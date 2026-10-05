Tiền đạo thay Ronaldo giúp Bồ Đào Nha hạ gục Na Uy

Bruno Fernandes và Odegaard trò chuyện trước giờ bóng lăn
Với ưu thế sân nhà, Bồ Đào Nha tràn lên tấn công liên tục
Tuy nhiên, Na Uy bất ngờ mở tỷ số phút 36 nhờ cú nã đại bác tuyệt đẹp của trung vệ Ajer
Nhiều cầu thủ Na Uy không tin vào mắt mình khi chứng kiến siêu phẩm
Nhưng gần như ngay lập tức, Joao Cancelo gỡ hòa 1-1
Hậu vệ của Barcelona cũng ghi bàn đẹp mắt không kém ở đầu vòng cấm
45 phút hiệp một khép lại với tỷ số hòa 1-1
Sang hiệp hai, Haaland có cơ hội nhưng dứt điểm bất thành
Thủ môn Na Uy liên tục phải trổ tài
Phút 79, Goncalo Ramos đệm cận thành ghi bàn thứ 2 cho Bồ Đào Nha
Trong vai trò tiền đạo cắm, Ramos hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Chiến thắng xứng đáng của Bồ Đào Nha
Kết quả các trận đấu ở Nations League rạng sáng 5/10
Nguồn ảnh: Uefa, 433