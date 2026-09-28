ASIAD 20: Chu đáo từ những điều nhỏ nhất

Quang cảnh trong Nhà thi đấu Aichi Prefectural Martial Arts Hall ở buổi thi đấu nội dung đối kháng, môn wushu tại ASIAD 20. Ảnh: Thùy An

Chỉ dẫn cụ thể, hỗ trợ kịp thời

Nếu muốn tới Nhà thi đấu Aichi Prefectural Martial Arts Hall - nơi diễn ra môn wushu của ASIAD 20, có nhiều cách di chuyển. Từ ga tàu trung tâm thành phố Nagoya, nếu đi ô tô mất khoảng 30 phút; đi tàu khoảng 20 phút, sau đó đi bộ thêm 15 phút.

Trong khi đó, di chuyển bằng xe buýt mất khoảng 35 phút, rồi đi bộ khoảng 7 phút là đến địa điểm thi đấu. Những thông tin này đều được giới thiệu cặn kẽ trên trang web của Ban tổ chức ASIAD 20, giúp những người muốn xem wushu dễ dàng tìm đường đến địa điểm thi đấu.

Tại nhà thi đấu môn wushu, tôi gặp một nhóm khán giả Việt Nam đến Nagoya, tỉnh Aichi, từ nhiều thành phố khác nhau để cổ vũ các võ sĩ wushu Việt Nam vào chiều 22-9. Trong đó, nhóm của anh Nguyễn Anh Nguyên có ba người đến từ thành phố Kyoto, còn nhóm của anh Phạm Quang Anh có hai người đến từ thành phố Kobe.

Gần một tháng trước ASIAD 20, các anh đã lên trang web của Ban tổ chức để tìm hiểu thông tin và mua vé. Việc mua vé trên trang web của Ban tổ chức Đại hội cũng nhanh chóng, thuận lợi. Vé xem mỗi buổi có giá 2.500 yên, trong đó các buổi thi đấu ban ngày đều hết vé.

Vì thế, cả hai nhóm đều phải mua vé xem buổi 18h, diễn ra các nội dung đối kháng. Trong khi đường đi tới nhà thi đấu ra sao thì cứ theo chỉ dẫn mà tới. Theo anh Nguyễn Anh Nguyên, sinh viên năm thứ tư của một trường đại học ở Kyoto, với cách chỉ dẫn chi tiết như vậy, khán giả từ nơi khác đến Nagoya không thể nhầm đường.

Tại ga tàu Kohoku, gần Nhà thi đấu Aichi Prefectural Martial Arts Hall nhất, chỉ cần bước ra khỏi ga là đã có tình nguyện viên của Ban tổ chức đeo biển trước ngực để hướng dẫn người xem. Đến gần địa điểm thi đấu, lại có tình nguyện viên đeo biển trước ngực chỉ dẫn tới nhà thi đấu. Nếu khán giả và phóng viên cần hướng dẫn, các tình nguyện viên lập tức nhiệt tình hỗ trợ.

Cách làm này tưởng như rất truyền thống nhưng thực sự hiệu quả. Chiều đó, gió to, những tấm biển đặt dưới đường liên tục đổ khiến các tình nguyện viên phải dựng lại. Nếu chỉ đặt biển hướng dẫn ở đó thì cũng khó cho người xem. Vì vậy, cách làm trên, với sự giao tiếp trực tiếp giữa khán giả và tình nguyện viên, thực sự phát huy hiệu quả.

Trật tự và thân thiện

Buổi thi đấu diễn ra từ 18h, nhưng trước 17h đã có cả trăm khán giả trật tự xếp hàng chờ ở lối vào nhà thi đấu được căng dây phân luồng trên vỉa hè. Cách làm không màu mè nhưng hiệu quả này có lẽ cũng đến từ văn hóa xếp hàng nổi tiếng trật tự của người Nhật Bản. Đúng 17h, nhà thi đấu mới mở cửa và không có đặc cách cho người đến sớm. Vì thế, những khán giả đến sớm chỉ bắt đầu được vào nhà thi đấu từ thời điểm này.

Trải qua vòng kiểm tra an ninh nghiêm ngặt, khán giả mới lên khán đài, nơi luôn chật kín. Ban tổ chức cũng dành riêng một khu khán đài cho các lãnh đội, thành viên các đoàn thể thao tới xem và cổ vũ vận động viên.

Nhờ đó, họ có không gian riêng để cổ vũ, tránh những rắc rối có thể xảy đến. Điều này khác hẳn ở nhiều kỳ Đại hội thể thao, khi lãnh đội, thành viên các đoàn thể thao thường ngồi lẫn với khán giả và lực lượng an ninh luôn phải nhắc nhở các thành viên ra sát lan can khán đài để cổ vũ.

Kết thúc buổi thi đấu, khi khán giả ra về cũng là lúc các thành viên Ban tổ chức, trong đó có lực lượng kiểm tra an ninh và các tình nguyện viên, đứng ở lối ra, nở những nụ cười thân thiện, cúi đầu và nói với từng khán giả câu tiếng Nhật “Arigatou gozaimasu” (Cảm ơn bạn rất nhiều).

Ở lối ra, anh Nguyễn Văn Minh, người nhà anh Nguyễn Anh Nguyên từ Hà Nội sang, khi chứng kiến cảnh này nói: “Có lẽ đây là một trong những điều ấn tượng nhất khi tới xem thi đấu ở ASIAD 20. Một lời cảm ơn đầy chân thành tới từng khán giả thực sự là điều sẽ khiến tôi nhớ mãi”.

Thực tế, không chỉ tại Nhà thi đấu Aichi Prefectural Martial Arts Hall, ở nhiều địa điểm thi đấu các môn khác như bóng chuyền, võ thuật tổng hợp, karate, thể dục dụng cụ..., các phóng viên Việt Nam cũng ghi nhận những cách làm tương tự. Từ những tấm biển chỉ dẫn, dòng người xếp ngay ngắn, sự hỗ trợ tận tình của tình nguyện viên đến cái cúi đầu và lời cảm ơn khi khán giả ra về, tất cả đều được thực hiện một cách bình dị nhưng nhất quán.

Những điều ấy không tạo nên sự choáng ngợp của một kỳ Đại hội thể thao tầm cỡ châu lục. Nhưng chính sự chu đáo trong từng chi tiết nhỏ lại góp phần tạo nên trải nghiệm đáng nhớ đối với mỗi người có mặt tại ASIAD 20.

Qua những điều mắt thấy, tai nghe ở các nhà thi đấu, nước chủ nhà Nhật Bản không chỉ cho thấy năng lực tổ chức một sự kiện thể thao quy mô lớn, mà còn để lại ấn tượng về văn hóa ứng xử, sự tôn trọng và tinh thần hiếu khách. Đó cũng là một phần giá trị của ASIAD 20, khi những cuộc tranh tài trên sân đấu được nối dài bằng những câu chuyện đẹp phía ngoài sân đấu.