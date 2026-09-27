Vì sao bơi Việt Nam trắng tay ở ASIAD?

Nguyễn Huy Hoàng vẫn duy trì trình độ cao, nhưng mặt bằng cạnh tranh ở các cự ly tự do đã thay đổi rõ rệt tại Asian Games 2026.

Sau ba kỳ Asian Games liên tiếp có huy chương, bơi Việt Nam rời Aichi-Nagoya 2026 với hai bàn tay trắng. Nguyễn Huy Hoàng, niềm hy vọng lớn nhất, về thứ tư ở 400 m tự do với thành tích 3 phút 48 giây 86. Ba năm trước, chính cự ly này từng mang về cho anh HCĐ tại Hàng Châu.

Nếu chỉ nhìn vào kết quả, rất dễ kết luận bơi Việt Nam đi lùi. Nhưng diễn biến tại Aichi-Nagoya cho thấy một vấn đề khác đáng lo hơn: Việt Nam có thể không giảm quá nhiều về chất lượng, trong khi phần còn lại của châu Á tiến lên quá nhanh.

Khoảng cách vì thế vẫn rộng thêm.

Huy Hoàng không còn đủ để che khoảng trống

Huy Hoàng vẫn là VĐV đẳng cấp nhất của bơi Việt Nam. Năm 2025, anh còn vô địch 800 m và 1.500 m tự do tại giải vô địch châu Á, đồng thời giành HCB 400 m.

Những kết quả đó không cho thấy một VĐV đã hết khả năng cạnh tranh. Nhưng ở Asian Games 2026, thành tích đủ tốt trước đây không còn đảm bảo một vị trí trên bục huy chương.

Zhang Zhanshuo của Trung Quốc là ví dụ rõ nhất. Kình ngư này thắng cả bốn cự ly tự do cá nhân từ 200 m đến 1.500 m, lập kỷ lục châu Á ở 200 m với 1 phút 43 giây 49 và phá kỷ lục Asian Games ở 400 m cùng 800 m.

Zhang kết thúc đại hội với bảy HCV. Một VĐV có thể bao phủ gần như toàn bộ các cự ly tự do trung bình và đường dài ở cấp độ châu lục cho thấy chuẩn cạnh tranh đã khác.

Zhang Zhanshuo giành bảy HCV, cho thấy chiều sâu và tốc độ phát triển đáng kể của bơi Trung Quốc.

Với Huy Hoàng, khó khăn không nằm ở chuyện anh bơi tệ hơn rất nhiều so với chính mình. Vấn đề nằm ở chỗ những người xung quanh tiến nhanh hơn.

Bơi là môn thể thao tàn nhẫn ở điểm đó. Một VĐV giữ nguyên thành tích qua vài năm vẫn có thể tụt ba hoặc bốn bậc nếu đối thủ cải thiện đều.

Nhật Bản cũng đưa ra một ví dụ khác. Shin Ohashi mới 17 tuổi nhưng đã phá kỷ lục thế giới 200 m ếch với thông số 2 phút 04 giây 83. Trung Quốc có Yu Zidi, 13 tuổi, giành ba HCV.

Những trường hợp như Ohashi hay Yu cho thấy Trung Quốc và Nhật Bản không chỉ có lực lượng mạnh hiện tại. Họ còn liên tục đưa được VĐV rất trẻ lên trình độ cao.

Đó mới là phần Việt Nam khó bắt kịp.

Việt Nam cũng có Trần Văn Nguyễn Quốc, 17 tuổi, từng giành HCV 400 m, 800 m và 1.500 m tự do tại giải nhóm tuổi châu Á. Tuy nhiên, từ việc thống trị nhóm tuổi đến tranh huy chương Asian Games vẫn là một bước nhảy lớn.

Một Nguyễn Quốc có thể là tín hiệu tốt. Nhưng bơi Việt Nam cần nhiều hơn một người kế tục Huy Hoàng.

