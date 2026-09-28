Bồ Đào Nha quật ngã Na Uy trong ngày Ronaldo dự bị

Hai pha lập công của Joao Felix và Goncalo Ramos mang về chiến thắng cho thầy trò Jorge Jesus, bất chấp sức ép nghẹt thở cùng nỗ lực gỡ hòa đến từ Erling Haaland bên phía đội chủ nhà.

Trận đấu diễn ra cởi mở ngay sau tiếng còi khai cuộc với các pha ăn miếng trả miếng dồn dập. Bồ Đào Nha bất ngờ mở tỷ số ở phút 17 sau cú sút hiểm hóc từ rìa vòng cấm của Felix.

Nhận bàn thua, Na Uy đẩy cao đội hình tấn công mạnh mẽ dưới sự cơ động của Antonio Nusa và Martin Odegaard, tuy nhiên thủ môn Diogo Costa cùng Ruben Dias liên tục lăn xả để cứu thua cho đội khách trong 45 phút đầu tiên.

Đầu hiệp hai, kịch tính được đẩy lên cao độ. Phút 51, Haaland xuất hiện đúng lúc gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà sau một tình huống bóng hai.

Dù vậy, niềm vui của đại diện Bắc Âu chỉ kéo dài được đúng 3 phút. Sai lầm phá bóng bất cẩn của thủ thành Orjan Nyland tạo cơ hội thuận lợi để Ramos nâng tỷ số lên 2-1 cho Bồ Đào Nha ở phút 54.

Khoảng thời gian còn lại, Na Uy dồn toàn lực ép sân và tạo ra sức ép khủng khiếp. Tuy nhiên, sự xuất sắc của thủ thành Diogo Costa và bản lĩnh kiên cường của hàng thủ Bồ Đào Nha khiến đội chủ nhà đành chấp nhận trắng tay.

Ở lượt trận tiếp theo, Bồ Đào Nha sẽ trở về sân nhà để tiếp đón Đan Mạch vào ngày 2/10.

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