Không có phép màu cho HLV Park Hang Seo ở Thái Lan

Sự xuất hiện của HLV Park Hang Seo tại Kanchanaburi Power FC từng tạo nên một làn sóng chú ý lớn ở bóng đá Thái Lan. Sau những năm tháng thành công cùng tuyển Việt Nam, nhà cầm quân người Hàn Quốc được kỳ vọng sẽ mang kinh nghiệm, công thức chiến thắng, lẫn cách tạo kỳ tích theo kiểu phép màu đến Thai League 2.

Truyền thông Thái Lan từng đưa tin về một bản hợp đồng có mức đãi ngộ rất cao dành cho HLV Park Hang Seo. Những con số được nhắc đến càng khiến sự kỳ vọng dành cho ông lớn hơn. Nhưng những trận đấu đầu tiên tại Thái Lan đang cho thấy con đường phía trước của ông Park không hề dễ dàng.

HLV Park Hang Seo nhận được kỳ vọng tiếp tục tạo ra phép màu khi sang Thái Lan, nhưng Kanchanaburi chưa tạo ra dấu ấn tương xứng với những gì ông từng làm được tại Việt Nam. Ảnh: Kanchanburi FC

Kanchanaburi Power FC đã có một khởi đầu tương đối chắc chắn, nhưng chưa đủ thuyết phục. Sau 4 vòng đấu tại Thai League 2, đội bóng của HLV Park Hang Seo mới có 1 chiến thắng và 3 trận hòa, giành 6 điểm và đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng.

Điểm đáng nói là Kanchanaburi chưa thua, nhưng số trận hòa quá nhiều cho thấy đội bóng vẫn thiếu khả năng tạo ra khác biệt. Một tập thể muốn cạnh tranh những vị trí cao cần biến sự chắc chắn thành chiến thắng, thay vì liên tục đánh rơi cơ hội tích lũy điểm số tối đa. Tuần trăng mật vì thế dường như đã sớm qua đi.

HLV Park Hang Seo từng có màn ra mắt thuận lợi khi giúp Kanchanaburi giành chiến thắng đầu tiên. Nhưng sau khoảnh khắc ấy, đội bóng chưa thể duy trì mạch thắng. Ba trận hòa liên tiếp khiến sự phấn khích ban đầu dần nhường chỗ cho những câu hỏi về khả năng xây dựng một tập thể đủ sức cạnh tranh của nhà cầm quân từng tạo nên kỳ tích với bóng đá Việt Nam.

Đáng tiếc hơn, Kanchanaburi Power FC còn phải dừng bước tại vòng loại Cúp FA Thái Lan sau khi thất bại trước Phetchabun FC trên loạt sút luân lưu. Đây là đối thủ đang thi đấu ở Thai League Semi-Pro, thấp hơn Kanchanaburi trên hệ thống giải đấu chuyên nghiệp.

Một thất bại như vậy chắc chắn không nằm trong kịch bản mà HLV Park Hang Seo mong muốn. Nó cho thấy khoảng cách giữa danh tiếng của nhà cầm quân người Hàn Quốc và những gì đội bóng đang thể hiện trên sân vẫn còn khá lớn.

Nhưng cũng cần nhìn nhận rằng HLV Park Hang Seo mới chỉ trải qua 4 vòng đấu đầu tiên. Bóng đá Thái Lan là môi trường hoàn toàn mới, trong khi ông cần thời gian để hiểu cầu thủ, điều chỉnh đội hình và truyền tải triết lý của mình.

Khoảng nghỉ FIFA Days vì thế có thể trở thành quãng thời gian quan trọng. HLV Park Hang Seo cần tận dụng thời gian này để cải thiện khả năng tấn công, nâng cao hiệu quả chuyển hóa cơ hội và quan trọng nhất là biến những trận hòa thành chiến thắng.

Không có phép màu nào dành cho HLV Park Hang Seo tại Thái Lan. Những thành công trong quá khứ không thể tự động mang đến chiến thắng ở một đội bóng mới. Ông Park sẽ phải bắt đầu lại từ đầu, và Thai League 2 chính là nơi kiểm chứng rõ nhất khả năng tạo ra một kỳ tích khác của nhà cầm quân này.