco News cho thấy các chuyên gia tại phố Wall đã không còn nhiều niềm tin vào triển vọng ngắn hạn của kim loại quý.

Cụ thể, trong số 14 nhà phân tích đã tham gia Khảo sát Vàng của Kitco News, chỉ còn 5 chuyên gia dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần này; trong khi bốn người khác dự đoán kim loại quý sẽ tiếp tục giảm và 5 nhà phân tích còn lại dự đoán giá vàng sẽ biến động đi ngang.

Trong khi đó, những nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn duy trì tâm lý tương đối tích cực. Trong số 152 phiếu bầu thu được trong cuộc thăm dò trực tuyến, có 57%, dự đoán giá vàng sẽ tăng, trong khi 23% dự đoán giảm và 20% giữ quan điểm trung lập.