Khoảng cách giờ nằm ở hệ thống

Trung Quốc kết thúc môn bơi với 30 HCV và tổng cộng 54 huy chương. Ba năm trước ở Hàng Châu, họ đã có 28 HCV. Khi một đội tuyển vốn đã số một vẫn tiếp tục nâng chuẩn, các đội phía sau chỉ cần chậm lại một nhịp là khoảng cách lập tức bị kéo giãn.

Nhật Bản giành 7 HCV và 37 huy chương. Nhưng thay đổi đáng chú ý nhất không chỉ nằm ở hai cường quốc này.

Shin Ohashi phá kỷ lục thế giới 200 m ếch khi mới 17 tuổi, một ví dụ cho khả năng sản sinh tài năng trẻ của Nhật Bản.

Mikhail Arkhangelskiy mang về cho Bahrain huy chương bơi đầu tiên trong lịch sử Asian Games, và đó là HCV ở 50 m bướm với thành tích 22 giây 91, cân bằng kỷ lục châu Á. Wang Kuan-hung giúp Đài Bắc Trung Hoa có HCV bơi nam đầu tiên ở Asian Games nhờ chiến thắng tại 200 m bướm. Denis Petrashov cũng đưa Kyrgyzstan lần đầu có huy chương bơi với HCB 200 m ếch.

Những kết quả đó làm rõ một thực tế: cuộc đua huy chương không còn chỉ bị chi phối bởi Trung Quốc, Nhật Bản hay Hàn Quốc.

Các nền bơi đứng ở nhóm giữa cũng bắt đầu tìm được những VĐV đủ sức tiến vào top đầu châu Á. Cửa tranh huy chương vì thế ngày càng hẹp.

Việt Nam dự Asian Games 2026 với 10 VĐV, gồm tám nam và hai nữ. Đội hình vẫn có những gương mặt quen thuộc như Huy Hoàng, Phạm Thanh Bảo, Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Quang Thuấn hay Võ Thị Mỹ Tiên.

Đặt trong phạm vi Đông Nam Á, lực lượng ấy vẫn có sức cạnh tranh. Nhưng khi bước ra Asian Games, số VĐV thực sự đủ khả năng chen vào nhóm ba người dẫn đầu lại quá ít.

Đây là điểm khác biệt quan trọng. Khi Huy Hoàng hụt huy chương, bơi Việt Nam gần như không còn một mũi đủ mạnh để bù lại. Ở những đội tuyển hàng đầu, một ngôi sao thất bại không làm cả đội mất huy chương. Phía sau họ vẫn còn nhiều VĐV có thể thắng ở các nội dung khác.

Bơi Việt Nam vì thế không chỉ cần một ngôi sao. Đội tuyển cần chiều sâu.

Bơi Việt Nam vẫn có lớp kế cận, nhưng khoảng cách từ nhóm tuổi tới huy chương Asian Games còn rất lớn.

Chiều sâu ấy không xuất hiện trong một hoặc hai năm. Nó đến từ tuyển chọn VĐV trẻ, hệ thống đào tạo, điều kiện tập luyện, thể lực, dinh dưỡng, kỹ thuật xuất phát, quay vòng, khả năng hồi phục và số lượng giải quốc tế mà VĐV được cọ xát.

Ở trình độ Asian Games, vài phần mười giây có thể quyết định huy chương. Nhưng vài phần mười giây ấy lại được tạo ra từ nhiều năm đầu tư phía sau.

Bơi Việt Nam trắng tay tại Aichi-Nagoya vì thế không nên được hiểu đơn giản là một kỳ đại hội thất bại. Kết quả này phản ánh rõ giới hạn của một đội tuyển vẫn phụ thuộc quá nhiều vào vài cá nhân.

Huy Hoàng chưa hết thời. Nguyễn Quốc vẫn có thể trở thành một gương mặt lớn trong tương lai. Nhưng nếu Việt Nam chỉ chờ người này thay người kia, khoảng cách với châu Á khó được thu hẹp.

Bởi lúc Việt Nam tìm được một Huy Hoàng mới, Trung Quốc hay Nhật Bản có thể đã có thêm vài Zhang Zhanshuo, Shin Ohashi hoặc Yu Zidi khác.

Bơi Việt Nam không đứng yên. Vấn đề là châu Á đang tiến nhanh hơn.