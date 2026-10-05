Trận đấu bị khiếu nại lên FIFA khiến Đình Bắc cạn cơ hội

Cuộc đua Vua phá lưới FIFA ASEAN Cup 2026 đã xuất hiện bước ngoặt lớn sau lượt trận cuối vòng bảng. Mitchell Baker, tiền đạo trẻ của Indonesia bất ngờ tạo khoảng cách đáng kể với những đối thủ phía sau sau màn trình diễn bùng nổ trước Bangladesh.

Ngày 1/10, Indonesia tạo nên một trong những trận đấu nhiều bàn thắng nhất giải khi đánh bại Bangladesh với tỷ số 9-2. Trong đó, Baker ghi tới 5 bàn, qua đó vươn lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới chỉ sau 1 trận rực sáng.

Đình Bắc chỉ có 2 bàn tại FIFA ASEAN Cup 2026, trong khi Baker bứt lên dẫn đầu với 5 pha lập công và đứng trước cơ hội giành Vua phá lưới. Ảnh: ASEAN United FC

Chân sút cao 1,96 m đã tạo ra cú bứt phá quá mạnh trong một trận đấu mà Indonesia liên tục dồn ép Bangladesh. Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Baker gây ấn tượng, anh chơi ấn tượng ở AFF Cup 2026 và thua Đình Bắc trong cuộc đua Vua phá lưới.

Tuy nhiên, trận thắng Bangladesh trở thành tâm điểm tranh cãi khi Malaysia quyết định khiếu nại lên FIFA liên quan đến thời gian bù giờ. Ban đầu, trọng tài chỉ thông báo 2 phút bù giờ, nhưng sau đó thời gian được kéo dài lên 7 phút. Indonesia đã ghi thêm 2 bàn trong khoảng thời gian này để hoàn tất chiến thắng 9-2.

Baker chính là tác giả bàn thắng quyết định ở phút bù giờ thứ 7, giúp Indonesia vào chung kết. Nếu chỉ bù giờ 2 phút thì Indonesia không thể vào chung kết, và Baker cũng chỉ có 4 bàn.

Trong khi đó, Nguyễn Đình Bắc đã không thể tạo thêm cú bứt phá ở lượt trận cuối. Tiền đạo tuyển Việt Nam ghi một bàn trong chiến thắng 4-2 trước Pakistan, qua đó khép lại vòng bảng với 2 pha lập công.

Đình Bắc hiện đứng trong nhóm có cùng 2 bàn với Arif Aiman, Teerasak và Ali Khan. Kristensen của Philippines có 3 bàn, nhưng đội bóng này đã bị loại. Đình Bắc có cơ hội cải thiện thành tích khi tuyển Việt Nam đá trận tranh hạng Ba với Malaysia. Trong khi đó, Baker vẫn còn trận chung kết để gia tăng cách biệt. Không khó để nhận định Đình Bắc gần như cạn cơ hội để bắt kịp Baker, khi anh phải ghi ít nhất 3 bàn trước Malaysia để hy vọng giành Vua phá lưới.

Hiện tiền đạo Indonesia có 5 bàn, hơn Bergson 1 bàn và hơn Đình Bắc 3 bàn. Với lợi thế này, Baker đang đứng trước cơ hội rất lớn giành danh hiệu Vua phá lưới FIFA ASEAN Cup 2026.

Dù vậy, cuộc đua vẫn chưa khép lại. Bergson còn trận tranh hạng Ba, Baker sẽ tiếp tục xuất hiện ở chung kết. Đình Bắc muốn trở lại cuộc đua gần như buộc phải có một màn bùng nổ trước Malaysia, trong khi đồng thời chờ Baker không thể ghi thêm bàn ở trận chung kết.