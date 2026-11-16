Chủ động khám sức khỏe để phát hiện bệnh sớm

Không có biểu hiện bất thường rõ rệt về sức khỏe, nhưng nhờ duy trì thói quen thăm khám định kỳ, ông Nguyễn Quốc Tuấn, tổ dân phố Đồng Tâm 10, phường Yên Bái đã phát hiện mắc ung thư phổi ngay từ giai đoạn đầu. Kết quả chẩn đoán khiến ông không khỏi bất ngờ bởi trước đó sức khỏe vẫn ổn định, sinh hoạt bình thường. Tuy nhiên, việc phát hiện bệnh sớm đã giúp ông có điều kiện tiếp cận phương pháp điều trị phù hợp, hạn chế những khó khăn khi bệnh tiến triển nặng hơn.

Nhờ được phát hiện bệnh sớm, ông Tuấn có điều kiện tiếp cận với các phương pháp điều trị phù hợp.

Ông Tuấn chia sẻ: "May mắn là bệnh được phát hiện ở giai đoạn đầu nên việc điều trị thuận lợi hơn. Qua trải nghiệm của bản thân, tôi thấy mọi người nên quan tâm đến sức khỏe, duy trì khám định kỳ, không nên đợi đến khi có triệu chứng mới đi bệnh viện".

Câu chuyện của ông Tuấn cho thấy, không phải lúc nào bệnh tật cũng biểu hiện bằng những dấu hiệu dễ nhận biết. Đặc biệt, với một số bệnh ung thư, những thay đổi bất thường trong cơ thể có thể xuất hiện muộn, khi bệnh đã tiến triển. Vì vậy, khám sức khỏe định kỳ và thực hiện các phương pháp sàng lọc phù hợp là cách quan trọng giúp nhận diện nguy cơ, tạo cơ hội can thiệp kịp thời.

Cũng với quan niệm sức khỏe cần được chăm sóc thường xuyên, ông Lê Văn Long, tổ dân phố 11, phường Âu Lâu duy trì thói quen khám sức khỏe khoảng 2 tháng một lần. Việc kiểm tra giúp ông nắm bắt tình trạng cơ thể, theo dõi các chỉ số sức khỏe và kịp thời trao đổi với bác sĩ khi có vấn đề cần lưu ý. Với ông, chủ động phòng bệnh không chỉ là trách nhiệm với bản thân mà còn giúp gia đình yên tâm hơn.

Ông Lê Văn Long chia sẻ: “Duy trì thói quen khám sức khỏe thường xuyên giúp tôi nắm rõ tình trạng cơ thể, kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường để được bác sĩ tư vấn, hướng dẫn chăm sóc sức khỏe phù hợp. Hiện nay, các cơ sở y tế đều được quan tâm đầu tư, chất lượng khám, chữa bệnh ngày càng nâng cao, các danh mục kiểm tra cũng khá đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi để người dân chủ động thăm khám và bảo vệ sức khỏe”.

Duy trì thói quen thăm khám định kỳ là cách ông Lê Văn Long chủ động bảo vệ sức khỏe.

Từ ý thức của mỗi cá nhân đến những hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng, việc phòng bệnh, phát hiện sớm bệnh tật đang được ngành Y tế tỉnh chú trọng thông qua chương trình khám sức khỏe toàn dân. Đây không chỉ là hoạt động kiểm tra sức khỏe đơn thuần mà còn tạo cơ hội để người dân được đánh giá tình trạng cơ thể, nhận diện các yếu tố nguy cơ, được tư vấn về dinh dưỡng, sinh hoạt và hướng dẫn thực hiện các xét nghiệm cần thiết. Qua đó, từng bước chuyển từ tư duy có bệnh mới đi khám sang chủ động phòng bệnh, quản lý sức khỏe ngay từ cơ sở.

