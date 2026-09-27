Vũ điệu của thể thao

Các em thiếu nhi hào hứng tập luyện dancesport tại Trung tâm Năng khiếu Sonata Academy (phường Hạc Thành).

Dancesport có lịch sử lâu đời, xuất hiện vào khoảng thế kỷ 18, 19. Từ nước Anh, bộ môn này nhanh chóng lan rộng ra toàn thế giới. Từ một hình thức nghệ thuật mang tính giải trí đơn thuần dancesport dần trở thành môn thể thao nghệ thuật mang tính thi đấu, với nhiều giải đấu quy mô quốc tế được tổ chức thường xuyên.

Ở Thanh Hóa, dancesport xuất hiện từ những năm 2007-2008 và dần bén rễ rồi lan tỏa trong đời sống thể thao quần chúng. Sức sống ấy hiện rõ nhất ở các phòng tập.

Nhạc vừa vang lên, cả căn phòng như chuyển động theo từng bước nhảy. Những bước chân nhịp nhàng, những cú xoay người uyển chuyển cùng nụ cười rạng rỡ của các vũ công không chuyên ở đủ mọi lứa tuổi đã tạo nên một bức tranh vô cùng sống động. Đó là hình ảnh quen thuộc mỗi buổi chiều tại Trung tâm Năng khiếu Sonata Academy (phường Hạc Thành). Ra đời từ năm 2007, đến nay trung tâm đã tổ chức hàng trăm khóa học, thu hút hàng nghìn học viên. Các học viên của trung tâm đã tham gia nhiều cuộc thi, giải đấu trên toàn quốc và đoạt nhiều Huy chương Vàng.

Điều đặc biệt làm nên sức sống bền bỉ của dancesport tại Sonata Academy chính là sự đa dạng về đối tượng tham gia. Từ những em nhỏ chỉ mới 5 - 6 tuổi đến những bạn trẻ tràn đầy năng lượng thanh xuân, và cả những cụ ông, cụ bà đã ở tuổi 60 - 70.

Lau vội những giọt mồ hôi trên trán sau bài nhảy, bà Nguyễn Thị Mai Hoa (60 tuổi) ở phường Hạc Thành chia sẻ: “Tôi theo tập dancesport đến nay đã hơn 7 năm, cơ thể như được hồi sinh. Không chỉ cải thiện rõ rệt sức khỏe, môn này kết hợp cùng âm nhạc nên giúp tôi thư thái tâm hồn. Ngày nào không đến phòng tập là thấy thiếu vắng vô cùng”.

Em Lê Đỗ Bảo Trân (10 tuổi) tâm sự: “Cháu tập dancesport từ năm 6 tuổi. Cháu thấy mình khỏe hơn, không còn hay ốm vặt nữa. Cháu cũng đã giành nhiều Huy chương Vàng ở nội dung thiếu nhi tại các giải do Nghệ An, Ninh Bình, Quảng Ninh và Hà Nội tổ chức. Cháu mong sau này trở thành một vận động viên (VĐV) dancesport chuyên nghiệp”.

Cũng như các bộ môn thể thao khác, người học nhảy dancesport phải luyện tập, trau dồi kỹ năng hàng ngày. Môn thể thao nghệ thuật này đa dạng nhiều sắc thái, giúp người tập rèn luyện toàn diện sức mạnh, tốc độ, sức bền và sự dẻo dai. Đây cũng là một môn thể thao tiêu hao năng lượng đáng kể, mang lại vóc dáng cân đối, hình thể đẹp. Người học phải mất từ 3 - 4 tháng tập luyện gian khổ với những bài tập đếm nhịp, giữ thăng bằng, giải phóng cơ thể mới dần thuần thục các bước nhảy căn bản. Thế nhưng, chính sự thử thách ấy lại tạo nên một sức hút lâu bền đặc biệt.

Hiện toàn tỉnh có khoảng 10 câu lạc bộ (CLB) lớn đào tạo chuyên sâu về dancesport. Từ những bước nhảy đầu tiên xuất hiện gần hai thập niên trước, dancesport ở Thanh Hóa đã có một hành trình đủ dài để chứng minh sức sống của mình. Và hành trình ấy chưa dừng lại.

“Để đưa bộ môn này vươn xa hơn, chúng tôi hy vọng trong thời gian tới sẽ nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm, đầu tư và định hướng của các cấp, các ngành về cơ chế, giải đấu và cơ sở vật chất, để các CLB có điều kiện phát hiện, tuyển chọn và đào tạo bài bản những tài năng trẻ, hướng tới việc xây dựng lực lượng VĐV chất lượng cao tranh tài ở các giải đấu quốc gia và quốc tế, mang vinh quang về cho thể thao Thanh Hóa”, trọng tài, huấn luyện viên khiêu vũ thể thao quốc gia Đỗ Sơn Tùng bày tỏ.