Hai vợ chồng kiếm 100 triệu đồng/tháng vẫn không dám nghĩ tới việc mua nhà

Lương hai vợ chồng cộng lại 100 triệu đồng mỗi tháng, gia đình 7 người vẫn phải tính toán từng khoản để cuối tháng còn dư. Tiền nhà, con cái, bố mẹ, người thân và những khoản chi đều đặn khiến kế hoạch mua một căn nhà riêng ngày càng xa.

THU NHẬP 100 TRIỆU ĐỒNG VẪN THẤY KHÔNG DƯ ĐƯỢC BAO NHIÊU

Một người phụ nữ đã ghi lại các khoản chi trong tháng rồi nhận ra số tiền còn lại không nhiều như con số thu nhập ban đầu. Gia đình vẫn cố gắng tiết kiệm nhưng những dự định phía trước khiến khoản tích lũy ấy nhanh chóng trở nên nhỏ bé.

“Chào cả nhà, cho em xin ít phút tâm sự ạ. Nhà em thu nhập hai vợ chồng gộp lại khoảng 100 triệu đồng/tháng (vợ 30 triệu đồng, chồng 70 triệu đồng).

Nghe thì nhiều người bảo thế thì tiết kiệm thoải mái, nhưng thực ra ngồi tính kỹ mới thấy không hề dễ thở như mình tưởng.

Nhà em hiện tại ở 7 người gồm hai vợ chồng, bố mẹ chồng, hai bé (một bé lớn đang tuổi ăn học, một bé nhỏ 9 tháng), với thêm một cháu của anh chị đang học đại học ở cùng.

Bé lớn nhà em học trường công thôi chứ không dám cho học trường tư. Em cũng không có sử dụng mỹ phẩm, quần áo gì mấy.

Ngoài tiền thuê nhà, điện nước, ăn uống, tiền học, vắc xin thì còn các khoản mà tháng nào cũng phải có như bảo hiểm sức khỏe và nhân thọ 4 triệu đồng, hỗ trợ em học đại học 2 triệu đồng, biếu ông bà ngoại 3 triệu đồng (ông bà nội ở cùng nên chi phí sinh hoạt chung mình lo hết rồi, không tính biếu riêng), về quê ông bà ngoại mỗi tháng một lần cũng 2 - 3 triệu đồng, tập gym, cà phê, quần áo. Chồng em làm trưởng phòng nên mỗi tháng cũng mời anh em đi ăn một bữa hoặc trong tháng có sinh nhật đồng nghiệp...

Tính hết ra, chi tiêu một tháng khoảng 71 - 72 triệu đồng. Còn dư 28 - 29 triệu đồng, tưởng nhiều nhưng nghĩ tới khoản dự trù sau này cho bé nhỏ học trường tư (dự tính 8 triệu đồng/tháng khi bé đến tuổi), mua sắm đồ đạc gia đình… thì thực sự không đủ, có tháng để ra ít hơn. Du lịch, lễ Tết thì gần như chưa dám lên kế hoạch cụ thể ạ.

Và nói thật, khoản mà em trăn trở nhất là vẫn đang phải đi thuê nhà chứ chưa dám nghĩ đến chuyện mua nhà. Nhìn giá nhà đất bây giờ, với tốc độ tiết kiệm như hiện tại em tính sơ sơ cũng phải tích cóp rất rất lâu mới mơ tới được, chưa kể lãi suất vay nếu có.

Em không than vãn gì vì biết là nhiều gia đình còn khó khăn hơn nhiều, chỉ là muốn chia sẻ cả nhà góp ý thêm giúp em xem có khoản nào tối ưu được không, hay có kinh nghiệm gì với gia đình đông người như nhà em thì chia sẻ em học hỏi với ạ”.

Bảng chi tiêu của gia đình

Với mức thu nhập hiện tại, một người cho rằng gia đình chưa nhất thiết phải cắt giảm quá nhiều khoản. Muốn dành dụm được nhiều hơn, cách đơn giản nhất vẫn là đưa mức sống xuống thấp hơn khả năng thu nhập thực tế.

