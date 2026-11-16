Trung tướng Lê Minh Quang thăm, chúc mừng một số đơn vị thuộc Tổng cục Chính trị

Tham gia đoàn công tác có chỉ huy một số cơ quan chức năng thuộc Tổng cục Chính trị.

Lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ Điện ảnh Quân đội nhân dân đón Trung tướng Lê Minh Quang và đoàn công tác đến thăm, chúc mừng đơn vị.

Tại các đơn vị, đại diện chỉ huy đã giới thiệu với Trung tướng Lê Minh Quang và đoàn công tác khái quát về lịch sử, truyền thống, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế hiện nay. Đồng thời, báo cáo những kết quả, thành tích nổi bật của đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ thời gian qua; tập trung làm nổi bật những dấu ấn trong hoạt động sáng tạo, sản xuất, xuất bản và tổ chức trưng bày, giới thiệu các tác phẩm, sản phẩm văn hóa, nghệ thuật, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của bộ đội, lan tỏa hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

Đại diện chỉ huy Điện ảnh Quân đội nhân dân báo cáo với Trung tướng Lê Minh Quang và đoàn công tác những kết quả nổi bật của đơn vị thời gian qua.

Trung tướng Lê Minh Quang gửi đến cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Điện ảnh Quân đội nhân dân lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân Ngày Văn hóa Việt Nam.

Trung tướng Lê Minh Quang trao hoa của Tổng cục Chính trị chúc mừng Điện ảnh Quân đội nhân dân.

Qua nghe báo cáo, giới thiệu, thay mặt đoàn công tác, Trung tướng Lê Minh Quang bày tỏ sự trân trọng trước bề dày lịch sử, truyền thống, vui mừng trước những đóng góp của các đơn vị đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật trong Quân đội và cộng đồng xã hội.

Trung tướng Lê Minh Quang và đoàn công tác tham quan gian trưng bày sách do Nhà xuất bản Quân đội nhân dân xuất bản.

Trung tướng Lê Minh Quang và đoàn công tác nghe giới thiệu về hệ thống phát hành sách điện tử của Nhà xuất bản Quân đội nhân dân.

Trung tướng Lê Minh Quang ghi nhận, biểu dương những thành tích mà Điện ảnh Quân đội nhân dân, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân và Thư viện Quân đội đạt được trong thời gian gần đây, nhất là năm 2026.

Trung tướng Lê Minh Quang phát biểu chúc mừng và trao lẵng hoa tươi thắm của Tổng cục Chính trị tặng Nhà xuất bản Quân đội nhân dân.

Đồng thời khẳng định, nhiều tác phẩm, công trình và hoạt động văn hóa của các đơn vị không chỉ tạo dấu ấn sâu sắc trong đời sống văn hóa tinh thần của cán bộ, chiến sĩ toàn quân mà còn gây tiếng vang, được ghi nhận, đánh giá cao trong đời sống văn hóa, nghệ thuật cả nước. Những kết quả đạt được là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm, sự tâm huyết, sáng tạo và nỗ lực bền bỉ của lớp lớp cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động của các đơn vị qua các thời kỳ.

Trung tướng Lê Minh Quang và đoàn công tác cùng lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, nhân viên, người lao động Thư viện Quân đội.

Trung tướng Lê Minh Quang tham quan các gian trưng bày, lưu trữ sách báo của Thư viện Quân đội.

Nhân Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11), Trung tướng Lê Minh Quang gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến toàn thể đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động của ba đơn vị.

Trung tướng Lê Minh Quang phát biểu chúc mừng và trao lẵng hoa của Tổng cục Chính trị tặng Thư viện Quân đội.

Đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị mong muốn các đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống, thành tích đã đạt được, giữ vững tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, không ngừng đổi mới, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có thêm nhiều tác phẩm, sản phẩm văn hóa chất lượng, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, văn hóa.