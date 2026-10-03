Chương trình văn nghệ chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam tại Không gian văn hóa đường Hùng Vương

Các đại biểu dự chương trình

Dự chương trình có đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Đông Kinh và lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cùng các phường: Đông Kinh, Lương Văn Tri.

Các đại biểu dự chương trình

Tiết mục hát múa "Mùa xuân trên quê hương" do phụ nữ phường Đông Kinh biểu diễn

Chương trình gồm 20 tiết mục do hội viên phụ nữ, thành viên các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ biểu diễn. Các tiết mục được chuẩn bị công phu, đa dạng về hình thức, từ hát, múa, biểu diễn các loại hình văn hóa dân gian đến đồng diễn dân vũ.

Tiết mục hát múa "Vẻ vang phụ nữ Việt Nam" do tốp ca nam nữ biểu diễn

Màn đồng diễn dân vũ do hội viên phụ nữ các chi hội phụ nữ biểu diễn

Trong đó, màn đồng diễn dân vũ với sự tham gia của đông đảo hội viên các chi hội phụ nữ trên địa bàn tạo không khí sôi nổi, thu hút người dân và du khách theo dõi.

Biểu diễn hát then, đàn tính trong Không gian văn hóa đường Hùng Vương

Cùng với hoạt động tại sân khấu chính, trong khuôn khổ tuần thứ 13 của Không gian văn hóa đường Hùng Vương còn diễn ra nhiều hoạt động tại các khu vực đường phố như: giao lưu văn hóa dân gian truyền thống; nhảy dân vũ, nhảy hiện đại, khiêu vũ; biểu diễn múa lân truyền thống; giao lưu, thi đấu Cờ tướng “Kỳ đài Lạng Sơn” lần thứ VII và các trò chơi dân gian...

Tại chương trình, hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP tiếp tục được duy trì, tạo điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh quảng bá sản phẩm, kết nối với người dân và du khách.

Thiếu nhi tham gia chơi trò chơi tại Không gian văn hóa đường Hùng Vương

Được tổ chức vào thứ Bảy hằng tuần, Không gian văn hóa đường Hùng Vương đang từng bước hình thành một địa điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng thường xuyên của người dân. Việc kết hợp biểu diễn nghệ thuật, hoạt động văn hóa dân gian, thể thao, trò chơi truyền thống với trưng bày, giới thiệu sản phẩm địa phương góp phần tạo thêm không gian vui chơi, giao lưu vào dịp cuối tuần, đồng thời đưa các giá trị văn hóa đến gần hơn với cộng đồng.