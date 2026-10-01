Vốn quý từ người cao tuổi

Các CLB dưỡng sinh, văn nghệ tạo sân chơi bổ ích, giúp NCT sống vui, sống khỏe, sống có ích.

Phát huy vai trò người cao tuổi

Ở các khu dân cư, hình ảnh NCT đang hiện diện sinh động trong nhiều công việc của đời sống cộng đồng. Điều đáng ghi nhận không chỉ bởi số lượng hoạt động, mà ở khả năng chuyển vốn sống, uy tín, kinh nghiệm thành những việc cụ thể gắn với từng gia đình, từng khu dân cư. Một ý kiến trách nhiệm trong sinh hoạt chi bộ, một lần vận động con cháu, một ngày công làm đường hay một cuộc hòa giải; duy trì các CLB văn nghệ, thể thao… đều là cách NCT tiếp tục phát huy hiệu quả vai trò trong đời sống xã hội.

Từ thực tiễn đó, Hội NCT tỉnh xác định công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò NCT phải được thực hiện đồng bộ. Chăm sóc, bảo vệ để NCT sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc; đồng thời tạo môi trường, cơ hội phù hợp để NCT phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín, tiếp tục tham gia các hoạt động gia đình, cộng đồng và xã hội.

Bà Hà Thị Thu Hiền, Chủ tịch Hội người cao tuổi tỉnh cho rằng trong bối cảnh già hóa dân số nhanh, đây cũng là cơ hội để thúc đẩy “kinh tế bạc”, lĩnh vực tập trung vào chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng sống và phát huy vai trò, tiềm năng của người cao tuổi, qua đó tạo động lực tăng trưởng mới, bảo đảm an sinh xã hội bền vững. Theo đó, Hội cần làm tốt vai trò tập hợp, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, phát huy tinh thần “Tuổi cao, chí càng cao”, kết nối sự tham gia của người cao tuổi với nhiệm vụ cụ thể ở từng địa phương.

Thực tế cho thấy nguồn lực này đang được khơi dậy. Toàn tỉnh hiện có hơn 30.900 NCT tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giảm nghèo; hơn 23.400 người tham gia công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể ở cơ sở. Trong xây dựng hạ tầng, nhiều NCT vận động gia đình, dòng họ hiến đất, đóng góp ngày công; tham gia trồng cây, bảo vệ môi trường, xây dựng gia đình văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự. Toàn tỉnh hiện có 681 NCT có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tham gia tổ hòa giải ở cơ sở.

Cùng với đó, 1.204 câu lạc bộ NCT đang thu hút gần 42.000 người tham gia, trong đó có 135 CLB Liên thế hệ tự giúp nhau. Các CLB văn nghệ, thể thao được duy trì, phát triển với nhiều hình thức phong phú, sinh động như thơ ca, dưỡng sinh, bóng chuyền hơi, dân vũ… Đây không chỉ là nơi giao lưu, rèn luyện mà còn là nơi sẻ chia giữa các thế hệ, nơi mỗi người góp sức bằng khả năng của mình, nâng cao kiến thức và đời sống tinh thần.

Những việc gần dân

Tại xã Hồng Sơn, việc phát huy vai trò NCT được cụ thể hóa bằng những hoạt động gắn với nhiệm vụ của địa phương. Các chi hội duy trì hoạt động văn nghệ, thể thao, chăm lo hội viên khó khăn; phong trào “Hồng Sơn sáng - xanh - sạch - đẹp” thu hút 426 NCT tham gia với 763 ngày công, đóng góp 55,7 triệu đồng và hiến 5.940 m2 đất làm đường. Có 76 NCT tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; 2.456 người tham gia lao động, sản xuất, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế; 36 người tham gia khuyến học, khuyến tài.

Ông Bùi Bằng Tài, Chủ tịch Hội NCT xã Hồng Sơn cho biết hoạt động Hội phải bám sát đời sống và nhiệm vụ địa phương, để hội viên được tham gia bằng những việc phù hợp. Từ quan điểm đó, các hoạt động chăm sóc, văn hóa, thể thao, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế và tham gia công việc ở cơ sở được triển khai gắn với từng chi hội, từng nhóm hội viên.

Tại phường Hà Giang 1, ông Nguyễn Văn Quynh, Chủ tịch Hội NCT phường, cùng BCH Hội duy trì sôi nổi các CLB văn nghệ, thể thao, CLB liên thế hệ tự giúp nhau; vận động hội viên thực hiện phong trào “Tuổi cao - Gương sáng”, tham gia xây dựng đô thị văn minh, bảo vệ môi trường. Từng đảm nhiệm nhiều vị trí ở cơ sở, ông luôn gương mẫu, nói đi đôi với làm, vận động hội viên từ chính những việc mình làm được.

Thực tiễn ở cơ sở cho thấy, NCT luôn là nguồn lực quan trọng trong đời sống cộng đồng. Để phát huy nguồn lực ấy, cần quan tâm chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần, đồng thời tạo điều kiện để NCT tham gia các hoạt động phù hợp với khả năng, kinh nghiệm và điều kiện của mỗi người cao tuổi.