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho gần 1,6 triệu người, đạt 96,9% số người thuộc phạm vi thống kê, tổng hợp và vượt chỉ tiêu UBND tỉnh giao. Công tác khám sức khỏe được triển khai tại tất cả 99 xã, phường. Tùy điều kiện thực tế, các cơ sở y tế tổ chức khám tại trạm y tế, bệnh viện, trung tâm y tế khu vực và các đoàn khám lưu động, tạo thuận lợi để người dân ở nhiều địa bàn, kể cả vùng sâu, vùng xa, được tiếp cận dịch vụ y tế. Không chỉ kiểm tra các chỉ số sức khỏe ban đầu, cán bộ y tế còn tư vấn về phòng bệnh, phát hiện những dấu hiệu bất thường và hướng dẫn người dân chuyển đến cơ sở chuyên môn để kiểm tra chuyên sâu khi cần thiết.

Khám sức khỏe tại tuyến cơ sở góp phần phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật, nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Y sỹ Mai Văn Sơn, Điểm trạm An Thịnh - Trạm Y tế xã Mậu A cho biết: "Chúng tôi chú trọng tuyên truyền để người dân hiểu được lợi ích của khám sức khỏe định kỳ, đồng thời chủ động rà soát, vận động các nhóm đối tượng tham gia. Qua khám, những trường hợp có chỉ số bất thường hoặc nghi ngờ mắc bệnh đều được tư vấn, hướng dẫn đến cơ sở y tế tuyến trên để kiểm tra, chẩn đoán và điều trị kịp thời. Mục tiêu là không chỉ khám một lần mà còn từng bước quản lý, theo dõi sức khỏe người dân lâu dài".

Cùng với mở rộng hoạt động khám bệnh, công tác quản lý dữ liệu sức khỏe cũng được quan tâm. Các cơ sở khám, chữa bệnh đang thực hiện cập nhật, chuẩn hóa và liên thông trên 367.000 dữ liệu lên Cổng dữ liệu sức khỏe của Bộ Y tế. Đây là nền tảng quan trọng để từng bước hình thành hệ thống quản lý sức khỏe toàn dân, hỗ trợ theo dõi tình trạng sức khỏe, quản lý bệnh tật theo vòng đời và giúp nhân viên y tế có thêm thông tin trong quá trình tư vấn, thăm khám, điều trị.

Các cơ sở y tế ngày càng phát triển đa dạng dịch vụ khám, chữa bệnh chất lượng cao, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.

Theo các bác sĩ, hiệu quả của việc khám sức khỏe định kỳ không chỉ nằm ở phát hiện bệnh mà còn ở khả năng nhận diện sớm những yếu tố nguy cơ, từ đó có biện pháp dự phòng phù hợp. Đối với bệnh ung thư, một số loại bệnh có thể được phát hiện thông qua các phương pháp sàng lọc trước khi xuất hiện triệu chứng rõ rệt. Tuy nhiên, việc lựa chọn phương pháp kiểm tra cần căn cứ vào độ tuổi, giới tính, tiền sử gia đình và tình trạng sức khỏe của từng người.

Bác sĩ CKI Phạm Văn Thành, Khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai cho biết thêm: "Phát hiện ung thư ở giai đoạn sớm có ý nghĩa rất quan trọng, bởi khi đó người bệnh thường có nhiều cơ hội lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp, hiệu quả điều trị có thể cao hơn và giảm những ảnh hưởng đến sức khỏe. Người dân không nên chờ đến khi xuất hiện triệu chứng mới đi khám. Tuy nhiên, không phải ai cũng cần thực hiện cùng một danh mục xét nghiệm, tầm soát. Mỗi người nên được bác sĩ tư vấn phương pháp phù hợp với độ tuổi, giới tính và các yếu tố nguy cơ của bản thân".

Chăm sóc sức khỏe cần bắt đầu từ ý thức của mỗi người và sự đồng hành của hệ thống y tế. Phát hiện bệnh sớm không chỉ tăng cơ hội điều trị hiệu quả mà còn giảm gánh nặng về sức khỏe, kinh tế cho người bệnh và gia đình. Chủ động khám sức khỏe, tầm soát đúng cách, tuân thủ hướng dẫn của nhân viên y tế chính là cách thiết thực để mỗi người bảo vệ bản thân, nâng cao chất lượng cuộc sống và hướng tới một cộng đồng khỏe mạnh.