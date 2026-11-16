Cần Thơ công diễn vở cải lương kinh điển 'Tiếng hò sông Hậu'

Lãnh đạo TP. Cần Thơ chúc mừng các nghệ sĩ tham gia vở cải lương kinh điển “Tiếng hò sông Hậu”. Ảnh: Trung Phạm

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Cần Thơ Đỗ Thanh Bình cùng lãnh đạo thành phố, đại diện các sở, ngành và đông đảo người dân yêu thích bộ môn cải lương đã đến thưởng thức vở diễn.

Vở tuồng đã “ăn vào máu” khán giả mộ điệu

Mặc dù đến 19 giờ, đêm công diễn vở cải lương “Tiếng hò sông Hậu” mới bắt đầu, thế nhưng nhiều khán giả đã đến nhà biểu diễn Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật Cần Thơ khá sớm để tìm cho mình một chỗ ngồi ưng ý, dễ quan sát sân khấu.

Bà Nguyễn Thị Thu, 65 tuổi, ngụ xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp, cho biết từ nhỏ đã say mê cải lương, đặc biệt là vở “Tiếng hò sông Hậu”. Mỗi lần đài phát thanh phát vở này, cả gia đình lại quây quần bên chiếc radio, chăm chú lắng nghe đến hết.

Theo bà Thu, dù đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần, vở diễn vẫn luôn hấp dẫn bởi câu chuyện phản ánh cuộc sống cơ cực của người nông dân miền Tây ngày trước. Họ quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” nhưng thành quả lao động vẫn bị địa chủ bóc lột, vơ vét.

“Lần này nghe Đoàn Nghệ thuật Cải lương Tây Đô dựng lại vở tuồng mà mình yêu thích, nên tôi tranh thủ qua Cần Thơ thăm người quen và ở lại đây xem tận mắt cho thỏa lòng. Ngoài ra, còn để ủng hộ NSƯT Lê Tứ, người cùng quê hương Phong Hòa (Đồng Tháp), tham gia vai Thừa - một vai diễn rất cá tính trong vở này”, bà Thu chia sẻ.

NSƯT Lê Tứ (bên phải) trong đêm biểu diễn với vai Thừa, được khán giả yêu mến. Ảnh: Trung Phạm

Cũng là người đam mê nghệ thuật cải lương, ông Nguyễn Phú Cường, 60 tuổi, ngụ phường Thới An Đông, TP. Cần Thơ liên tục vỗ tay mỗi khi NSND Quế Trân, NSƯT Lê Tứ… xuống câu vọng cổ.

Ông Cường cho hay, mình cũng là nông dân và lớn lên ở Cần Thơ, nên những địa danh trong vở tuồng như: Bình Thủy, Phong Điền, Bãi Xàu, Sóc Trăng… đã trở nên quen thuộc. Đặc biệt là những câu nói “Thà chết còn sướng hơn”, “Nhứt xứ Ba Xuyên”, “Trai nào bảnh bằng trai Nhơn Ái”… mà các nghệ sĩ thể hiện trong tuồng, đã đi vào đời sống hàng ngày của người dân.

Qua nhiều lần thưởng thức, ông Cường và nhiều khán giả yêu cải lương đã thuộc lòng các trích đoạn trong vở diễn. Họ thường hát lại những trích đoạn này trong các buổi giao lưu văn nghệ, tiệc tùng, liên hoan, góp phần giữ gìn và lan tỏa tình yêu cải lương trong đời sống cộng đồng.

Ban tổ chức cùng với đạo diễn và ekip sáng tạo đã đổi mới trong thiết kế, dàn dựng vở rất công phu. Ảnh: Trung Phạm

Theo Sở VHTTDL TP. Cần Thơ, vở “Tiếng hò sông Hậu” là nỗi lòng của những người nông dân chịu cảnh “một cổ hai tròng” khi vừa bị thực dân Pháp đô hộ, vừa bị địa chủ chà đạp, bóc lột.

Hình ảnh địa chủ trong vở diễn được xây dựng qua những nhân vật như hội đồng Dư, cô Ba Phượng, cặp rằng Lựu, hương quản Lê… Trong khi những tá điền hiền lành, làm thuê quanh năm, nhưng bị chèn ép như thiếm Tư Hậu, chú Ba Thạch Sênh, chú Tư Sửu, cô Lài, Chơn, Thừa…

Vở cải lương đã chạm đến trái tim khán giả bằng câu chuyện bình dị của những tá điền, người làm thuê hiền lành, chất phác nhưng thấm đẫm tình người. Để rồi, những nông dân này cuối cùng đã giác ngộ cách mạng, đứng lên đánh đuổi quân xâm lược và bè lũ tay sai, làm chủ cuộc đời mình.

Vở cải lương chạm đến trái tim khán giả bằng câu chuyện bình dị của những tá điền hiền lành, chất phát nhưng thấm đẫm tình người. Ảnh: Trung Phạm

Trước đây, “Tiếng hò sông Hậu” đã được Đoàn Cải lương Sài Gòn 2 dựng vào thập niên 1980, gắn liền với các nghệ sĩ cải lương tài danh như: Diệp Lang, Giang Châu, Ngọc Bích, Tuấn Thanh, Tuấn An… Đến nay, dù đã mấy mươi năm trôi qua, nhưng khi Đoàn Nghệ thuật Cải lương Tây Đô dựng lại vẫn chưa bao giờ lỗi thời mà được nhiều khán giả chào đón nồng nhiệt.