“Nhà bạn chi tiêu vậy là theo thu nhập 100 triệu đồng cũng phải rồi. Nhưng nếu mà muốn tiết kiệm thì phải chi tiêu theo người thu nhập 50 triệu đồng thôi thì mới tiết kiệm được.

Như thuê nhà bé hơn, điện nước ít hơn (mình thấy điện 5 triệu đồng là nhiều quá), hoa quả ăn ít đi hoặc ăn loại rẻ hơn, học thêm cho con thì học chính toán với tiếng anh thôi, gym cũng bỏ đi thì mới tiết kiệm được nhiều. Nhưng mà mình thấy bạn thu nhập 100 triệu đồng tiêu thế cũng hợp lý rồi”.

Một gia đình đông người cũng đồng nghĩa với việc chỉ cần nguồn thu chính gặp trục trặc, hàng loạt khoản cố định sẽ lập tức trở thành áp lực. Vì thế, tiền thuê nhà, điện nước, những chuyến về quê hay chi phí tập luyện được tính lại từ đầu.

“Căng nhỉ, giờ không may công việc chồng có vấn đề là đứt bao nhiêu khoản. Mình nghĩ nên tối ưu tiền thuê nhà (tầm 8 triệu đồng thôi), điện nước(3 triệu đồng), về quê ngoại thì 2 – 3 tháng một lần thôi, đã hỗ trợ hàng tháng rồi mà, gym giảm xuống xíu tầm 1 - 1,5 triệu đồng là được rồi. Vắc xin cho bé nhỏ hết năm đầu thì đỡ hơn xíu rồi”.

Có người lại bắt đầu từ cách quản lý tiền thay vì cắt ngay các khoản đang có. Mỗi tháng được chia thành những phần riêng cho sinh hoạt, chi tiêu cá nhân, việc học của con, tiết kiệm và khoản dự phòng để tránh tình trạng tiền dành cho việc này lại dùng sang việc khác.

“Mình nghĩ là bạn nên chia thành từng nhóm. Thứ nhất là tiền chi tiêu gia đình cố định hàng tháng bao gồm ăn uống, chi phí cố định, vui chơi, cưới hỏi đầy tháng, quần áo..., tất cả các khoản chi chung cho gia đình. Khoản này nên ráng vén, đừng để bị phát sinh và xem thử tháng này với tháng sau dư hay thiếu. Nếu dư thì ráng phát huy, còn thiếu thì xem thử có khoản nào có thể tiết kiệm trong tháng sau.

Thứ hai là tiền tiêu vặt của hai vợ chồng, mỗi người một khoản cố định hàng tháng, ai tiêu thì tự vén. Thứ ba là tiền quỹ học của con. Thứ tư là tiền tiết kiệm cố định hàng tháng.

Cuối cùng là tiền dư còn lại để dự phòng, qua tháng mà không sử dụng thì chuyển vào quỹ tiết kiệm hoặc dùng cho du lịch. Chia thành nhiều khoản cố định thì bạn sẽ quản lý tốt hơn và khoản này sẽ không lẹm vào khoản kia”.

Nếu mục tiêu là mua nhà trong vài năm tới, số tiền để dành mỗi tháng cần được nhìn cùng với giá trị tài sản phải tích lũy. Từ đó, những khoản tưởng không lớn như tiền về quê, hỗ trợ người thân, học thêm hay điện nước đều được tính lại để tìm thêm phần tiền có thể giữ lại.

“Nếu bạn chưa có tài sản hay bất động sản khác thì tiêu như này còn lâu mới có nhà. Vén tiền về quê 3 triệu đồng bằng cách hạn chế về, cắt 2 triệu đồng cho cháu nếu gia đình cháu lo được bằng cách thỉnh thoảng mua quần áo đồ dùng cho cháu, cắt tiền học thêm của con bằng cách chỉ học một môn cần thiết, kiểm soát điện nước ở gì mà hết 5 triệu đồng.

Cắt các khoản chi tiêu ở văn phòng hợp lý. Nếu bạn tiết kiệm được 10 – 15 triệu đồng thì bạn sử dụng được 1,5 - 2 tỷ đồng tiền ngân hàng đó, làm được nhiều việc. Việc gì thì tuỳ khả năng của bạn. Nếu bạn dưới 40 tuổi thì tìm mọi cách để tăng tài sản, tiết kiệm tối đa chứ không được tiêu thoải mái”.

LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH ĐỂ TÍCH LŨY TÀI SẢN HIỆU QUẢ

Để quá trình tích lũy tài sản diễn ra có hệ thống và hiệu quả, mỗi người cần có một kế hoạch tài chính rõ ràng. Khi xác định được tình hình tài chính hiện tại, mục tiêu cần hướng tới và cách phân bổ nguồn tiền, việc tiết kiệm sẽ bớt cảm tính và dễ duy trì hơn.

Trước hết, các mục tiêu tài chính nên được chia theo từng giai đoạn. Trong khoảng 6 - 24 tháng, có thể tập trung xây dựng quỹ khẩn cấp, xử lý các khoản nợ nhỏ hoặc chuẩn bị cho những nhu cầu thiết yếu.

Với kế hoạch kéo dài 3 - 5 năm, mục tiêu có thể là mua ô tô, chuẩn bị học phí cho con hoặc sửa sang nhà cửa. Những kế hoạch dài hơn 10 năm thường gắn với các mục tiêu lớn như mua nhà, chuẩn bị tài chính cho tuổi nghỉ hưu hoặc dành tiền cho con học đại học.

Song song với việc xác định mục tiêu, cần nhìn lại toàn bộ tình hình tài chính hiện tại. Tổng tài sản như tiền gửi tiết kiệm, tiền trong tài khoản hay bất động sản cần được đặt cạnh các khoản nợ, từ dư nợ thẻ tín dụng đến các khoản vay và trả góp.

Thu nhập cùng toàn bộ chi phí hàng tháng, kể cả những khoản nhỏ thường bị bỏ qua, cũng cần được ghi nhận đầy đủ. Từ đó có thể xác định giá trị tài sản ròng và dòng tiền thực tế mỗi tháng, làm cơ sở để điều chỉnh cách phân bổ ngân sách.

Một kế hoạch tài chính phù hợp không nhằm cắt bỏ mọi khoản chi tiêu phục vụ cuộc sống mà giúp nguồn tiền được sử dụng đúng với mức độ ưu tiên. Các khoản chi có thể được phân thành chi phí cố định như tiền nhà, điện nước và các hóa đơn thiết yếu, chi tiêu linh hoạt cho ăn uống, mua sắm, giải trí, cùng phần dành cho tiết kiệm hoặc đầu tư.

Một số người áp dụng nguyên tắc 50/30/20, trong đó 50% thu nhập dành cho nhu cầu thiết yếu, 30% cho các khoản mong muốn và 20% cho tiết kiệm, đầu tư. Tuy nhiên, tỷ lệ này có thể thay đổi tùy thu nhập, hoàn cảnh gia đình và mục tiêu tài chính. Việc theo dõi bằng bảng tính, ứng dụng quản lý chi tiêu hoặc công cụ phù hợp cũng giúp kiểm soát dòng tiền dễ dàng hơn.

Bên cạnh khoản tiền dành cho các mục tiêu dài hạn, quỹ dự phòng cũng là một phần quan trọng của kế hoạch tài chính. Một khoản tương đương khoảng 3 - 6 tháng chi phí sinh hoạt có thể giúp gia đình chủ động hơn trước những tình huống bất ngờ như mất việc, bệnh tật hoặc các khoản sửa chữa lớn.

Bảo hiểm phù hợp cũng có thể giúp hạn chế tác động của những rủi ro lớn đến kế hoạch tài chính và tránh việc phải sử dụng tiền tiết kiệm cho những khoản phát sinh ngoài dự kiến.

Kế hoạch tài chính cũng không nên được xem là một khuôn mẫu cố định. Khi thu nhập thay đổi, gia đình có thêm thành viên hoặc xuất hiện những mục tiêu mới, cách phân bổ tiền cũng cần được điều chỉnh theo.

Việc định kỳ đối chiếu giữa ngân sách dự kiến và khoản chi thực tế, chẳng hạn mỗi năm một lần, sẽ giúp kế hoạch luôn bám sát điều kiện sống và khả năng tài chính thực tế.