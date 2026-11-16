Tuần phim chào mừng Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII trên cả nước

Tuần phim chào mừng Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 do Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức.

Tuần phim chào mừng Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII và Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 trên cả nước. Ảnh: BTC

Đây là hoạt động chào mừng Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026; đồng thời giới thiệu những tác phẩm điện ảnh Việt Nam đến đông đảo công chúng, góp phần tuyên truyền, quảng bá các giá trị văn hóa, lịch sử, đất nước và con người Việt Nam.

Thông qua các buổi chiếu phim tại rạp và lưu động, chương trình tạo điều kiện để người dân ở nhiều địa bàn, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và những nơi chưa có rạp chiếu phim được tiếp cận các tác phẩm điện ảnh.

Các phim được lựa chọn chiếu dịp này gồm phim do Nhà nước đặt hàng và phim do doanh nghiệp tư nhân sản xuất, trong đó có những tác phẩm từng thu hút sự quan tâm của khán giả khi ra rạp. Bên cạnh phim truyện, chương trình còn giới thiệu phim tài liệu và phim hoạt hình, phục vụ nhiều nhóm đối tượng, lứa tuổi.

Phim "Chuyện tình Khau Vai" được chiếu mở màn. Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Lễ khai mạc Tuần phim dự kiến diễn ra lúc 19h30 ngày 22-11 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia (87 Láng Hạ, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội). Phim truyện “Chuyện tình Khau Vai” do Công ty cổ phần Phim truyện I sản xuất được chọn chiếu khai mạc.

Chương trình chiếu phim miễn phí tại các rạp diễn ra từ ngày 22 đến 24-11. Gồm các phim tài liệu “Dáng đứng Việt Nam”, phim truyện “Chuyện tình Khau Vai”, phim tài liệu “Làng xây đảo”, phim truyện “Nghỉ hè sợ nghỉ hưu”, phim hoạt hình “Người thầy của muôn đời”, phim truyện “Báu vật trời cho”, phim hoạt hình “Phật Hoàng”, phim truyện “Quý tử vượt giàu”.

Song song với hoạt động chiếu tại rạp, chương trình chiếu phim lưu động được tổ chức từ ngày 18 đến 24-11, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các khu dân cư.

Cácphim chiếu lưu động gồm phim truyện “Thanh âm vượt đại dương”; các phim tài liệu “Làng xây đảo”, “Dáng đứng Việt Nam”, “Tâm tình của gốm”, “Nghê - Linh vật của người Việt”, “Hành trình áo dài Việt”, “Chầu Văn - Âm hưởng linh thiêng”, “Nghìn năm sơn ta - trăm năm sơn mài”; cùng các phim hoạt hình “Phật Hoàng”, “Người thầy của muôn đời”, “Liên kết”, “Sự tích cây Nêu ngày Tết”, “Poocbaga”, “Hàng xóm láng giềng”, “Ngọn lửa vĩnh cửu”, “Tiếng cồng Núi Nưa”, “Sự tích hoa trạng nguyên”, “Ngọn đèn ấm áp”…

Các buổi chiếu phim miễn phí được tổ chức tại hệ thống rạp và trung tâm văn hóa ở 31 tỉnh, thành phố trên cả nước. Tại Hà Nội, địa điểm tổ chức là Trung tâm Chiếu phim Quốc gia. Các rạp tham gia tại những địa phương khác gồm Cinestar, Beta Cinemas, CGV, Galaxy, Lotte Cinema, BHD Star và một số cụm rạp, trung tâm văn hóa địa phương.