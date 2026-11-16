An Giang họp báo thông tin sự kiện Festival 'Dòng xanh An Giang'

Theo Ban tổ chức, Festival “Dòng xanh An Giang” lần thứ I sẽ diễn ra từ ngày 22 đến 24/11 tại phường Rạch Giá.

Festival “Dòng xanh An Giang” sẽ có nhiều hoạt động như diễu hành trang phục truyền thống, âm nhạc đường phố, giải chạy bộ, giải bơi biển, trò chơi dân gian, hội thảo về giá trị văn hóa, con người An Giang.

UBND tỉnh An Giang đã tổ chức họp báo thông tin sự kiện Festival “Dòng xanh An Giang” lần thứ I

Đáng chú ý là màn trình diễn 1.000 drone và bắn pháo hoa 15 phút trong đêm khai mạc Festival “Dòng xanh An Giang” lần thứ I năm 2026 vào tối 22/11 tại Quảng trường trên đường Trần Quang Khải, phường Rạch Giá.

Bên cạnh các hoạt động văn hóa, tại Festival “Dòng xanh An Giang” còn diễn ra hoạt động trên lĩnh vực thương mại - đầu tư như: Hội nghị xúc tiến, kêu gọi đầu tư vào 66 dự án đủ điều kiện và giới thiệu 188 dự án tiềm năng.

Hội chợ triển lãm Nông nghiệp - Du lịch kết hợp không gian ẩm thực, mua sắm với quy mô hơn 200 gian hàng và khoảng 30 gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP của các xã, phường.

Bà Lê Thị Phà Ca, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh An Giang thông tin các hoạt động sẽ diễn ra tại Festival “Dòng xanh An Giang”

Theo ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Festival “Dòng xanh An Giang” lần đầu tiên được tổ chức nhằm hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

An Giang là vùng đất hội tụ nhiều tiềm năng, lợi thế và bản sắc văn hóa đặc trưng. Festival “Dòng xanh An Giang” là dịp để địa phương quảng bá bản sắc văn hóa, tiềm năng du lịch, sinh thái sông nước, biển đảo; tạo bước đệm chiến lược cho chuỗi sự kiện hưởng ứng Năm APEC 2027 tại Đặc khu Phú Quốc và hình thành một sự kiện văn hóa, du lịch thường niên có thương hiệu, khai thác giá trị của các dòng sông, vùng biển, kênh rạch, cảnh quan và đời sống văn hóa cộng đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước chủ trì họp báo

Festival “Dòng xanh An Giang” cũng nhằm thúc đẩy du lịch, thương mại, dịch vụ và thu hút đầu tư, mở rộng hợp tác với các tỉnh, thành phố trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long, các tổ chức văn hóa, du lịch, doanh nghiệp và đối tác trong và ngoài nước; tạo thêm sản phẩm du lịch, kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách, hỗ trợ quảng bá các đô thị động lực, thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế ban đêm và nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, cảnh quan, nguồn nước và phát triển du lịch bền vững.

Festival “Dòng xanh An Giang” trong thời gian sắp tới dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 11 hằng năm, luân phiên tại các địa phương: Long Xuyên, Hà Tiên, Châu Đốc và Đặc khu Phú Quốc.