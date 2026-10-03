[Video] Bộ Y tế sẽ mua sắm tập trung thuốc cấp quốc gia nhằm kiểm soát chi phí
Tại buổi Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9 diễn ra vào ngày 3/10, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cho biết, Bộ Y tế đã nắm được thông tin về việc giá thiết bị y tế, giá thuốc trước khi nhập về Việt Nam đã được nâng so với nước ngoài; đồng thời phối hợp cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan chức năng.
Theo quy định hiện hành, Nhà nước không định giá toàn bộ thiết bị y tế. Giá được quản lý theo các quy định về giá, đấu thầu, hải quan, thuế và pháp luật liên quan. Với thuốc, giá được quản lý, giám sát từ sản xuất, nhập khẩu, phân phối đến mua sắm và sử dụng. Cơ chế đàm phán giá và mua sắm tập trung cấp quốc gia thời gian qua đã tiết kiệm khoảng 6.000 tỷ đồng.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-bo-y-te-se-mua-sam-tap-trung-thuoc-cap-quoc-gia-nham-kiem-soat-chi-phi-post992786.html