Ngoài những nghệ sĩ đoàn như: Lê Duy (vai hội đồng Dư), Xuân Pháp (vai cặp rằng Lựu), Phương Anh (vai Chơn), Hồng Thủy (vai thiếm Tư Hậu)… thì có sự góp mặt của NSND Quế Trân (vai Lài) và NSƯT Lê Tứ (vai Thừa) đã tạo thêm sức sống mới cho vở diễn.

Sự góp mặt của NSND Quế Trân (giữa) trong vai Lài, đã tạo thêm sức sống mới cho vở diễn. Ảnh: Trung Phạm

Tri ân soạn giả tài danh

Phó Giám đốc Sở VHTTDL TP. Cần Thơ Nguyễn Minh Tuấn cho biết, công diễn vở cải lương “Tiếng hò sông Hậu” là một trong nhiều hoạt động của thành phố chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Qua đó, tạo điều kiện để người dân tham gia, sáng tạo và thụ hưởng văn hóa. Đây còn dịp để tôn vinh những giá trị văn hóa tinh thần đặc sắc của vùng đất Tây Đô, đưa nghệ thuật truyền thống, đặc biệt là sân khấu cải lương đến gần hơn với công chúng trong thời kỳ mới.

Phó Giám đốc Sở VHTTDL TP. Cần Thơ Nguyễn Minh Tuấn phát biểu

Nhắc đến sân khấu cải lương Nam Bộ, khán giả mộ điệu không thể không nhớ đến “Tiếng hò sông Hậu” - của cố soạn giả Điêu Huyền. Đây là một trong những tác phẩm kinh điển, mang đậm hơi thở sông nước và khí phách kiên cường của người dân miền Tây.

Vở diễn tái hiện bức tranh xã hội Nam Bộ trong những năm tháng đấu tranh gian khổ; ca ngợi lòng yêu nước, tinh thần bất khuất, sự thủy chung và tình người son sắt của những nông dân chân chất bên dòng sông Hậu hiền hòa.

Lãnh đạo TP. Cần Thơ và các đại biểu đến xem vở diễn “Tiếng hò sông Hậu”

Soạn giả Điêu Huyền, tên thật là Phạm Văn Điều, người con ưu tú của quê hương Nhơn Nghĩa (Cần Thơ). Dưới ngòi bút tài hoa, bên cạnh “Tiếng hò sông Hậu”, ông đã để lại cho nền cải lương nước nhà nhiều kịch bản bất hủ như: “Khách sạn hào hoa”, “Tìm lại cuộc đời” và nhiều tác phẩm khác.

Đặc biệt, việc dựng lại vở cải lương “Tiếng hò sông Hậu” lần này diễn ra đúng dịp kỷ niệm 43 năm ngày mất của cố soạn giả Điêu Huyền. Đây cũng là dịp để thế hệ hôm nay bày tỏ lòng tri ân đối với người đã có nhiều đóng góp cho nghệ thuật sân khấu cải lương Nam Bộ.

Nhiều bạn trẻ đến xem vở diễn, chụp ảnh lưu niệm cùng NSND Quế Trân và NSƯT Lê Tứ. Ảnh: Trung Phạm

Theo ông Nguyễn Minh Tuấn, để tác phẩm kinh điển này chạm đến trái tim của khán giả đương đại, đặc biệt là thế hệ trẻ. Ban tổ chức cùng với đạo diễn và ekip sáng tạo đã đổi mới trong thiết kế, dàn dựng; mạnh dạn ứng dụng công nghệ mới từ âm thanh, ánh sáng, màn hình LED hiện đại… nhằm tăng hiệu ứng thị giác.

Bên cạnh đó là tái hiện không gian sông nước Tây Đô một cách sống động, chân thực, giàu tính thẩm mỹ hơn, nhưng vẫn giữ trọn vẹn hồn cốt của nghệ thuật cải lương truyền thống.

Sự giao thoa hài hòa giữa giá trị truyền thống và hơi thở công nghệ hiện đại, với mong muốn góp phần đưa nghệ thuật cải lương tiếp tục tỏa sáng, thích ứng và phát triển bền vững trong giai đoạn hội nhập hiện nay.

Với sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc và tâm huyết của đội ngũ sáng tạo, cùng các nghệ sĩ đã đưa vở cải lương “Tiếng hò sông Hậu” mang đến những cung bậc cảm xúc sâu lắng và ấn tượng khó phai trong lòng khán giả. Qua đó, góp phần giữ gìn và lan tỏa tình yêu cải lương, thúc đẩy sự nghiệp văn hóa ngày càng phát triển.

Nghệ sĩ Phương Anh (vai Chơn) và NSND Quế Trân (vai Lài) tại đêm diễn

Phân cảnh diễn của những nhân vật như: Hội đồng Dư, cặp rằng Lựu, hương quản Lê

Cảnh diễn của thiếm Tư Hậu và Chơn diễn rất cảm xúc khán giả. Ảnh: Trung Phạm

Theo kế hoạch, suất diễn thứ hai của vở “Tiếng hò sông Hậu” sẽ diễn ra vào tối 24.11 tại Nhà biểu diễn Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật Cần Thơ, tiếp tục chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11.