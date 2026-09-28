PNJ giảm sàn ngay khi mở cửa phiên, về đáy 6 năm

Ảnh minh họa. Nguồn: PNJ

Mức giá trên là vùng thấp nhất của PNJ kể từ tháng 10/2020 (đáy 6 năm). Chỉ sau gần một giờ giao dịch, PNJ đã “chất sàn” gần 26 triệu đơn vị, trong khi số lượng khớp lệnh chỉ đạt gần 1,4 triệu đơn vị.

Dự kiến lỗ hơn 6.000 tỷ đồng trong năm nay

Cuối tuần trước, PNJ công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường với những điều chỉnh về kế hoạch kinh doanh và tỷ lệ cổ tức. Đại hội dự kiến diễn ra vào ngày 21/10 tới đây.

Về kế hoạch kinh doanh, HĐQT PNJ trình cổ đông phương án doanh thu năm 2026 ở mức 39.057 tỷ đồng, tăng 10% so với mức thực hiện năm 2025; lợi nhuận sau thuế âm 6.271 tỷ đồng, so với mức lãi 2.828 tỷ đồng năm 2025. Trước đó, kế hoạch đã được thông qua là doanh thu 48.660 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 3.409 tỷ đồng.

Nguyên nhân điều chỉnh mạnh kế hoạch kinh doanh, theo HĐQT PNJ, là do phải trích lập dự phòng hơn 7.071 tỷ đồng khách hàng bán lại hoặc đổi sản phẩm.

“Sau một thời gian khảo sát hoạt động thay đổi phương thức thu đổi, tỷ lệ khách hàng thực hiện bán lại sản phẩm đã mua hoặc dùng sản phẩm đã mua để đổi sản phẩm khác có xu hướng gia tăng. Khi tỷ lệ bán lại hoặc đổi sản phẩm tăng, cơ cấu chủng loại hàng hóa được thu hồi cũng có thể thay đổi theo hướng tăng tỷ trọng các mặt hàng có mức tổn thất cao hơn,” HĐQT giải thích trong tờ trình cổ đông.

Về cổ tức tiền mặt, HĐQT PNJ đề xuất điều chỉnh tỷ lệ cổ tức năm 2025 từ 20% xuống 10% mệnh giá. Công ty cho biết việc điều chỉnh được đưa ra trên cơ sở kết quả kinh doanh, tình hình tài chính thực tế và áp lực dòng tiền gia tăng từ hoạt động mua lại sản phẩm theo cam kết với khách hàng.

PNJ đã tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2025 với tỷ lệ 10% mệnh giá theo danh sách cổ đông chốt ngày 12/1/2026. Do đó, nếu phương án điều chỉnh được thông qua, công ty đã hoàn thành việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2025.

Năm 2026, HĐQT đề xuất không chia cổ tức, trong khi kế hoạch đã được cổ đông thông qua là 20%.

Diễn biến cổ phiếu PNJ.

Gia đình Chủ tịch bán cổ phiếu hỗ trợ vốn

Hồi đầu tháng 9 này, PNJ thông qua chủ trương vay vốn từ bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch HĐQT nhằm bổ sung vốn lưu động sản xuất kinh doanh và tăng cường nguồn lực tài chính. Đây là khoản vay không có tài sản bảo đảm, với thời hạn tối đa 12 tháng. Theo dự kiến, bà Dung và gia đình có thể tài trợ tối đa gần 1.080 tỷ đồng.

Với mục đích cho công ty vay vốn, hai con gái bà Dung vừa bán ra lượng lớn cổ phiếu PNJ. Cụ thể, bà Trần Phương Ngọc Hà bán 18 triệu cổ phiếu PNJ từ ngày 11-18/9, theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Sau giao dịch, bà còn nắm 399.999 cổ phiếu, tương đương 0,08% vốn điều lệ doanh nghiệp. Trước khi bán, bà sở hữu 3,59% vốn của PNJ.

Tính theo giá trung bình đóng cửa trong giai đoạn trên, số tiền bà Hà thu về ước tính khoảng 660 tỷ đồng.

Bà Trần Phương Ngọc Hà - em gái của bà Trần Phương Ngọc Thảo, đồng thời là Phó chủ tịch HĐQT PNJ bán 7 triệu cổ phiếu trong phiên 11/9, thu về khoảng 259 tỷ đồng theo giá thỏa thuận.

Cùng chiều bán ra, ông Cao Ngọc Duy - em trai bà Cao Thị Ngọc Dung mới đây cũng đăng ký bán 9 triệu cổ phiếu PNJ. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 1/10 đến 30/10/2026 bằng phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, với mục đích được công bố là đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

Nếu thành công, ông Duy sẽ giảm sở hữu từ gần 13,835 triệu cổ phiếu, chiếm 2,7% vốn điều lệ PNJ giảm xuống gần 4,835 triệu cổ phiếu, chiếm 0,943% vốn.

Hiện, bà Cao Thị Ngọc Dung đang nắm hơn 15,02 triệu cổ phiếu, tương ứng 2,93% vốn điều lệ PNJ.