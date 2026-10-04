Lễ bế mạc ASIAD 20: Lan tỏa mạnh mẽ tinh thần 'Một châu Á'

Buổi lễ bắt đầu với hình ảnh lần lượt những lá quốc kỳ của 45 quốc gia và vùng lãnh thổ xuất hiện trên sân khấu, cùng đại diện các đoàn thể thao hội tụ trong khoảnh khắc chia tay đầy cảm xúc.

Các đại biểu tham dự lễ bế mạc. Ảnh: BÙI LƯỢNG

Đại diện Đoàn thể thao Việt Nam tham dự lễ bế mạc. Ảnh: BÙI LƯỢNG

Chương trình bế mạc ASIAD 20 đưa khán giả trở lại với những khoảnh khắc đáng nhớ của Á vận hội, trước khi bước vào các nghi thức quan trọng. Một trong những điểm nhấn của chương trình là màn trình diễn Bon Odori, điệu múa truyền thống trong các lễ hội Obon của Nhật Bản. Vũ công trong trang phục truyền thống hòa cùng âm nhạc và các bước nhảy tập thể, tạo nên không khí lễ hội rộn ràng, truyền tải tinh thần “Một châu Á”, khẳng định sự đoàn kết, sẻ chia cùng hướng tới tương lai.

Quang cảnh lễ bế mạc ASIAD 20. Ảnh: BÙI LƯỢNG

Phát biểu tại lễ bế mạc, Chủ tịch Ủy ban tổ chức ASIAD 20 Hideaki Omura cảm ơn các vận động viên, quan chức, trọng tài, tình nguyện viên và những người đã góp sức cho Á vận hội. Ông nhấn mạnh hơn 10.000 vận động viên hàng đầu châu Á cùng tạo nên những màn tranh tài giàu cảm xúc, đồng thời cho rằng ASIAD 20 sẽ trở thành một kỳ Đại hội đáng nhớ. Ông cũng bày tỏ hy vọng tinh thần của Á vận hội sẽ tiếp tục thúc đẩy hòa bình, hữu nghị và đoàn kết giữa các quốc gia châu Á.

Ông Sheikh Joaan bin Hamad Al Thani, Chủ tịch Hội đồng Olympic châu Á (OCA) cảm ơn Nhật Bản, thành phố Nagoya và tỉnh Aichi, Ban tổ chức và tất cả những người đã góp phần tạo nên thành công của ASIAD 20. Ông nhấn mạnh sức mạnh của thể thao trong việc kết nối các quốc gia, thúc đẩy tình hữu nghị và đoàn kết giữa các dân tộc châu Á.

Nghi thức thượng cờ Qatar (bên phải) - chủ nhà của ASIAD 21 năm 2030. Ảnh: BÙI LƯỢNG

Đại diện nước chủ nhà ASIAD 21 năm 2030 nhận cờ đăng cai. Ảnh: BÙI LƯỢNG

Sau các nghi thức hạ cờ, Ban tổ chức ASIAD 20, lãnh đạo OCA thực hiện nghi thức chuyển giao quyền đăng cai ASIAD 21 năm 2030 tới đại diện chủ nhà Qatar. Sau đó, màn giới thiệu văn hóa kết hợp công nghệ thực tế ảo với màn trình diễn của vận động viên cưỡi ngựa Jassim Al Kuwari, đưa hình ảnh lá cờ ASIAD thực hiện hành trình qua những địa danh của Qatar.

Cuối cùng, màn pháo hoa và khoảnh khắc ngọn lửa ASIAD 20 tắt khép lại hành trình của Á vận hội, mở ra lời hẹn với Qatar năm 2030.

Kết thúc tranh tài ASIAD 20, Đoàn thể thao Trung Quốc giành ngôi nhất toàn đoàn với 169 huy chương vàng (HCV), 89 huy chương bạc (HCB), 83 huy chương đồng (HCĐ). Chủ nhà Nhật Bản xếp thứ hai với 83 HCV, 95 HCB, 91 HCĐ. Hàn Quốc xếp thứ ba với 39 HCV, 43 HCB, 68 HCĐ. Với 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 19 huy chương đồng, Đoàn thể thao Việt Nam xếp hạng 21 chung cuộc.

Sau ASIAD 20, thành phố Nagoya (Aichi) tiếp tục trở thành địa phương đăng cai Đại hội thể thao người khuyết tật châu Á 2026, diễn ra từ ngày 18 đến 24-10.