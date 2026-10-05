Tiền đạo thay Ronaldo giúp Bồ Đào Nha hạ gục Na Uy

Bruno Fernandes và Odegaard trò chuyện trước giờ bóng lăn

Với ưu thế sân nhà, Bồ Đào Nha tràn lên tấn công liên tục

Tuy nhiên, Na Uy bất ngờ mở tỷ số phút 36 nhờ cú nã đại bác tuyệt đẹp của trung vệ Ajer

Nhiều cầu thủ Na Uy không tin vào mắt mình khi chứng kiến siêu phẩm

Nhưng gần như ngay lập tức, Joao Cancelo gỡ hòa 1-1

Hậu vệ của Barcelona cũng ghi bàn đẹp mắt không kém ở đầu vòng cấm

45 phút hiệp một khép lại với tỷ số hòa 1-1

Sang hiệp hai, Haaland có cơ hội nhưng dứt điểm bất thành

Thủ môn Na Uy liên tục phải trổ tài

Phút 79, Goncalo Ramos đệm cận thành ghi bàn thứ 2 cho Bồ Đào Nha

Trong vai trò tiền đạo cắm, Ramos hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Chiến thắng xứng đáng của Bồ Đào Nha

Kết quả các trận đấu ở Nations League rạng sáng 5/10

Nguồn ảnh: Uefa, 433