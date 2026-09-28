Công nghiệp và du lịch tiếp tục là động lực dẫn dắt kinh tế Điện Biên 9 tháng năm 2026

Quang cảnh phiên họp bàn các nhiệm vụ tăng trưởng và giải ngân đầu tư công ngày 27/9 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên. Ảnh: dienbien.gov.vn

Tăng trưởng ấn tượng trên nhiều lĩnh vực

9 tháng của năm 2026, kinh tế - xã hội của tỉnh Điện Biên tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực. GRDP ước đạt 23.552,91 tỷ đồng, tăng 9,32% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,17%; công nghiệp và xây dựng tăng 13,79%; dịch vụ tăng 9,43%. Mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm 2026 được xác định ở mức 11,02%, do đó những tháng cuối năm cần tiếp tục tập trung cao độ, khai thác hiệu quả các dư địa tăng trưởng.

Sản xuất công nghiệp tiếp tục là một trong những động lực tăng trưởng, với chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng ước tăng 15,7% so với cùng kỳ. Hoạt động thương mại duy trì ổn định, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 25.837,58 tỷ đồng, tăng 16,87%. Du lịch tiếp tục có bước phát triển, tỉnh ước đón 1,272 triệu lượt khách, tăng 18,31%, doanh thu du lịch ước đạt 2.307 tỷ đồng, tăng 18,19% so với cùng kỳ năm trước.

​Cùng với phát triển sản xuất, đầu tư toàn xã hội tiếp tục tăng khá. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 9 tháng ước đạt 15.520,82 tỷ đồng, tăng 27,41% so với cùng kỳ. Công tác thu ngân sách được tập trung chỉ đạo; tổng thu ngân sách địa phương ước đạt 18.503,18 tỷ đồng, tăng 12,03% so với cùng kỳ và đạt 124,36% dự toán HĐND tỉnh giao.

Đặc biệt, năm 2026, ngành nông nghiệp và môi trường được giao thực hiện 10 chỉ tiêu. Đến nay, các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch; dự kiến đến cuối năm sẽ hoàn thành và vượt cả 10/10 chỉ tiêu. Trong đó, một số chỉ tiêu có tính chất tạo động lực tăng trưởng bền vững trong cả nhiệm kỳ như diện tích cây cà phê, mắc ca, trồng rừng… tiếp tục được tập trung triển khai, tạo nền tảng cho phát triển nông nghiệp theo hướng ổn định, lâu dài.

Về đầu tư công, đến ngày 22/9/2026, lũy kế giải ngân vốn đầu tư năm 2026, bao gồm cả vốn kéo dài, đạt 3.944,965 tỷ đồng, bằng 67,11% kế hoạch vốn được giao. Tỉnh tiếp tục rà soát, điều chỉnh kịch bản tăng trưởng gắn với đẩy nhanh giải ngân; xác định rõ khối lượng, số vốn còn phải giải ngân và tiến độ thực hiện theo từng tháng đối với từng dự án, đồng thời gắn trách nhiệm của chủ đầu tư, người đứng đầu với kết quả giải ngân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, các cơ quan, địa phương thuộc tỉnh Điện Biên cũng chỉ ra một số khó khăn, hạn chế cần tập trung khắc phục để tạo thêm năng lực sản xuất và đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng trong quý IV.

Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, dồn lực cho quý IV

Mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm 2026 của Điện Biên được xác định ở mức 11,02%. Để cán đích thành công, phương hướng những tháng cuối năm của tỉnh là tiếp tục điều hành linh hoạt, hiệu quả kịch bản tăng trưởng; thường xuyên cập nhật, rà soát theo từng tháng, quý, ngành, lĩnh vực và địa phương; xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm đối với các chỉ tiêu còn chậm, khai thác tối đa dư địa tăng trưởng, nhất là trong công nghiệp, xây dựng, dịch vụ và các dự án có khả năng tạo năng lực tăng thêm. Đồng thời, tập trung đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư ngoài ngân sách, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, thương mại, du lịch và nâng cao hiệu quả thu ngân sách.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Lương ghi nhận những nỗ lực của các cấp, các ngành và địa phương trong triển khai nhiệm vụ thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, mặc dù các cơ quan, đơn vị đã có nhiều cố gắng, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, song phương pháp tổ chức thực hiện có lúc chưa thực sự quyết liệt, hiệu quả chưa đáp ứng yêu cầu.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tiếp tục nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, chủ động, quyết liệt hơn trong chỉ đạo, điều hành; kịp thời rà soát, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, tập trung vào những vấn đề còn tồn tại, vướng mắc liên quan đến giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng, sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế và các nhiệm vụ trọng tâm khác, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc, góp phần hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026./.