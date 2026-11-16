Vũ điệu cộng đồng 'Muôn sắc một nhịp' – gắn kết những sắc màu văn hóa Việt Nam

Ngày 16-11, trong khuôn khổ buổi gặp gỡ báo chí giới thiệu chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam “Muôn sắc Việt Nam”, diễn ra tối 24-11 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), Ban tổ chức đã công bố vũ điệu cộng đồng “Muôn sắc một nhịp”. Đây là hoạt động kết nối công chúng thông qua âm nhạc và vũ đạo, hướng tới lan tỏa tinh thần đoàn kết, niềm tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc.

Vũ điệu "Muôn sắc một nhịp" sẽ được biểu diễn trong chương trình "Muôn sắc Việt Nam". Ảnh: Chụp từ video

Vũ điệu được xây dựng trên nền ca khúc mới “Rạng ngời văn hóa Việt Nam” do nhà sản xuất âm nhạc DTAP sáng tác riêng cho chương trình, qua phần thể hiện của ca sĩ Phương Mỹ Chi. Tác phẩm tôn vinh sự phong phú, đa dạng văn hóa của 54 dân tộc Việt Nam, đồng thời khẳng định tinh thần đại đoàn kết, ý thức chung nguồn cội và khát vọng đưa bản sắc Việt vươn xa.

Từ ý tưởng nghệ thuật của NSND Trần Ly Ly, vũ điệu cộng đồng “Muôn sắc một nhịp” được nghệ sĩ Quang Đăng biên đạo với những động tác được thiết kế để đông đảo công chúng có thể tham gia. Thông qua sự phối hợp với TikTok Việt Nam, Ban tổ chức hướng tới đưa “Muôn sắc một nhịp” lan tỏa rộng rãi trên các nền tảng số, khuyến khích người dân ở nhiều độ tuổi, vùng miền cùng hưởng ứng.

Vũ điệu cộng đồng "Muôn sắc một nhịp".

Đặc biệt, trong phần kết chương trình “Muôn sắc Việt Nam”, nghệ nhân, nghệ sĩ, các lực lượng biểu diễn và hàng vạn khán giả tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình dự kiến cùng hòa nhịp theo ca khúc và vũ điệu. Đại cảnh cộng đồng này được kỳ vọng tạo nên hình ảnh giàu sức biểu tượng về sự gắn kết giữa các thế hệ, cộng đồng và những sắc màu văn hóa Việt Nam.