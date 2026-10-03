[Video] Bộ Y tế sẽ mua sắm tập trung thuốc cấp quốc gia nhằm kiểm soát chi phí

Ngày 3-10, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tiến hành Phiên họp toàn thể lần thứ 4. Dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nêu rõ, các lĩnh vực thuộc phạm vi Ủy ban phụ trách đều gắn trực tiếp với con người và đời sống xã hội. Do đó, trong quá trình thẩm tra, Ủy ban cần đặc biệt quan tâm đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, bám sát yêu cầu phát triển đất nước và những vấn đề đặt ra từ thực tiễn.