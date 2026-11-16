Phú Thọ: Nhà hát Lạc Hồng ghi dấu ấn tại cuộc thi nghệ thuật toàn quốc và chương trình đối ngoại cấp cao

Chiều ngày 16/11, thông tin từ lãnh đạo Nhà hát Lạc Hồng (Phú Thọ): Tại Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc năm 2026 (đợt 2), diễn ra từ ngày 6 đến 12/11 tại Thái Nguyên, Nhà hát Lạc Hồng tham gia tranh tài ở hai nội dung độc tấu và hòa tấu. Các tiết mục dự thi được đầu tư công phu, thể hiện sự kết hợp giữa kỹ thuật biểu diễn, tư duy sáng tạo và khả năng khai thác chất liệu âm nhạc truyền thống.

Nghệ sĩ Lưu Thị Thúy Hằng cùng dàn nhạc dân tộc Nhà hát Lạc Hồng biểu diễn tại tiệc chiêu đãi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dành cho Tổng thống nước Cộng hòa Chile và Đoàn đại biểu cấp cao nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam↵

Kết quả, Nhà hát Lạc Hồng đạt 2 giải thưởng. Trong đó, nghệ sĩ Lưu Thị Thúy Hằng giành giải Nhì nội dung độc tấu đàn tranh với tác phẩm “Khúc tiêu tương và tò vò” của NSND Huỳnh Tú. Nghệ sĩ Bùi Thanh Nhã được Hội Nhạc sĩ Việt Nam trao giải Xuất sắc với tác phẩm “Khúc đồng dao Lạc Cầm” do chính nghệ sĩ sáng tác, biểu diễn bộ gõ.

Hai giải thưởng là sự ghi nhận đối với quá trình rèn luyện, lao động nghệ thuật nghiêm túc và tinh thần tìm tòi, sáng tạo của các nghệ sĩ. Đồng thời, kết quả này cho thấy nỗ lực của Nhà hát Lạc Hồng trong việc nâng cao chất lượng biểu diễn, phát huy giá trị nhạc cụ dân tộc trong đời sống nghệ thuật đương đại.

Tiếp nối dấu ấn tại cuộc thi, ngày 16/11, Nhà hát Lạc Hồng đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao phối hợp với Nhà hát Ca, Múa, Nhạc quốc gia Việt Nam (đơn vị chủ trì), cử nghệ sĩ, nhạc công tham gia chương trình nghệ thuật tại tiệc chiêu đãi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dành cho Tổng thống nước Cộng hòa Chile và Đoàn đại biểu cấp cao nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam. Chương trình diễn ra tại Bắc Bộ Phủ, số 12 Ngô Quyền, Hà Nội.

Đáng chú ý, tác phẩm “Khúc tiêu tương” được lựa chọn biểu diễn trong chương trình với phần độc tấu đàn tranh của nghệ sĩ Lưu Thị Thúy Hằng, cùng sự phối hợp của dàn nhạc dân tộc Nhà hát Lạc Hồng. Đây cũng là tác phẩm vừa mang về giải Nhì cho nhà hát tại cuộc thi toàn quốc, tiếp tục có cơ hội được giới thiệu trong một sự kiện đối ngoại quan trọng của đất nước.

Cũng theo lãnh đạo Nhà hát Lạc Hồng, việc tham gia biểu diễn phục vụ hoạt động đối ngoại cấp cao không chỉ là niềm vinh dự, sự ghi nhận đối với chất lượng nghệ thuật của Nhà hát mà còn góp phần giới thiệu vẻ đẹp của âm nhạc truyền thống Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Từ sân khấu cuộc thi nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc đến chương trình phục vụ sự kiện đối ngoại cấp cao, những kết quả đạt được tiếp tục khẳng định vai trò, năng lực của Nhà hát Lạc Hồng trong thực hiện nhiệm vụ biểu diễn, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc, góp phần quảng bá hình ảnh con người, quê hương Đất Tổ Phú Thọ.